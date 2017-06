EN VIVO || Nairo es líder del Giro de Italia

10:09 a.m.: ¡¡NAIRO NUEVO LÍDER!!!

10:07 a.m.: Nairo entró con Nibali. Dumoulin llegó un minuto después.

10:04 a.m.: Thibaut Pinot es el primero en llegar de los favoritos.

10:04 a.m.: Nibali araca y Nairo lo sigue. Falta un kilómetro.

10:02 a.m.: Ilnur Zakarin y Domenico Pozzovivo atacan en el grupo de favoritos.

10:00 a.m.: Sebastián Henao es quinto de la etapa.

9:59 a.m.: Mikel Landa es el ganador de la etapa.

9:52 a.m.: Solo quedan los favoritos. Nairo conecta con uno de sus gregarios.

9:51 a.m.: Nairo es líder virtual del Giro. Dumoulin pierde más de 40 segundos con el grupo Nibali/Quintana.

9:47 a.m.: Sale Thibaut Pinot. No lo siguen.

9:47 a.m.: Dumoulin se queda sin su gregario y toma un segundo aire.

9:43 a.m.: Ya hay más de 20 segundos de diferencia entre el grupo Nairo y Nibali.

9:40 a.m.: Bahrain comanda al grupo y Dumoulin sufre.

9:39 a.m.: Dumoulin se corta del grupo de favoritos.

9:38 a.m.: Mikel Landa ahora está solitario en punta de carrera.

9:33 a.m.: 10 kilómetros para la llegada. Landa y Rui Costa están en la cabeza de carrera.

9:30 a.m.: Dumoulin sufre en las primeras rampas y necesita la ayuda de sus coequiperos.

9:29 a.m.: Mucha tensión en el grupo.

9:25 a.m.: Luis León Sánchez va en la punta. Quiere dedicarle un triunfo a Michele Scarponi.

9:21 a.m.: Henao va en el grupo perseguidor. Trabaja para Mikel Landa que busca su victoria después de dos segundos puestos.

9:15 a.m.: Bahrain asume la punta del pelotón. Cada vez más cerca de los píes del Piancavallo.

9:12 a.m.: 18 corredores escapados. Lo más probable es que peleen la victoria de etapa.

9:01 a.m.: El nutrido pelotón lo conduce el Sunweb.

8:52 a.m.: A 35 kilómetros de la meta, la diferencia de los escapados ya supera los 10 minutos.

8:47 a.m.: Se aclara que el ataque a Dumoulin se produjo porque el líder estaba mal ubicado en la bajada. La aclaración la hizo el director del Team Sunweb.

8:40 a.m.: JJ Rojas y José Herrada están en la fuga para ayudar a Nairo más adelante.

8:30 a.m.: Pinchazo de Tim Dumoulin. El grupo lo debería esperar.

8:05 a.m.: 6 corredores en la escapada. Un grupo grande de ciclistas se recuperó y volvió al grupo del líder.

