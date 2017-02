"Pude haber contratado a Ronaldinho y a Forlan"

Este domingo 4 de febrero llegará el día que la nutrida hinchada del América de Cali ha estado esperando por mucho tiempo. Los once jugadores del cuadro escarlata saldrán al campo del Estadio Pascual Guerrero para disputar un partido de la A.

Cinco tortuosos años fue el tiempo que los hinchas del América debieron esperar para volver a ver su equipo en la primera división. Uno de los principales responsables de esta proeza fue Tulio Gómez, un empresario al que su pasión por ‘La Mechita’ lo llevó a dejar a un lado sus negocios para enfocar todos sus esfuerzos en el ascenso del equipo de Cali.

Gómez es dueño de los supermercados Super Inter y desde que se convirtió en el máximo accionista de club ha trasladado sus conocimientos a nivel empresarial al club de fútbol, al que espera hacer el más rentable de Colombia de la mano de una estrategia de mercadeo sin dejar de lado los logros deportivos que, dice, “son lo más importante para los hinchas”.

El presidente de la Junta Directiva de uno de los equipos con más historia en nuestro país es consciente que volver a la A solo fue el primer paso y que los aficionados del equipo exigirán resultados en la primera división. Y si los resultados no se dan pronto, se olvidarán de la proeza que fue salir de la B.

Por este motivo, ha mantenido gran parte de la nómina que alcanzó el ascenso y ha sumado varios jugadores que pidió el técnico Hernán Torres para pelear los primeros puestos en su regreso a primera.

Entre los que se mantienen se destacan el capitán Ernesto ‘El Tecla’ Farías, Efraín Cortés, Steven Lucumí, Carlos Bejarano y Brayan Ángulo, entre otros. Los jugadores destacados que se sumarán para esta temporada son el uruguayo Santiago Silva, la joven promesa Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, Luis ‘Neco’ Martínez, Yorleys Mena, Anderson Zapata y Charles Mosalvo.

La situación de Cristián Martínez Borja, que no ha podido ser inscrito, sigue sin resolverse debido a que el club dueño de sus derechos, Veracruz de México, está exigiendo un pago del equipo escarlata para liberar al delantero.

Semana.com dialogó con Tulio Ospina para conocer cómo fue su camino para lograr el ascenso y cómo se está preparando para el regreso a la primera división.

Semana.com: ¿Cómo estaba el América cuando usted adquirió la mayoría accionaria?

Tulio Gómez: El equipo estaba a punto de desaparecer y Orestes San Giovanni junto con su junta directiva hizo un gran trabajo saneando el club, sacándolo de la ‘Lista Clintón’ y de la quiebra. Yo recibí el equipo sin capital pero sin deudas para poder iniciar nuestro proyecto.

Semana.com: ¿Cómo llegó a la América?

T. G.: Yo estaba en el mundo de los supermercados, junto con mi cuñado que es el dueño del Medellín. Como tuve éxito decidí invertir unos pesos en el América comprando deudas. El equipo estaba en reestructuración y decidí comprar deudas que se convertirían en acciones y así me hice con el 15% del equipo. Luego tuve un cupo en la Junta Deportiva, me fui entusiasmando y me di cuenta que había muchas cosas por hacer. Me propuse llegar a más del 50% y tener mayoría accionaria para lograr los cambios que quería.

Eso fue en marzo de 2015 y en la Asamblea del 28 de mayo de ese año adquirí la mayoría del equipo. A partir de ahí, empezaron los cambios. El primero fue contratar a Hernán Torres, luego analizamos cuales eran los jugadores idóneos para estar en el equipo.

Semana.com: ¿Qué cambios hizo cuando llegó?

T. G.: Hemos descartado varios por indisciplina y ahora hemos construido un equipo con disciplina y con un estilo de juego. También hemos fortalecido la parte deportiva del club y ahora tenemos crioterapia, mesoterapia, una atleta olímpica para entrenar nuestros deportistas, un quiropráctico, un nutricionista.

Semana.com: ¿Qué objetivos se planteó?

T. G.: Nos planteamos varios objetivos claros. El de corto plazo era lograr el ascenso, a mediano alcanzar el título de la A y a largo plazo volver a protagonizar un campeonato internacional.

También hemos hecho un trabajo fuerte en hacer crecer nuestra cantera, tener una fábrica de jugadores y tener una presencia en varias partes del país con la que después podamos alimentar el equipo profesional.

Otro frente es el trabajo con la marca América para que nuestros hinchas tengan la posibilidad de adquirir estos productos y a su vez apoyen el club económicamente.

Semana.com: ¿Cómo está integrado su equipo de trabajo?

T. G.: Me traje un técnico como Hernán Torres, que es un técnico triunfador y que trabaja con disciplina. De la mano de Óscar Cortes, que es el gerente deportivo. En la parte financiera y administrativa puse a la doctora Nayibe Valencia. En los próximos días va a llegar un especialista en mercadeo. Cada experto está en su área y eso hace que el club sea ordenado.

Algo que he entendido es que es muy difícil tener un presidente que conozca de fútbol y de lo administrativo. Por eso hay una gerencia deportiva y otra administrativa y financiera, por lo que estoy creando el puesto de gerente de mercadeo.

Semana.com: ¿Qué relación ha tenido con los hinchas?

T. G.: Estamos haciendo un trabajo con las barras bravas, que no queremos que sean bravas sino entusiastas, para erradicar la violencia. Ya los tenemos identificados y los vamos a carnetizar, a que vendan productos del América. También tenemos la intención de hacer pactos de no agresión con la barra rival, que es la del Cali.

Además conseguimos 200 becas con el Ministerio del Trabajo, en las que el ministerio paga seis meses de salario y el empleador los otros seis. También queremos capacitarlos para que contribuyan haciendo logística en el estadio, con programas para emprendedores y que se dediquen a actividades licitas y no tengan que recurrir al robo. Esto lo complementamos con la búsqueda del apoyo del Gobierno para hacer conferencias sobre la drogadicción, valores, etc.

Semana.com: ¿Por qué quiere hacer todo este trabajo con los hinchas?

T. G.: Los pilares de vida para mí son Dios, mi familia y el trabajo. Para los hinchas es el América, el América y el América y eso no puede ser así. Considero que el fútbol es un gran medio para hacer trabajo social, generar riqueza y contribuir al bienestar de la ciudadanía.

Semana.com: ¿Cuál es su plan de mercadeo?

T. G.: Vamos a sacar muchos productos con la marca América. El primero es el aguardiente América, para esta semana vamos a sacar los cuadernos del equipo, agua, toallas. Vamos a sacar productos de consumo masivo como productos de aseo y el hogar, café, chocolate, limpia pisos y lavaplatos. Y los muchachos de las barras van a ser los encargados de vender estos productos.

También vamos a tener una línea de ropa casual, ropa íntima, tanga, vestidos de baño, ropa deportiva y para gimnasio.

Semana.com: ¿Hay mucha diferencia económica entre conformar un equipo en la A y la B?

T. G.: Nuestro equipo en la B tenía costos más altos que equipos de la A. Si se analiza hombre por hombre era una nómina de la A. Hernán Torres fue campeón de la A, Tecla Farias tiene gran trayectoria internacional, el arquero Carlos Bejarano tiene experiencia en la A, Neco Martínez jugó en Turquía, Efraín Cortes jugó en México, igual que Martínez Borja que llegó de Veracruz. También tenemos a Steven Lucumí, que es uno de los mejores jugadores juveniles del país.

Ahora que estamos en la A, el presupuesto del equipo se incrementó en un 50%. Es un equipo que por historia está obligado a ser campeón y participar en copas internacionales. Cuatro veces finalista, 10 semifinalista. Y un equipo donde han pasado los mejores jugadores de Sudamérica.

Semana.com: ¿Cómo se hacen las contrataciones?

T. G.: El técnico y el gerente deportivo tienen la autonomía para hacer las contrataciones porque son personas idóneas, confiables y que saben. Hernán Torres ha seleccionado todos los jugadores y lo que ha pedido se le ha traído. El único que no pudimos cumplir fue el ´Queso´ Fernández que vale más de 200 millones y yo debó cuidar el presupuesto del club, porque el América debe ser un equipo sostenible a largo plazo. Yo no puedo intentar quedar campeón en este semestre para luego irme al descenso otra vez.

El estilo de Hernán Torres no es de tener grandes estrellas y jugadores rimbombantes sino que le gusta tener jugadores aplicados, trabajadores, con buen estado físico y disciplina táctica.

Semana.com: ¿Cuánto vale el equipo?

T. G.: El equipo vale 25.000 millones de pesos incluyendo la parte deportiva y financiera.

Semana.com: Se habló de la llegada de varios jugadores muy reconocidos, ¿Por qué no los contrató?

T. G.: Cuando a mí me ofrecen un jugador, él me dice si le sirve o no. Pude haber contratado a Ronaldinho y a Forlan porque pensé que una empresa me podía ayudar a pagar la mitad del salario. Pero esos son jugadores para un partido o para dos pero ya no están. En el caso de Bervatov el técnico me dijo que no era el jugador que necesitaba.

Podemos traer estrellas, hacer un lanzamiento con efusividad total pero cuando el equipo empiece a perder, la alegría de una contratación rimbombante se pierde con la amargura de un mal desempeño futbolístico.

Un hincha quiere ver resultados, no le importa si el equipo está quebrado o si el dueño es un mafioso. El hincha lo que quiere ver es su equipo ganando títulos y siendo campeón, pues uno como aficionado es pasional.

El fútbol es de amores y odios, hoy eres ídolo y mañana eres villano. La efusividad del ascenso es de semanas, si América no queda entre los tres o cuatro primeros, los hinchas van a decir que los que están a cargo son unos ineptos y que subimos de milagro. Y van a pedir que llegué otro y yo soy consciente de esto pero hay que asumir esa responsabilidad.