La leyenda de Usain Bolt pierde un oro por dopaje de un compañero

El legado de Usain Bolt se quedó sin una parte importante de su historia después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara la medalla dorada del relevo 4x100 que había ganado en Beijing 2008, una de las nueve preseas de oro conseguidas por el hijo del viento en sus tres participaciones en Juegos Olímpicos (2008, 2012, 2016).

EL COI le removió la medalla a todo el equipo jamaiquino que participó en esta competencia por el dopaje del relevista Nesta Carter. El corredor de 31 años dio positivo por metilhexaneamina, después de un reanálisis de las muestras obtenidas después de la gran final de esta prueba. Esta decisión se esperaba desde junio de 2016 cuando se conoció por primera vez de la presencia de esta sustancia en la orina del atleta.

En un comunicado emitido por el COI, el máximo ente del deporte olímpico señaló: "Nesta Carter fue reconocido culpable de haber contravenido la reglamentación antidopaje en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008 (...) Queda descalificado del relevo 4x100 metros”, subrayando que la descalificación de Carter supone también la del equipo jamaicano de ese relevo.

Bolt era consciente de esta situación y afirmó que este hecho no afectará su exitosa carrera deportiva: "No cambiará nada sobre mi legado. Por supuesto, me decepcionará perder esa medalla, pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? No tengo ningún control sobre eso", declaró Bolt en la última noche de los Juegos Olímpicos de Rio, en agosto, tras una nueva exhibición.

Además, resaltó la labor que se está haciendo para combatir el tema del dopaje en el deporte: "Estamos en el buen camino contra el dopaje en el atletismo. Confío en la Agencia Mundial Antidopaje y en la Federación Internacional de Atletismo, hacen un buen trabajo".

El oro de 4x100 metros masculino de Beijing 2008 será para Trinidad y Tobago, mientras que Japón se quedará con la plata y Brasil subirá un escalón, del cuarto lugar hasta el bronce.

Hace poco tiempo, la pesista colombiana Leidy Solis se había visto beneficiada por uno de estas investigaciones, pues gracias al dopaje encontrado en el reanálisis dos de sus rivales en ascendió de la cuarta posición hasta la plata de la prueba de pesas 69 kilogramos de Beijing 2008.

Sumándose a los casos del boxeador Ceiber Avila y el halterófilo Luis Javier Mosquera, que alcanzaron sus medallas de bronce en Rio 2016, después de que alguno de sus contrincantes diera positivo por dopaje.

El hombre más rápido del mundo había logrado tres medallas de oro en las pruebas de velocidad en tres Juegos consecutivos: 100m, 200m y relevo 4x100, uniéndose al exclusivo grupo integrado por el finlandés Paavo Nurmi y el estadounidense Carl Lewis, que vuelven a ser los únicos en haber alcanzado esta proeza.

*Con información de AFP