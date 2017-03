"Uno siempre se arrepiente de un mal matrimonio": Germán Efromovich

El accionista mayoritario de Avianca dice que una pelea de socios no va a frenar los planes de la compañía. Explica que la alianza con United es solo comercial y que no le da a la aerolínea estadounidense acciones ni control.

SEMANA: ¿La querella con su socio puede hacer fracasar los planes con United?

Germán Efromovich: De ninguna manera, a menos que surja la improbable posibilidad de que un juez decida meterse en una negociación entre dos compañías, por una pelea de socios o mejor por un único socio que intenta extorsionar, que es lo que está haciendo el señor Kriete. El plan con United seguirá.

SEMANA: ¿Qué es lo que más lo ha sorprendido de las denuncias hechas por el señor Kriete?

G.E.: Todo es absurdo y sin fundamento. Dice que hay algo escondido. Eso no puede ser. La junta solo aprobó que se inicie una aproximación y se presente una negociación de una joint venture comercial para analizarla y posteriormente aprobarla o no. También dice que Germán Efromovich se ha beneficiado. Pero yo vuelvo y pregunto, ¿de qué? El único beneficio que tendrá esta empresa, sus accionistas y por supuesto Efromovich, a través de Synergy por ser mayor accionista, es el valor agregado que pueda haber si la joint venture ocurre. No hay nada oscuro.

SEMANA: ¿Se arrepiente de la sociedad con Taca?

G.E.: Con Taca no. Eso que quede claro. Pero sí de tener un socio como Kriete. Sin duda. Uno siempre se arrepiente de un mal matrimonio. No del resultado. Taca aportó su valor, aunque le costó caro a Avianca. Ahora, lo que tenemos es un desgaste, en términos de tiempo solamente. Pero realmente no tenemos preocupación.

SEMANA: Se ha especulado mucho sobre el tipo de negocio con United. ¿En qué consiste?

G.E.: Es muy importante aclararlo. La alianza con United no le da acciones ni el control sobre Avianca. La compañía United no está invirtiendo plata en Avianca. Y la alianza no le da ningún tipo de injerencia en el día a día de esta compañía. Es como estar en Star Alliance, pero evolucionar y hacerlo mucho más eficaz, con más ventajas de las actuales, tanto para el viajero como para nuestra aerolínea para enfrentar la competencia.

SEMANA: ¿Qué gana United?

G.E.: Lo mismo. Cuanto más flexibilidad y alternativas en red de rutas tiene una alianza, más clientes van a usarlo en todo el mundo. Por ejemplo, quien se monte en un avión de United, cuando vaya a América Latina, gracias a la alianza con Avianca podrá llegar a cualquier lugar dentro del mismo tiquete y de la misma organización. El viajero la va a preferir sobre cualquier otra compañía que no puede llegar directo.

SEMANA: ¿Entonces se descarta la venta de una participación en Avianca?

G.E.: No quiero vender, por más dinero que me pongan sobre la mesa. Nadie puede obligarme a vender mi activo. Es el compromiso que tengo con este país que tan bien me recibió. No me estimula el dinero, sino trabajar y hacer las cosas bien.

SEMANA: ¿Esta querella con su socio puede afectar en algo a Avianca?

G.E.: Para nada. No la toca. Ningún pasajero va a dejar de comprar un tiquete porque hay una querella entre Kriete y Germán Efromovich. Mejor dicho, a Avianca Holding no le pega para nada, ni a los clientes, ni a los pasajeros, ni a las utilidades.

SEMANA: Pero la acción sí sintió el golpe…

G.E.: Pero ese es un mercado de especuladores que juegan en la bolsa a asustar a unos pobres inocentes inversionistas para que baje el precio y ellos puedan comprarlas más baratas. Yo le digo que concluida la joint venture comercial y la sinergia con Avianca Brasil esta compañía valdrá el triple, eso es lo que deben leer los inversionistas. El problema con los accionistas será resuelto de una manera u otra. En mi opinión el mal carácter va a ser desenmascarado en una corte, donde toca.

SEMANA: Ha dicho que Avianca irá desde la pared de Trump hasta los pingüinos de Macri. Eso implica entrar a México y Argentina.

G.E.: Sí. Estamos comprando el 49 por ciento de una línea muy antigua en México, y en Argentina una pequeña aerolínea con un potencial muy grande. Lo que nosotros buscábamos en este último país era comprar una compañía que tuviera licencias para poder crecer y no empezar de cero. En Argentina vamos a comenzar con 16 rutas con la marca Avianca. Para seguir con lo dicho, estamos en El Salvador, Colombia, Perú, Brasil y sigue Argentina y México.

SEMANA: La operación en Argentina ha sido criticada, ¿le preocupa que se frene alli?

G.E.: No existe preocupación en Argentina. Veo las críticas solo como un problema político. Recuerdo que cuando íbamos a comprar a Avianca los enemigos decían que éramos testaferros de Santo Domingo y ahora los posibles enemigos de Macri dicen que somos sus testaferros. Eso me da risa. Estoy muy contento con el negocio en Argentina que necesita desarrollar la conectividad con el interior.