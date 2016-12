“Pupitrear la reforma tributaria es una vergüenza”: Iván Duque

Semana.com: En la recta final de la reforma tributaria, ¿qué sensación le deja el trámite de este proyecto?



Iván Duque: Es una vergüenza que acaben pupitreando una reforma tributaria que han llamado "estructural". Son más de 300 artículos con serias implicaciones para la economía colombiana que serán discutidos sin una deliberación rigurosa. Creo que esta reforma golpeará a los más vulnerables, a la clase media, a las pequeñas y medianas empresas, a sectores estratégicos, convirtiéndose en un salvavidas de plomo.

Semana.com: ¿Quedó algo estructural o no?



I.D.: Esta no es una reforma estructural. Esta reforma se llama IVA. La esencia de esta reforma es el aumento del IVA al 19 % y los distintos impuestos al consumo. Una persona de bajo ingreso gasta el 30 % de su salario en alimentación, el 16,5 % en transporte y el 14 % en vestuario. Esta reforma les pondrá IVA del 19 % a los productos de aseo como champú, cremas, desodorantes, dentífricos. También esa tarifa al vestuario y a los productos de aseo para el hogar. Como si fuera poco, las cargas adicionales a la gasolina van a encarecer el costo del transporte. Sólo por ahí nos damos cuenta del impacto en el ciudadano del común.

Semana.com: ¿Y cómo quedan las empresas?

I.D.: En cuanto al paquete de empresas, la tarifa de renta es la misma para micro, pequeña, mediana y grande. Esto muestra una falla en progresividad y con tarifas que están por encima del promedio regional y mundial de renta corporativa. En fin esta es una reforma fiscalista para tapar el hueco inmediato.



Semana.com: ¿Qué puede rescatar de este paquete tributario?



I.D.: Creo que la simplificación de renta empresarial en un solo tributo es conveniente, al igual que el fortalecimiento de la DIAN y los mecanismos para controlar a las organizaciones sinónimo de lucro que se visten de sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que esas cosas positivas se pierden en un mar de desaciertos.

Semana.com: ¿Qué terminará afectando más a los ciudadanos?



I.D.: Que un país con alta inflación, el peor crecimiento desde la crisis global del 2009, con baja confianza del consumidor y del sector privado, aumente los impuestos al consumo y no alivie sustancialmente la carga a quienes generan empleo. Un consumidor que pierde capacidad adquisitiva y unas empresas desestimuladas son la base de un mayor deterioro económico.



Semana.com: ¿Cree que esta reforma será suficiente o terminarán presentando otras más adelante?



I.D.: Creo que Colombia merece una agenda distinta donde se puedan bajar impuestos sobre la base de un recorte del tamaño del Estado, una mejor localización del gasto, una reducción de los gastos innecesarios y una lucha frontal contra la evasión y la corrupción. Un país que haga una reforma a la competitividad tributaria puede alinear su sistema impositivo a la inversión, el ahorro, la formalización, la competitividad, la productividad. Eso no lo tenemos en Colombia y esa es parte de nuestra propuesta económica hacia el futuro.

Semana.com: Ha sido muy criticada su posición y la del senador Robledo en rechazo a los impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Por qué ir en contra de impuesto que protegería la salud de los colombianos?

I.D.: No me gustan las chambonadas en el diseño de políticas públicas. ¿Es la obesidad un problema? Desde luego que sí y en un país como Colombia es un fenómeno multifactorial. Tenemos elevado sedentarismo, bajo consumo de proteínas, bajo consumo de frutas y verduras, alto consumo de grasas, alto consumo de carbohidratos y la ausencia de una política de prevención que limite la publicidad hacia los menores que cree mejores hábitos. Plantear como única solución un impuesto a las bebidas azucaradas es absurdo. Necesitamos una política integral de medidas tributarias y no tributarias y no un impuesto que se vende como solución a la obesidad para conseguir recursos para tapar el hueco de la salud. Ante la urgente necesidad de medidas integrales he apoyado la iniciativa del Senador Carlos Fernando Galán de crear una Comisión de Expertos que presente una propuesta de impuestos sanos cuya destinación sea para enfrentar el problema de obesidad y expansión de enfermedades no transmisibles.

Semana.com: ¿En qué va a quedar ese impuesto?



I.D.: En que tal como está presentando no se apruebe y se acoja la sensata y necesaria idea de enfrentar este con medias estructurales y multifactoriales. ¿Es la obesidad un problema con una sola causa? No, lo generan muchos factores y la respuesta del Estado debe ser integral y no paños de agua tibia con sabor populista



Semana.com: El Ministro de Salud dice que más regresivo que el impuesto es la diabetes…



I.D.: El ministro no ha dicho que es igualmente regresivo el desfalco de CAPRECOM y Saludcoop, donde se perdieron billones de pesos que se habrían podido destinar a la salud preventiva. Nuestro deber es tener una política pública integral para enfrentar el sobrepeso y la obesidad y prevenir enfermedades como la diabetes.