Ministros de diferentes países hablan del proceso de paz

Como antesala a la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico, se realizó en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en Cali el Encuentro Empresarial, que no solo cuenta con invitados del sector privado, sino también con reconocidos funcionarios de distintos países observadores.

En el evento se reunieron diferentes empresarios de los cuatro países miembros para analizar la integración financiera y la movilidad estudiantil. Sin embargo, hubo también espacio para hablar acerca del proceso de paz y su efecto en este proceso de integración económica.

El panel Visión de los Estados Observadores sobre la Alianza del Pacífico contó con la participación de Gustavo Leite, Ministro de Industria y Comercio de Paraguay; Todd McClay, Ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Nueva Zelanda; Steven Ciobo, Ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, y Francois Champagne, Ministro de Comercio Internacional de Canadá.

El ministro neozelandés McClay habló de una oportunidad significativa para Colombia y la Alianza, en la medida que el proceso ayudará a crear acuerdos económicos más fuertes entre las naciones, al tiempo que hace más llamativa la Alianza a los países observadores, quienes analizan el comportamiento de esta integración y desean empezar un acercamiento mediante la condición de primeros estados asociados. “Sabemos que ha sido un proceso difícil de negociar, pero hay que felicitar al presidente y al pueblo de Colombia por este logro que traerá beneficios no solo al país sino a la región”, dijo McClay.

El ministro paraguayo Gustavo Leite aseguró "que el mensaje es que es a todas luces positivo, a la región le viene bien que se hable de paz, nadie puede trabajar en guerra, no le veo el lado negativo”. También habló de las guerrillas que están actuando en Paraguay. Al respecto, afirmó que el tema no se puede comparar con Colombia porque no es un problema de tierras, sino ideológico, “trabajamos dentro del marco de la ley y el orden, estos grupos son criminales que tienen que responder ante la justicia”, dijo Leite.

Así mismo el funcionario paraguayo fue el más crítico a la Alianza, a pesar de acptar que hay concesiones recíprocas y aranceles bajos, pero que no siempre se pueden aprovechar en la práctica. “Salen de repente unas franjas de precios, o unas licencias sanitarias que impiden que se lleve a la práctica ese discurso que es muy lindo y romántico, pero necesitamos opciones más concretas”.

El representante canadiense fue el que dejó el consejo con mayor peso dentro del panel al afirmar que hay que celebrar el acuerdo de paz en la medida que este tiene que ser una oportunidad para integrar a toda la sociedad, dado que durante el conflicto hubo muchos que estuvieron marginados. “Este proceso tiene potencial para integrar a la economía competitiva a aquellos que fueron dejados a un lado por la guerra”, dijo Francois Champagne.