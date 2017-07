7 consejos clave para el regreso a clases

;

Para muchos el regreso a clases que se está llevando a cabo esta semana en todos los colegios públicos del país no es fácil. Volver a la rutina, los exámenes y ajustarse a un horario después de tanto tiempo libre puede llegar a ser muy complicado. Por eso, para que acabe el año escolar de la mejor manera, Semana Educación le hace estas siete recomendaciones para optimizar su estudio.

Divida su tiempo

Diferentes estudios han demostrado que es mejor controlar y concentrarse durante lapsos cortos, poniendo un límite de tiempo para cada sesión. Lo recomendable es hacer que los tiempos de estudio no superen los 30 minutos e intercalar con pausas activas de no más de cinco minutos, ya que el cerebro muestra mayor facilidad para asimilar información en ráfagas cortas y repetidas que en una sola descarga que sea larga y tediosa.

Cree su propia rutina de estudio

Si usted es una persona desordenada, lo más seguro es que cuando estudia le dan altas horas en la noche y termina con sueño y cansancio, haciendo que no se pueda concentrar. Es por eso que proponerse un horario de estudio conciso y realista hará que tenga efectos notables en sus calificaciones.

Acostumbrarse a un horario de estudio hará más fácil que sepa cuándo debe ser hora de estudiar y le permitirá dedicar el tiempo a la actividad que debe dedicarse. Así mismo, como en el ejercicio físico, el aprendizaje funciona de la misma manera, por eso crear rutinas hará que le vaya mejor. Así que no deje las cosas para el día anterior.

Prepare su material de estudio

Tener preparado todo lo que necesita a la hora de estudiar le ayudará a que no tenga que levantarse o interrumpir sus actividades de estudio en el momento menos inoportuno. Además, asociar un cierto conjunto de objetos al estudio hará que cada vez que los vea entre en la dinámica de estudiar con facilidad.

Antes de sentarse a trabajar o estudiar, preste atención a la organización de los libros y herramientas que va a usar. Si tiene todo organizado le será más fácil que logre tener todos los recursos a mano y pueda ser más eficiente durante las horas de estudio.

Mantenga alejadas las distracciones

Puede parecer algo obvio, pero nunca está de más recordar que las distracciones pueden adoptar las formas más insospechadas y es necesario identificarlas. Si se aplica la estrategia de estudiar durante cortos espacios de tiempo, las redes sociales, el celular y la televisión no serán elementos distractores.

No memorice

Apropiarse de la información que está contenida en cada texto resulta conveniente para poder digerirla. Por eso, lo mejor resulta que cuando estudie explique las cosas que lee con sus propias palabras y haga ejemplos. De esa forma el conocimiento aprendido durará más tiempo retenido.

También, cuando aborde conceptos difíciles, piense en similitudes y diferencias entre conceptos, genere formas de información que en los textos no aparezcan.

Haga resúmenes

La mayoría de los estudiantes piensan que con subrayar un texto es suficiente. Pero lo cierto es que no hay que confiar del todo en esta práctica, pues el hecho de resaltar un texto no ayuda a aprender si no se repasa varias veces. Además, ceñirse a la memorización de las frases que han sido delineadas hace que el estudiante se mantenga anclado a la información distribuida en el texto original.

Debido a esto, hacer esquemas o pequeños resúmenes obliga a reformular la información que se ha leído y además hace más fácil crear combinaciones de notas que son distintas a las del texto original.

Practique constantemente

Si tiene la posibilidad, evalúese con exámenes o cuestionarios acerca del tema que ha estudiado, con esto, podrá podrá aplicar el conocimiento aprendido y evaluar cuáles son las falencias para reforzar.

Al mismo tiempo, otra práctica recomendada es la de explicarle a otra persona lo que se estudió. El hecho de explicar con las propias palabras lo que ha aprendido es posiblemente el consejo para estudiar más valioso ya que aportará grandes beneficios como el de reformular la lección y autoevaluarse en las fortalezas y debilidades.

