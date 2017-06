¿Cuál es la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana?

Una pregunta cada vez más recurrente en el ámbito de la educación es, ¿para qué sirve la enseñanza de las matemáticas? Un cuestionamiento nada fácil de responder pero fundamental a la hora de crear planes y currículos educativos. Para nadie es un secreto que a los niños la matemática les resulta aburrida y difícil de aprender. Y luego de varios años de estudios, en donde los niños y jóvenes memorizan los casos de factorización, resuelven ecuaciones y las diagraman, siempre queda la pregunta: ¿sirve ese conocimiento para la vida cotidiana?

Este tema hizo parte del XXI Congreso Colombiano de Matemáticas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Colombia y que finalizaba este 9 de junio. Como invitado de honor estuvo el matemático y escritor Bruno D’amore, quien en su presentación, reflexionó sobre cómo se deben enseñar las matemáticas, un campo en el que también se debe innovar.

“Hay que entender que esta pregunta tiene sentido, si soy un chico de 16 años con muchas cosas por hacer y tú me explicas qué son los polinomios, yo estoy disponible para aprenderlos, pero explícame el por qué. Desafortunadamente, algunos profesores no tienen respuesta y además no entienden que no todas las personas aprenden de una única manera, somos diferentes”, declaró D’amore.

Más que dar una respuesta sobre la utilidad de determinado conocimiento matemático, los profesores deben preocuparse porque los estudiantes realmente entiendan lo que ellos explican y apoyarse en otros campos del conocimiento para llegar a ese fin. Por eso, para el matemático italiano es importante ponerle atención a la ‘didáctica matemática’.

Esta es una nueva disciplina que se dedica a identificar y resolver problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Formula y trabaja en nuevas teorías y métodos de educación apoyándose en otras disciplinas como la psicología, antropología, entre otras.

Los campos de investigación de la didáctica matemática pueden ser muy variables, desde: ¿Cuáles son las características y errores en textos de matemáticas? La tecnología como herramienta de educación hasta el desarrollo de un pensamiento matemático en los estudiantes.

Particularmente esta rama de la matemática se preocupa por mejorar el aprendizaje de los alumnos. Para D’amore, es increíble que muchas personas lleguen a la adultez sin comprender realmente qué es el área o el perímetro y esto se da porque realmente no hay un verdadero entendimiento de los temas.

“Creo que hay que hacer un esfuerzo para que las personas aprendan matemáticas según sus capacidades cognitivas, hay que hacer un esfuerzo por cambiar a menudo las metodologías de enseñanza. Si con una forma aprenden 10 estudiantes, con otra puedes hacer que aprendan 5 y así lograr que una mayor cantidad de personas entiendan” explicó D’amore.

El profesor formado en la Universidad de Bolonia, asegura que el éxito de la enseñanza de las matemática radica más en innovar en la metodologías que en el cambio currículos. Para él lo planes curriculares son cosas netamente ministeriales, legislativas y burocráticas que poco ayudan. En otras palabras los colegios deberían preocuparse por innovar, probar nuevos métodos y formular nuevos proyectos.

Por todo lo anterior D’amore considera que el dilema de la utilidad del conocimiento en la cotidianidad es falso y que el profesor no debería desgastarse en demostrarle al alumno si los algoritmos o las ecuaciones le servirán más allá de la escuela. Más bien debería concentrar sus esfuerzos idear o seguir métodos que hagan comprender mejor la matemática.

Algunos números

Colombia tiene como objetivo ser el país de latinoamérica mejor educado en 2025. En las pruebas PISA realizadas en 2015, los estudiantes obtuvieron 390 puntos en matemáticas, mejorando un poco la anterior presentación, superó a Brasil e igualó a Perú. Aun así la Ocde manifestó que el 66% de los estudiantes en Colombia no alcanza los objetivos mínimos en estA materia.

Tal vez una de las herramientas que pueda ayudar a mejorar estos números y permita alcanzar la meta propuesta por el Presidente Juan Manuel Santos sea la didáctica matemática.