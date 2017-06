Estas son las mejores universidades del mundo

;

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) volvió a coronarse como la mejor universidad del mundo según el ranking elaborado anualmente por Quacquarelli Symonds (QS).

El listado está dominado por las universidades estadounidenses y británicas, pero el líder indiscutible sigue siendo el MIT. Es la sexta vez que esta universidad retiene el liderato, el cual solo han ostentado la Universidad de Cambridge (en 2012) y la Universidad de Harvard (entre 2004 y 2009).

Para realizar el listado, el QS Ranking se basa en cinco indicadores a los que adjudica respectivos porcentajes: el primero es la reputación académica, que tiene un peso de 40%, la reputación entre empleadores (10%), la relación entre el número de estudiantes por docente (20%), las citaciones (20%) y el número de docentes y estudiantes extranjeros (5% cada uno).

Le puede interesar: Conozca la colombiana que entró becada al MIT

Junto con de la revista Times Higher Education (THE), el ranking del QS es la clasificación de universidades más reconocida del mundo. Sin embargo, cabe tener en cuenta que, mientras el listado del THE se basa más en cuestiones académicas, el del QS tiene más que ver con la percepción que tienen los estudiantes y los profesores de las institución. De ahí que en el listado THE la Universidad de Oxford sea la primera del mundo.

Según el ranking de QS, estas son las 20 mejores universidades del mundo:

1. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Estados Unidos.

2. Universidad de Stanford. Estados Unidos.

3. Universidad de Harvard. Estados Unidos.

4. Instituto Tecnológico de California (Caltech). Estados Unidos.

5. Universidad de Cambridge. Reino Unido.

6. Universidad de Oxford. Reino Unido.

7. University College de Londres. Reino Unido.

8. Escuela Imperial de Londres. Reino Unido.

9. Universidad de Chicago. Estados Unidos.

10. Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Suiza.

11. Universidad Tecnológica de Nanyang. Singapur.

12. Escuela Politécnica Federal de Lausana. Suiza.

13. Universidad de Princeton. Estados Unidos.

14. Universidad de Cornell. Estados Unidos.

15. Universidad Nacional de Singapur. Singapur.

16. Universidad de Yale. Estados Unidos.

17. Universidad de John Hopkins. Estados Unidos.

18. Universidad de Columbia. Estados Unidos.

19. Universidad de Pensilvania. Estados Unidos.

20. Universidad Nacional de Australia. Australia.

Lea también: Las mejores universidades latinoamericanas en Humanidades

Las mejores de América Latina

Por tercer año consecutivo, la Universidad de Buenos Aires es la mejor de América Latina, situándose en la posición 75. Y por bastante: la Universidad de Sao Paulo, que le sigue, a penas llega al puesto 122. En general, las universidades latinoamericanas mejoran su reputación a nivel mundial, aunque empeoraron su reputación con sus empleadores. Además, todas las instituciones de la región están por fuera del top 400 en impacto en investigación científica.

En Colombia, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes volvieron a ocupar los puestos 254 y 256, respectivamente. Esto representa una mejora de 15 puestos de la Nacional y 16 de los Andes respecto a los resultados del periodo anterior.

El listado en la región es el siguiente:

Universidad de Buenos Aires. Argentina (75)

Universidad de Sao Paulo. Brasil (121)

Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile (137)

Universidade Estadual de Campinas. Brasil (182)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. México (199)

Universidad de Chile. Chile (201)

Universidad Nacional de Colombia (254)

Universidad de los Andes (256)

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil (311)

Universidad Austral. Argentina (331)

Universidad de Belgrano. Argetina (337)

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Argentina (364)

Relacionado: Las mejores universidades colombianas en investigación científica

Otras universidades colombianas que aparecen más adelante en el ranking son el Externado (401-410), la Pontificia Universidad Javeriana (461-470), la Universidad de Antioquia (601-650) y la Universidad de la Sabana (751-800). Finalmente, la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander comparten el mismo puntaje (801-1000).

Para estar enterado sobre las noticias de educación en Colombia y el mundo, síganos en Facebook y en Twitter.