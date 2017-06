Paro docente: "No tenemos los recursos", Juan Manuel Santos

;

Con una gran pancarta de bienvenida a los maestros de diferentes lugares del país, la Gran Toma de Bogotá inició en el Monumentos a Los Héroes a las 9 de la mañana, de allí alrededor de 300 personas, tanto profesores como estudiante,s que llegaron de departamentos como Atlántico, Boyacá y Norte de Santander caminaron por la Avenida Caracas hacia el sur para concentrarse en la Plaza de Bolívar en donde se espera lleguen 60.000 manifestantes, según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Mientras que los marchantes continuan en su recorrido por la carrera séptima hacia la Plaza Bolívar, a mediodía el presidente Juan Manuel Santos declaró ante los medios que el gobierno le ha presentado al magisterio todas las propuestas que tienen. Según el mandatario: "ya hemos llegado al final de la negociación. Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y lo demás temas de la agenda, pero nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos".

Por su parte, voceros de Fecode indicaron a Semana Educación que el caso de Buenaventura "es una clara demostración de que sí hay recursos". Tras más de 20 días de paro en este distrito especial portuario del Valle del Cauca, el gobierno logró un acuerdo final con los líderes de las movilizaciones y acordó destinar 170.000 millones de pesos para educación, entre otros gastos.

9:30 de la mañana

Cerca de 700 maestros se concentraron en otro punto de encuentro, la estación de TransMilenio La Sevillana, ubicada en la avenida Calle 45A Sur con Carrera 60, este punto de la ciudad se registraron algunos problemas de movilidad por lo que tuvo que cerrarse la estación Venecia. Según manifestantes, los profesores allí presentes provenían del Cauca, Tolima y Buenaventura.

Otro de los puntos de concentración fue en la calle 13 con Boyacá, en donde se reportaron cerca de 500 maestros de Bogotá, Caldas y Antioquia. Por la multitudinaria marcha, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) cuenta con 2.000 uniformados en las calles que estuvieron apoyando a los ciudadanos de Bogotá para prever diferentes sucesos que pudieron presentarse en las movilizaciones, aseguró la institución.

Según voceros de la Secretaría de Movilidad, los manifestantes acordaron que no harían ningún bloqueos de vías ni de carriles durante las movilizaciones en Bogotá.

Sin embargo toda la mañana la movilidad en la avenida Caracas de Sur a Norte estuvo paralizada, de occidente – oriente la calle 26 estuvo bloqueada por la marcha del sindicato del Inpec (INALPPEC), en la estación de la Plaza de la Democracia y Centro Memoria fue cerrada por invasión al carril de TransMilenio, tampoco hay paso al norte en la estación de Las Nieves. Décima con Jiménez sin paso por la marcha. Fue cerrada estación Museo del Oro en la que se hacen retornos en el servicio JF23 y está operando por Universidades. Y la calle 34 con carrera Séptima fue detenida la flota dual.

Respuesta de TransMilenio

Debido a las manifestaciones que se presentaron hoy en las calles de Bogotá “vamos a habilitar desde la estación San mateo para retornar en Alquería. Se hace contraflujo desde Centro Memoria hasta el puente de la calle 26. Desviamos J23 por Universidades M51 por la 26. Desviamos J23 por Universidades M51 por la 26. San Victorino tomamos la Jiménez al occidente para salir a Caracas al norte y subir a la calle 24 para M80, M82 y M83”.

Hacia las 3 p.m TransMilenio aseguró que ya hay normalidad en casi todo el sistema, "solo queda Museo del Oro sin operar".

Esta es la cuarta Gran Toma Bogotá que Fecode hace en menos de un mes, porque aunque las negociaciones con el Ministerio de Educación han continuado, ninguna de las partes ha llegado a un acuerdo.

Lo la última reunión, que se dio ayer en la noche, y en la que estuvo presente el Procurador General de la Nación, se hizo un inventario sobre los acuerdos y desacuerdos en relación con el pliego de peticiones presentado por Fecode, y establecieron 4 aspectos fundamentales para continuar dialogando: 1. Sistema General de Participaciones. 2. Nivelación salarial. 3. Reconocimiento de primas extralegales. 4.Reconocimiento de bonificaciones.

Por lo pronto, al final de la tarde se continuará con las negociaciones “con el objetivo de deliberar sobre las observaciones, reacciones y posturas a partir de las propuestas documentadas por las partes”, aseguró el Ministerio de Educación.

Más de 600 maestros de mi bello Santander hacen presencia en la Gran Toma de Bogotá.#YoApoyoAMiProfe pic.twitter.com/ynOf3UffGW — Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) 6 de junio de 2017

A la marcha también se sumaron los estudiantes



A esta marcha que bloqueó las principales vía de la ciudad, se unieron los estudiantes de colegios y universidades, además de algunos movimientos estudiantiles como la Marcha Patriótica, la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), quiénes través de coloridas pancartas con mensajes de agradecimiento, manifestaron su apoyo a los profesores de todo el país.

#YoApoyoAMiProfe

Bogotá se viste de dignidad y reclama al gobierno mejores condiciones para la Educación Pública! pic.twitter.com/BJtsoIWZ2x — Marcha Patriótica (@marchapatriota) 6 de junio de 2017

El gremio de Sindicato de Trabajadores Estatales de Colombia (SITECOL) también volvió a salir a calles para exigirle al gobierno que cumpla los pactos acordados sobre el aumento de su sueldo.



Por un lado Steven Orrego, presidente del sindicato de trabajadores del Inpec (INALPPEC), asegura que volvieron a salir a las calles porque, “aún estamos en plan reglamento en las cárceles, marchamos el día de hoy porque el gobierno no quiere aumentar el salario de los trabajadores estatales, no han cumplido con el acuerdo del año 2015 y no quieren aumentar la planta de personal del INPEC, hacinamiento, malas condiciones de trabajo y de salud de los presos, y condiciones laborales”.

También se sumaron los trabajadores de la Empresa Telefónica de Bogotá (ETB). Igualmente Aerocivil y Migración Colombia, quienes realizan plantón en la entrada de los alimentadores de Portal Dorado.

El apoyo de los colombianos en el extranjero

Desde Saupaulo, Australia y Argentina, colombianos han manifestado su apoyo a los maestros del país a través de las redes sociales.

Con fotografías de pequeños carteles en los que hacen mención donde están viviendo, envían mensajes de aliento para que sus compatriotas continúen luchando por mejorar sus condiciones laborales.

