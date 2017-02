¿Las Trumpetas del apocalipsis?

1984

(George Orwell, 1949)



La obra imagina el mundo en un futuro 1984, bajo un régimen totalitario presidido por el Gran Hermano. Trata temas como la manipulación de la verdad y de las palabras, que se han vuelto relevantes por estos días. En la obra, “el partido” manipula los hechos históricos por medio del Ministerio de la Verdad, encargado de reescribir la historia y quemar los documentos del pasado. La administración Trump, con sus llamados “hechos alternativos” (alternative facts), ha ayudado a la creciente popularidad de la novela.



La conjura contra Estados Unidos

(Philip Roth, 2005)



En esta ficción, Charles Lindbergh, aviador y héroe nacional de la vida real, derrota a Franklin D. Roosevelt en las elecciones de 1940, instala un régimen de ultraderecha que comienza a perseguir judíos y comunistas y firma un acuerdo de no agresión con Adolf Hitler. Recientemente grupos supremacistas y neonazis apoyaron la candidatura de Trump, y este tiene gran simpatía por Vladimir Putin, líder del mayor contrincante de Estados Unidos. Por otro lado, su discurso ha fomentado el odio racial contra chinos, latinos y afros. En campaña, salió con esta joya: “Cuando México envía su gente, no envía a los mejores … traen drogas, crimen, son violadores y supongo que algunos son buenas personas”.

Farenheit 451

(Ray Bradbury, 1953)



Cuenta la historia de Guy Montag, un bombero cuya misión es quemar libros para evitar que la gente piense demasiado y se mantenga feliz en la ignorancia. Trump niega hechos científicos como el cambio climático, y una de sus primeras decisiones fue quitar el apartado sobre el tema de la web de la Casa Blanca, algo que ha sido calificado como el equivalente actual a la quema de libros. Por otro lado, en un aparte de la novela se lee: “Atibórralo de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información”. Que Trump inunde las redes de datos, cifras e información trivial y muchas veces falsa ha sido otro punto de comparación.

The Manchurian Candidate

(Richard Condon, 1959)



Recientemente se ha dicho de Donald Trump que es ‘el candidato de Manchuria’ de los rusos. La alusión hace referencia a una novela en cuya intrincada trama los chinos logran infiltrar un candidato en las elecciones presidenciales estadounidenses. El escándalo de la intromisión rusa a favor del republicano en las elecciones revivió este libro, que inspiró una película de 1962 y un remake de 2004.

La Parábola de los Talentos

(Octavia Butler, 1998)



Situada en un Estados Unidos posapocalíptico, la obra cuenta la historia de un candidato presidencial y sus seguidores cuyo pasatiempo es perseguir y quemar a aquellos a quienes consideran brujos y ocultistas. El lema de este grupo es “Make America Great Again”, el mismo que usó Trump en campaña.

It can‘t happen here

(Sinclair Lewis, 1935)



Esta novela satírica cuenta la historia de Berzelius ‘Buzz’ Windrip, quien llega a la Presidencia tras derrotar a Franklin D. Roosevelt e impone un régimen plutocrático de corte nazi. En un punto afirma: “Mi única ambición es hacer que todos los estadounidenses entiendan que son, y deben continuar siendo la mejor raza en la faz de la Tierra”. Las similitudes con el lema de campaña de Trump y sus posturas antiinmigrantes llevaron al libro al número cuatro de los más vendidos en Amazon la semana pasada.

Ya sabían…

La cultura popular vaticinó el triunfo de Trump en varias oportunidades. Por lo general, el magnate no salía bien librado.

Volver al futuro II (1989)

El protagonista de la cinta, Marty McFly, descubre en un viaje en el tiempo que su archienemigo, Biff Tannen, es ahora un magnate hotelero ególatra y de pelo rubio que gobierna su ciudad. Recientemente los guionistas han declarado que el personaje se inspiró en Trump.

Rage Against the Machine

(Video de la canción Sleep Now in The Fire, 1999)

En el minuto 1:04 aparece la imagen de un hombre que sostiene una pancarta en la que se lee “Donald Trump a la Presidencia”. El tema de la banda de rock estadounidense habla sobre el poder del dinero y comienza diciendo. “El mundo es mi expectativa, el costo de mi deseo, Jesús me bendijo con su futuro, y yo lo protejo con fuego”.

Los Simpsons (Capítulo 17, temporada 11, año 2000)

La recién elegida presidenta Lisa Simpson dice: “Sé que hemos heredado una crisis presupuestaria del presidente Trump… el país está quebrado, ¿cómo pudo pasar?”.