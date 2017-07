"Estamos dando una batalla interna por la inclusión": Pacho Santos

Semana: ¿Qué puede decir de la fotografía que acompaña esta entrevista?



Francisco Santos: Fue durante un evento en Medellín de la corporación Fauds (Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual). Como la homosexualidad es un tema que produce mucha exclusión dentro de las familias, un grupo de mamás se juntaron, montaron un servicio de apoyo a familias con hijos con diversidad sexual y han hecho un trabajo maravilloso. Han evitado suicidios, han vuelto a juntar familias. Ellas invitaron a mi señora y a Pedro al lanzamiento de una exposición sobre el tema, y cuando nos fueron a tomar la foto le agarré la mano a Pedro porque creo que es un símbolo muy importante que muestra el orgullo de pertenecer a una familia diversa.

Puede leer: Uribe ‘recarga’ a su Centro Democrático



Semana: ¿Cómo tomó el escándalo a raíz del trino en que Martín Santos hizo pública la homosexualidad de su hijo Pedro el año pasado?



F.S.: A mí me dolió mucho porque Pedro ha sido un muchacho que ha guardado mucho su intimidad. Pero lo manejó con una grandeza que me hizo sentir muy orgulloso porque fue una lección de generosidad, humildad y grandeza para todos. Yo preferí guardar silencio.

"Me dolió mucho (el trino de Martín Santos) porque Pedro ha sido un muchacho que ha guardado mucho su intimidad".



Semana: Respecto al tema de la diversidad sexual, ¿a veces no siente que está en el lugar equivocado en su partido?



F.S.: Yo lo único que aspiro es a que la gente entienda que la inclusión es importante. Yo sé que hay mucha gente a la que le gustan las ideas del Centro Democrático, pero que quisiera una política más incluyente. Me parece importante que sepan que estamos dando una batalla interna por la inclusión. Es muy fácil hacerlo en un partido como los verdes, acá es mucho más difícil, y la única forma es darla con respeto, amor y entendimiento.

Le sugerimos: Los tres maridos



Semana: Hasta dónde llega su apoyo en este tema de la diversidad, ¿respalda, por ejemplo, el matrimonio o la adopción por parte de parejas del mismo sexo?



F.S.: Yo creo que las sociedades acaban evolucionando. El mismo Papa está evolucionando en eso y va a llegar un tiempo en el que sea lo normal y no el tabú que es hoy en día. Las cosas van a ir cambiando, pero soy consciente de que el tema genera una división muy grande. Lo que no se puede hacer es tratar de imponer a la fuerza lo uno o lo otro. Hay que respetar a las minorías siempre y tener mucho cuidado con la dictadura de las mayorías.



Semana: ¿No le molesta que mucha gente cercana a su partido se monte al caballo de batalla de la defensa de la familia tradicional?



F.S.: Es que yo también defiendo el concepto de la familia tradicional y a la gente que tiene esas convicciones. Ellos tienen que respetar mis convicciones y yo respeto las de ellos.



Semana: Pero muchos de ellos excluyen a las familias diversas…



F.S.: No se puede excluir, todo lo que es exclusión es dañino para la sociedad.



Semana: ¿Cómo son las conversaciones sobre el tema con gente de la línea más dura que es cercana al partido?



F.S.: Son diálogos sinceros. Yo no tengo por qué decir que ellos están equivocados. Yo los respeto y quiero que ellos también respeten mi posición, que es la de un padre que ama a un hijo y se siente orgulloso de él y de tener una familia diversa.