La inesperada relación entre Selena Gomez y The Weeknd

La cantante de 24 años Selena Gomez y su homólogo, Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd fueron vistos hace poco saliendo del restaurante Giorgio Baldi en las calles de Santa Mónica. La pareja se besó toda la noche, según informó la revista People, pero al parecer todavía "no es nada serio ni formal”.

“Fue una cena romántica bajo la lluvia. Ellos actuaron toda la noche como pareja. Ordenaron pasta y compartieron la comida. Ella se veía enamorada y estuvieron tomados de la mano”, dijo una fuente a la revista estadounidense.

Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica pic.twitter.com/Wy2r6DgjR1

El cantante de Starbody había terminado el pasado noviembre su relación con la modelo de Victoria Secret Bella Hadid, después de estar junto a ella por un año y medio. Una fuente cercana a la expareja dijo que ellos todavía se guardan mucho amor y son buenos amigos, pero sucede que no tienen tiempo sificiente para estar juntos.

Selena Gomez por su parte se había tomado una pausa en su carrera para recuperarse de los síntomas que producen el tratamiento contra el lupus, la enfermedad que padece hace algún tiempo. En ese proceso parecía que había vuelto con Justin Bieber y que incluso iban a casarse.

Hace poco también se habló de un posible coqueteo entre Gomez y el cantante colombiano Maluma con quienes han intercambiado unos ‘likes’ en Instagram.

Lo cierto es que las fotografías hablan por sí solas, y Gomez y The Weeknd se han convertido en pocas horas en una de las perajas que darán de qué hablar en este año 2017.

