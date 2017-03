Uribe pide crear una súper corte a su manera

Esta semana la Misión Electoral entregará sus recomendaciones sobre cómo modificar el sistema electoral colombiano y dotarlo de garantías para el ejercicio de la oposición política. Tema que hace parte de la columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC.

Las recomendaciones no son públicas pero desde ya levantan controversia por lo que sería el eje de la propuesta: la creación de una súper corte electoral que asuma la competencia para tomar decisiones de carácter administrativo y judicial en materia política.

El tema es tan polémico que ya le salieron opositores, entre ellos, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez. Acompañado de casi todo el alto tribunal advierte que una propuesta en este sentido iría en contra de un control eficaz, precisamente porque desaparece la figura de tercero imparcial.

A la encendida agenda política que se espera esta semana, le acaba de echar más leña el senador Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta de Twitter reveló un video que contiene su propuesta para la justicia. El exmandatario asegura que para recuperar la credibilidad, todas las cortes de cierre deben ser unificadas en una sola.

Proponemos una sola Corte para recuperar la confianza y la credibilidad en la Justicia pic.twitter.com/AvaxUeenYX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 19 de marzo de 2017

La iniciativa de Uribe es sin duda más polémica que la que se ve venir de parte de la Misión de expertos electorales. Condensa lo que el Centro Democrático viene cuestionando alrededor de la justicia en el proceso de paz con las FARC y pide que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral, sean un solo tribunal.

“Que esa corte sea la que administre la justicia transicional pactada con las FARC, previas las modificaciones necesarias como eliminación de impunidad total que favorece a responsables de atrocidades. Así como la necesidad que se exija que para gozar de elegibilidad política tengan que cumplir primero las penas, que se corrijan los abusos en contra del honor de militares y contra civiles”, dice.



Para el senador los magistrados que deben llegar a esta corte deben hacerlo a una edad madura, que sepan que alcanzaron la cúspide y no lleguen a buscar un trampolín en sus carreras. Sin embargo, con todo y reparos legítimos, no parece que a su propuesta se vayan a subir las mayorías.



Con ella sí deja constancia -en cambio- de la inconformidad del Centro Democrático por la Jurisdicción Especial para la Paz y suma más elementos al panorama de lo que sucederá si llegan al poder en el 2018: han dicho que no revocarán los acuerdos pero piden ajustes que en la práctica significan echar abajo las líneas más importantes de lo pactado.



“Sentíamos respeto reverencial por nuestra justicia y nuestra corte mayor. Hoy se ha perdido. A ello han contribuido varios elementos, la proliferación burocrática de instrucciones de justicia, la penetración e interferencia de la politiquería y que muchos administradores de justicia cayeron en cruces de gajes y favores del Ejecutivo y con otros órganos del Estado”, dice Uribe.

Por estar en pleno año electoral, el mismo gobierno en cabeza del Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, ha confirmado que no le apostará a una reforma a la justicia. Pero sí está el terreno allanado para la reforma electoral y -no tanto por los trámites de la paz, pero sí por el escándalo de la supuesta financiación de campaña políticas por parte de Odebrecht- tendrá que rendir frutos esta semana.

