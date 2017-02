“Otto Bula me dijo que era el dueño del poder político de la Costa”

Semana.com: El pasado miércoles el fiscal lo mencionó como la persona que habría recibido el millón de dólares que “habría” podido terminar en la gerencia de la campaña de reelección de Santos. ¿Es verdad?

Andrés Giraldo: A mí me gustaría poder contestar esto frente a un polígrafo y que ahí me preguntaran si yo recibí plata del señor Bula. Como la palabra en este país está en desuso, me gustaría someterme a esa prueba. Me pueden preguntar si en alguna fecha, hora o lugar recibí plata del señor Bula.

Semana.com: ¿Cuál sería su respuesta?

Andrés Giraldo: Un rotundo No.

Semana.com: ¿Pero esa reunión sucedió o no sucedió?

Andrés Giraldo: Sí sucedió. No me acuerdo con precisión de la fecha, precisamente porque no estaba cometiendo ningún ilícito y fue un encuentro informal. Pero me atrevería a decir que fue a finales del 2014 o comienzos del 2015, muchos meses después de la campaña. Lo digo así porque no quiero incurrir en un error.

Semana.com: ¿Para qué era esa reunión?

Andrés Giraldo: Una persona cercana me pidió que me reuniera con Bula un rato. Yo estaba hospedado en un hotel que queda en la 88 con 15 en el parque El Virrey. Nos vimos en el Juan Valdez de ese hotel. Llegó con muchas ínfulas y prácticamente me dijo que era el dueño de la Costa.

Semana.com: ¿Usted conocía a Otto Bula?

Andrés Giraldo: No, no lo conocía.

Semana.com: ¿A qué se refiere con “dueño de la Costa”?

Andrés Giraldo: A que él se presentó como un hombre con muchas influencias que prácticamente era el dueño de los congresistas y el poder político de la Costa.

Semana.com: ¿Para qué era la reunión?

Andrés Giraldo: Al principio yo no lo tenía claro, después de que él se presentó me dijo que tenía dos proyectos de acueductos, uno de ellos en Honda. Y me preguntó si conocía personas en la Gobernación de Tolima y en las entidades que podrían ayudarle. Al final me pidió que le presentara al doctor Prieto, porque él sabía que yo era buen amigo de él.

Semana.com: ¿Y usted qué tiene que ver con los acueductos?

Andrés Giraldo: Nada. Era una excusa de él para conocerme. No tengo nada que ver con los acueductos.

Semana.com: ¿Cómo conoció usted a Roberto Prieto?

Andrés Giraldo: Somos amigos hace más de 30 años, desde 1984. Nos conocimos porque su señora se graduó conmigo en la misma universidad en Medellín.

Semana.com: ¿Cuánto duró la reunión?

Andrés Giraldo: No más de 20 minutos o media hora. Hasta ahí llegué hoy. No me acuerdo de una segunda reunión. Pero si la hubo era para entregarme el famoso proyecto del acueducto.

Semana.com: ¿A esa reunión fue Roberto Prieto?

Andrés Giraldo: Él dice eso. Pero él dice cosas que no son creíbles. Asegura que tuvimos dos reuniones y que en la primera me dijo: “Hola, ¿cómo estás? Aquí hay medio millón de dólares para el doctor Prieto”. No me conocía a mí, no conocía al doctor Prieto. ¡Por Dios! Si a uno le pasa eso en Colombia, o sale corriendo o le da un infarto. Eso es absolutamente improbable. Nadie llega a una primera reunión con una canasta de medio millón de dólares.

Semana.com: ¿Pero usted sabía quién era él?

Andrés Giraldo: No. Cuando a uno alguien le recomienda reunirse con una persona, uno no llama a la Interpol o a la DEA para preguntar por él. Pero hubo un detalle que sí me dio mucha desconfianza. En un momento me dijo: “Yo trabajé mucho con Mario Uribe”. Por lo que había visto en televisión, la cosa no me sonó bien. No entendí el interés de él por conocer a Prieto. Fue muy insistente en ese sentido.

Semana.com: Hoy se hizo público que en las declaraciones Bula asegura que Prieto también estuvo en esa reunión.

Andrés Giraldo: Lo que él dice es que Roberto estaba como agazapado en la cafetería del parque El Virrey. Bula lo debió ver entrar, pero no nos reunimos con él. Yo quiero aclarar que no tengo relación pública, social ni de amistad con el señor Otto Bula. Nunca he compartido con él nada.

Semana.com: ¿Usted le contó a Prieto de esa reunión?

Andrés Giraldo: Sí, ahí mismo. Nos metimos a Google a ver quién era y encontramos una historia de SEMANA sobre sus fincas de Córdoba, un prontuario… de ahí para adelante no me acuerdo bien. No sé si todo pasó en la primera reunión o hubo dos. Sé que luego el me dio unos papeles sobre ese supuesto acueducto de Honda.

Semana.com: ¿Por qué salió a hablar ahora?

Andrés Giraldo: Porque yo no tengo nada que ver con esto. Yo nunca fui parte de la campaña, no participé en nada. Yo no tengo ningún amigo congresista. Es más, no conozco ninguno. Voté por Uribe en las dos elecciones y luego por Santos en las otras dos.

Semana.com: Si fuera verdad que usted no lo conoce, ¿por qué cree que lo mencionaron?

Andrés Giraldo: Yo soy un alfil que no importa. Creo que lo hacen por afectar la campaña de Santos y a Roberto.

Semana.com: ¿Qué piensa hacer entonces?

Andrés Giraldo: Quiero ir donde el fiscal del caso, sea mañana o el viernes, a contar mi versión. Y esta es mi versión.

Semana.com: Cuando lo mencionó el pasado miércoles el fiscal, toda Colombia se preguntaba quién es usted. ¿Por qué no nos resuelve ese interrogante...?

Andrés Giraldo: Yo soy un empresario. Yo me gano la vida haciendo negocios. Tengo una finca cafetera con mi señora en la que producimos 7.000 arrobas de café. Hago negocios de propiedad raíz y asesoro compañías en las partes tributaria y financiera porque fui vicepresidente cafetero 15 años. Eso es lo que soy.