Centro Democrático no investigará a Óscar Iván Zuluaga

El Comité de ética de la colectividad concluyó que no tiene competencia ya que el partido no existía cuando ocurrieron los cuestionados hechos. El asunto queda en manos de la Fiscalía y el CNE

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez pidió al Comité de ética de su partido, el Centro Democrático, investigar el torbellino en el que se ha visto envuelto el excandidato Óscar Iván Zuluaga, señalado de haber recibido aportes irregulares de Odebrecht a través de la asesoría del estratega Duda Mendoça.

El jefe natural del partido elevó la petición por recomendación de su excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien considerá que Zuluaga pudo haber incurrido en una conducta éticamenmte reprochable. Aun cuando Zuluaga no supiera que Odebrecht hizo un multimillonario pago al estratega que asesoró su campaña, dice Restrepo, el haber llegado a este a través de una empresa contratista del Estado configura una falla ética reprochable. Con ese argumento Uribe marcó distancia de su antiguo favorito y pidió que el asunto fuera atendido por el Comité de ética del Centro Democrático. Los últimos días el excandidato ha sido blanco de críticas, las principales provenientes desde su propio partido.

Le sugerimos: “Zuluaga debe responder por los dineros de su campaña”: Iván Duque.

La novedad es que la colectividad ya ha estudiado el asunto y tiene lista una conclusión: El partido no tiene competencia para investigar a Zuluaga ni a ningún otro implicado en las controvertidas reuniones con Duda Mendoça y su posterior contratación. El Comité de ética y otros cuadros del partido –incluida su veedora, Mary Becerra Gómez– determinaron que no tienen competencia para ocuparse de asuntos que ocurrieron antes de que el partido mismo naciera oficialmente, esto es, el 15 de julio del 2014, cuando se celebró su fundación formal. Dado que el viaje a Sao Paulo, Brasil, y los demás acercamientos con Duda Mendoza ocurrieron antes, no pueden ser objeto de investigación.

En un comunicado que emitió Zuluaga para atender el chaparrón de cuestionamientos, sostiene que en febrero del 2014 viajó a Brasil para conocer al asesor y que “La negociación con Duda Mendoça y su equipo concluyó en el mes de marzo del 2014”.

Le sugerimos: Los tentáculos de Odebrecht

Para algunos, la determinación del Centro Democrático de señalar que no tiene competencia para investigar a Zuluaga explica el cambio de postura del excandidato frente al tema. Zuluaga había anunciado que acudiría a la Fiscalía para pedirle que lo investigara junto con todos los cuadros de su campaña, de la que hizo parte Iván Duque, ahora competidor de Zuluaga, a fin de establecer si la versión de Duda Mendoça –revelada en Brasil por la revista Veja– era cierta o no. Pero esa diligencia no se cumplió. Y la razón es que será la colectividad quien eleve la petición formal a la Fiscalía, pues el partido no tiene tal competencia.

Para otros la declinación de Zuluaga está más relacionada con Daniel García Arizabaleta. Como se sabe, el exdirector de Invías fue la bisagra entre Zuluaga y Odebrecht y estuvo presente en Brasil cuando el excandidato se reunió con el asesor Duda Mendoça. Hasta ahora García Arizabaleta ha preferido guardar silencio absoluto –aunque ya contrató abogado defensor–, todos los medios lo han buscado y ha hecho saber que no hablará. Espera que la Fiscalía lo cite formalmente. El único que ha tenido comunicación directa con el exfuncionario es Álvaro Uribe. El expresidente lo reveló en una entrevista radial y esa conversación coincide con la declinación de Zuluaga acudir a la Fiscalía.

Le puede interesar: ¿Odebrecht pagó gastos de la campaña de Zuluaga?

Mientras el Centro Democrático evaluó el asunto y estableció que carece de competencia, el Consejo Nacional Electoral llegó a la conclusión contraria. El organismo reveló que abrirá una investigación preliminar de oficio para establecer “si hubo un aporte de una persona natural o jurídica extranjera a las cuentas del entonces candidato, algo prohibido por la ley colombiana. De haber ese aporte, se indagará por qué no fue informado por la campaña del candidato en las cuentas que entregó al Consejo Electoral”, explicó el presidente del tribunal electoral, magistrado Alexánder Vega. Así las cosas, el escándalo que está incendiando las toldas uribistas tendrá leña para rato.