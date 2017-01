Los ‘Noños’ en la mira de la Fiscalía por sobornos de Odebrecht

La captura de Gabriel García, ex viceministro y ex director del Inco, y del ex congresista liberal Otto Bula Bula, está a punto de desatar un escándalo en la política de la Costa Atlántica, especialmente en el departamento de Córdoba.



La Fiscalía General de la Nación tiene en la mira a los senadores del partido de La U, Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile, más conocidos como los ‘Noños’, así como al senador del mismo partido, José David Name, por cuenta de las pesquisas de Odebrecht.



Esta firma brasileña con el fin de llegar a un acuerdo con la Fiscalía colombiana presentó una denuncia formal en la que revela todos los detalles de los sobornos por 11,1 millones de dólares que pagó en el país para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol, sector 2, y con la construcción de la vía Río de Oro- Aguachica -Gamarra.



En esa denuncia, que es totalmente confidencial y que está bajo reserva por el acuerdo que hay entre las fiscalías de Colombia y Brasil, habría indicios de que detrás de los pagos que se le hicieron por dichos contratos no solo estaría García y Bula sino un grupo de actuales funcionarios, ex funcionarios de la época así como reconocidos políticos del Caribe.

García aceptó cargos en la primera audiencia, con lo cual se da por descontado que tiene la intención de colaborar con la justicia. Como desde el cargo de viceministro no tenía el poder de direccionar el contrato de manera exclusiva, lo más seguro es que dentro de su negociación con la Fiscalía comience a delatar a otras personas que se beneficiaron de las coimas de la constructra brasilera.

Bula, en cambio, se declaró inocente de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, por lo que irá a juicio por presuntamente haber recibido sobornos por 4,6 millones de dólares para beneficiar a esa empresa para la adjudicación de un contrato.



Además de la información que está en la denuncia y la que ha obtenido la Fiscalía en sus investigaciones, el celular de Bula se habría convertido en un elemento clave de las pesquisas.

En su teléfono el ex senador habría sostenido conversaciones y chats con los mencionados senadores en los que se hablaba sobre la necesidad de tener discreción con el tema de Odebrecht y la forma como deberían actuar en este caso.

Según las autoridades, esta información podría convertirse en una prueba importante en las investigaciones que se adelantan actualmente y que implicarían a por lo menos 10 funcionarios públicos y líderes políticos, entre los que se ha mencionado podría estar el del senador José David Name.



Una punta importante de la investigación que dará mucho de qué hablar tiene que ver con los llamados "Ñoños". Los dos políticos de Córdoba se convirtieron en protagonistas del poder político en las pasadas elecciones, cuando se consolidaron como los principales electores de la costa Atlántica y del país.



Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile alcanzaron 145.402 y 140.143 votos, respectivamente. Es decir, la segunda y tercera mayor votación individual del Congreso, solo superados por Jorge Robledo, del Polo, con 191.910. Sin contar la lista cerrada de Álvaro Uribe.

Ambos son oriundos de Sahagún, un pueblo de Córdoba que se ha caracterizado en los últimos años por tener el mayor número de congresistas per capita del país. A pesar de tener solo 120.000 habitantes, en 2006 logró cinco curules y en 2010 los dos escaños que llevaron al panorama nacional a Ñoño y Musa.

Su éxito en las urnas fue ampliamente criticado pues ambos políticos eran a su vez unos de los mayores beneficiados de la contratación pública de la región. En su momento se dijo que, entre 2011 y 2012, Ñoño Elías habría recibido por concepto de cupos indicativos 90.000 millones de pesos y Besaile 68.000. Por cupos indicativos se entiende las partidas que el gobierno les adjudica a los congresistas para que lleven a cabo obras en sus departamentos.

Ambos suman siete investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, varias de ellas por parapolítica.

José David Name, expresidente del Senado de la República, aseguró ayer en su cuenta de Twitter: “He sido un persistente crítico de todas las maniobras relacionadas con la multinacional Odebrecht en Colombia y desde que se conoció el encarcelamiento de su principal ejecutivo en Brasil he solicitado que se investiguen a fondo todas sus ramificaciones en el país”. Indicó además que por esta razón no le sorprende la “cacería de brujas” que se desató.



Ha trascendido que en los chats de Bula aparecen otro senador y un exgobernador de Norte de Santander.



Por el caso Odebrecht, cuyos efectos en Colombia apenas se comienzan a dimensionar, fue llamado a declarar el empresario Juan Manuel Barraza, con el fin de que explique su relación con el ex director encargado del Inco Gabriel García. Barraza, esposo de la presentadora Andrea Serna, fue Superintendente General de Puertos y habría sido intermediario para la inversión del exviceministro en una zona franca de 42 hectáreas, ubicada en el sector industrial de Cartagena, Mamonal.



La Fiscalía tendrá que definir si lo vincula o no a la investigación.