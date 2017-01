Cinco efectos visibles del cambio climático en Colombia

SEMANA se une a la iniciativa de Univision Noticias y The Guardian para llamar la atención sobre el efecto invernadero ante la llegada de Trump a la Casa Blanca. Estas son las principales consecuencias que el efecto invernadero ha dejado en el país.

Donald Trump llega a la Casa Blanca con la convicción férrea de que el cambio climático es un “cuento chino”, un mito. "Nadie sabe realmente" si es real, aseguró el mangnate. Lo que ha sucedido en el planeta en los últimos años demuestra lo contrario.

Como Estados Unidos es uno de los países más importantes en ese esfuerzo, y Obama había asumido un liderazgo esperanzador en el tema, la llegada de Trump ha generado precauciones. Centenares de los científicos más respetados del mundo enviaron una carta alertando sobre los efectos que podría tener el hecho de que la primera potencia del mundo desatienda esos compromisos.

Por esa misma preocupación, Univision Noticias, el diario The Guardian y la plataforma Tumblr han mantenido horas continuas de información y discusiones sobre la amenaza de este fenómeno climático a través de distintos espacios digitales. "Serán publicadas 100 historias y hechos indiscutibles sobre el cambio climático", explica la cadena de noticias.

Le recomendamos: Así sería Colombia en el 2100 por culpa del cambio climático

Colombia no se queda atrás. A pesar de no ser uno de los países que más contribuyen al cambio climático tiene su cuota de responsabilidad puesto que, aunque no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sí ha dejado perder miles de hectáreas de bosque que produce el oxígeno del planeta. Por otro lado, el país es uno de los más vulnerables del mundo a los efectos de este fenómeno, una situación que se ha visto en el impacto cada vez mayor de las inundaciones y las sequías.

Estos son cinco síntomas incontrovertibles de que en Colombia el calentamiento global ha pegado con fuerza.

1. Derretimiento de glaciares

En el país han desaparecido el 84 % del área del glaciar que existía en el territorio. Y el Ideam advierte que de continuar elevándose la temperatura los nevados no resistirán. En tres o cuatro décadas los colombianos tendrán solo un recuerdo de los que fueron las masas de hielo en sus montañas.

“Se ha presentado un proceso de glaciación, en muchas regiones se ha venido incrementando por la elevación de la temperatura, eso hace que haya un menor tiempo para que se acumule nieve y que la nieve que está acumulada presente deshielo reduciendo la capa del glaciar”, explicó Carolina Jarro, subdirectora técnica de Parques Naturales de Colombia.

Los glaciares son vitales pues actúan como reguladores de las corrientes y aportan agua a diferentes ecosistemas. En Colombia todavía existen seis: el Volcán Nevado del Huila, el Volcán Nevado del Tolima, el Volcán Nevado de Santa Isabel, el Volcán Nevado del Ruíz, la Sierra Nevada de El Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Consultar: A mitigar el cambio climático

2. Blanqueamiento de corales

Cuando se eleva la temperatura del mar generalmente se presentan blanqueamientos en los ecosistemas. Esto se produce cuando el coral se “estresa” por la elevada temperatura y expulsa un protozoo responsable de la coloración. Según Parques Naturales de Colombia esto se ha visto en el Parque Gorgona y en el del Rosario.

El blanqueamiento en los corales también se produce por la acidificación del agua, esto según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) se debe a que los océanos han absorbido el 30 % del dióxido de carbono emitido. Además, según una investigación de la Universidad Nacional también influirían los aportes de agua dulce y la sedimentación en el blanqueamiento de los corales.

Esto no es todo, Manuel Rodríguez, primer ministro de Ambiente de Colombia, advierte que si la temperatura aumenta “4°C más desaparecerán todos los corales del mundo. Ahí no hay nada que hacer”.

Lea: “Hay grandes oportunidades en energías renovables”

3. Pérdidas de playas y erosión costera

Los ecosistemas marino-costeros son de los más vulnerables. Cuando se eleva la temperatura del agua cambia el movimiento del mar generando procesos de erosión. Esto también causa la pérdida de las playas.

Esta imagen muestra la erosión costera en Gorgona.

Una de las zonas que más preocupa por este efecto en especial es Cartagena. Por eso en La Heroíca hicieron unos lineamientos de adaptación al cambio climático, allí relatan por ejemplo que "la ola invernal ocurrida en Colombia durante 2010-2011 es una muestra de los efectos que el clima puede tener sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad" y que por eso deben intentar mitigarlos.

“Ecosistemas como el manglar que han sido talados para generar otro tipo de estructuras, normalmente ellos unidos a los arrecifes coralinos eran los que frenaban la fuerza del mar y pues reducían un poco el impacto erosivo en las costas, pero como se están acabando ahora el impacto que tiene en las costas es mayor”, aseguró Carolina Jarro.

Por su parte, Manuel Rodríguez coincide y afirma que en Cartagena “se ha construido más allá de la ley en la playa, destruyendo manglares para urbanizar, por ejemplo en la Ciénaga de la Virgen”.

Le sugerimos: “Sao Paulo se quedó sin agua por la destrucción de la selva”

4. Eventos extremos

Lluvias muy fuertes, granizadas donde antes no habían, sequía donde tenían lluvias regulares y grandes ventarrones son consecuencia del cambio climático. Carolina Jarro asegura que en la Amazonia y la Orinoquia se ha evidenciado que los veranos son mucho más intensos y sequías más fuertes. En ríos que antes eran muy grandes, como el Cravo Norte, han disminuido los niveles del agua.

En algunos casos el impacto ha sido tal que el agua superficial ha desaparecido. “En el piedemonte amazónico y el área de transición entre Meta y Guaviare ya no tienen disponibilidad. Hoy en día parece un paisaje lunar, lleno de huecos hechos con retroexcavadoras para guardar un agua barrosa en la época del verano donde antes había agua superficial. Esto sucede por la combinación de cambio climático y el cambio del uso del suelo”, aseguró Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

Además, las grandes sequías y las altas temperaturas hacen que haya una mayor vulnerabilidad de los bosque a incendios.

Botero agrega que esto se agrava debido a la tendencia que existe en el país a utilizar los incendios forestales para ‘hacer finca’, es decir convertir ese uso de suelo en ganadería o agricultura. “Un ejemplo de la gravedad del fenómeno fueron los incendios en Chocó del año 2016. Que en esa zona ya le puedan meter candela a un bosque y que se propague así y se mantenga es preocupante”, explicó el experto.

La pérdida de los bosque actúa en doble vía, debido a que la deforestación es causa del cambio climático. Para el caso de Colombia representa las mayores emisiones de CO2 equivalente, que en pocas palabras es el que se mantiene en la atmósfera.

Puede leer: “Invito a los bogotanos a que respiren el Amazonas”

5. Animales en peligro

Las cifras son contundentes. Por cada grado centígrado que aumente la temperatura un 10 % de las especies podría tener un riesgo más alto de extinción, según el IPCC.

Algunos se preguntarán por qué desaparecerían las especies si ellas tienen la capacidad de adaptarse. La respuesta corta la expone el Instituto Humboldt en uno de sus documentos: se debe a la rapidez del calentamiento actual en el que las especies no tienen tiempo de adaptarse.

Como el cambio climático tiene un efecto dominó, los ecosistemas se ven afectados en su conjunto y con ellos los seres vivos que allí habitan.

“En bosques secos y andinos donde hay dos picos de lluvia al año y en esos picos se hace mucho menor o se extiende el periodo donde hay sequía lo que sucede es que hay un estrés hídrico en el ecosistema y muchas especies pierden el hábitat”, manifestó Carolina Jarro.

Además, hay “especies de reptiles, como algunas tortugas, en las que la temperatura determina el sexo. En la medida en que aumenta la temperatura hay una tendencia a que las camadas salgan de un solo sexo o mayoritariamente de uno, eso a la larga puede hacer inviable las poblaciones”, aseguró Botero.