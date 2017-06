Kevin Whitaker: “Si el secuestro fue en beneficio personal, podría haber extradición”

SEMANA: Se están dando las primeras libertades condicionales en el marco de la paz. ¿Estados Unidos no veía venir la libertad de Julio Enrique Lemos?

KEVIN WITHAKER: Es importante distinguir entre lo demás y este caso. Esta vez se trata de un miembro de las Farc que está acusado de haber participado en un secuestro. En términos legales, en tomas de rehenes. La víctima era un ciudadano norteamericano, por eso lo buscamos en extradición. Nuestro interés se refiere exclusivamente a eso.

SEMANA: ¿Por qué Estados Unidos escribe esa carta a la corte?

K.W.: Hay varios elementos. Estamos hablando de un crimen atroz en contra de un ciudadano norteamericano, persona que todavía está viva. Segundo, la seriedad de la ofensa; estamos hablando de secuestro, de un crimen atroz. Entiendo yo que, bajo la terminología del acuerdo de paz, el cual respetamos, en caso de que se establezca que una persona actuó con interés personal y no para la organización de las Farc, la persona sería en teoría apta y disponible para la extradición.

Tenemos información que puede indicar que hubo una motivación de interés personal: que se enriqueció de los 5 millones de dólares en efectivo que la familia de la víctima hizo llegar a la selva. Lo más importante es que haya un juez, un magistrado o un proceso que establezca si hubo o no ese interés personal. Y mi preocupación viene precisamente de eso. Mi temor viene a que con la decisión de la corte de dejar en libertad al señor Lemos eso nos vaya a representar un impedimento a la posibilidad de esa discusión. La discusión acerca del beneficio propio.

SEMANA: El ‘indictment’ asegura que la familia entregó el dinero al grupo guerrillero en las selvas panameñas producto de la extorsión. ¿Tienen evidencia en otro sentido?

Es uno de los puntos centrales. Está establecido que la familia hizo llegar a la selva una cantidad de dólares en efectivo, varios millones. Entonces, la pregunta es si algo de eso se dejó en las manos de particulares en vez de irse a lo que se supone era el objetivo de las Farc. La pregunta fundamental es si se hizo para beneficio propio, si él se benefició de eso, porque entonces no aplica la excepción a la extradición. Es decir, el señor Lemus sería elegible a la extradición. Esto, como está por establecerse, debe hacerse a través de evidencia, de hechos frente a magistrados colombianos. Esto es lo que debe ocurrir.

SEMANA: ¿Piensan intervenir de algún modo, mientras se termina de crear una justicia especial que defina qué son y qué no hechos cometidos en el marco del conflicto?

K.W.: No vamos a opinar acerca de esto. Cómo se va a manejar eso, son decisiones de Colombia.

SEMANA: ¿Qué decir a pronunciamientos como el del presidente, que ha dicho que países extranjeros no pueden poner en tela de juicio las decisiones de la Justicia?

K.W.: Lo que hicimos nosotros fue escribir una carta a la Corte Suprema.

SEMANA: ¿Están poniendo en tela de juicio el fallo?

K.W.:Mencionamos nuestras preocupaciones y nada más.

SEMANA: Con la decisión ya tomada, ¿qué espera Estados Unidos?

K.W.:Precisamente, por eso viene mi preocupación. Dije desde el comienzo que respaldamos el acuerdo de paz. Tuvimos un enviado especial, tenemos una cantidad de ayuda financiera que estamos destinando a Colombia. Hay esa posibilidad de financiamiento de Paz Colombia, no hay duda alguna de que respaldamos plenamente este proceso de paz y su implementación. La semana pasada estuve en Antioquia revisando unos programas de entrega de títulos de tierra y de construcción de vías terciarias financiadas en parte por Estados Unidos precisamente porque respaldamos plenamente, sin reserva, este proceso de paz. Ahora, para que el proceso tenga el éxito que todos deseamos se necesita que funcionen varios elementos, como la justicia. Y en este caso expliqué cuáles son mis preocupaciones en la carta que compartí con la corte.

SEMANA: Dicen en la carta que la decisión representa un precedente peligroso para la justicia bilateral. ¿Esto qué significa?

K.W.: Tenemos una relación de extradición excelente. La mejor en todo el mundo, por mucho y por años. Esto funciona con base en varios elementos. La excelente relación entre la justicia de los dos países, la colaboración entre las fuerzas policiacas. Cualquier elemento que no está conforme con esta relación que hemos desarrollado tenemos que tomarlo en cuenta, y trabajar con base en lo que son las reglas, tal como las entendemos.

SEMANA:¿Estados Unidos está de acuerdo con que se acabe la extradición por delitos cometidos en el marco del conflicto?

K.W.: Lo que hemos dicho al respecto es que es una decisión del gobierno de Colombia y la respetamos plenamente. La extradición funciona por acción de los dos países; una extradición de cualquiera de los dos países solamente puede funcionar si los dos están de acuerdo. Ya sabemos que en algunos casos este tema, que están por definir, Colombia puede o no estar de acuerdo, y vamos a respetar sus decisiones soberanas en este ámbito. Pero es importante anotar qué entendemos nosotros. Hay algunos puntos aparte. Por lo de beneficio propio, que sabemos que existe la posibilidad que ocurra. Si hay un caso con la posibilidad de beneficio propio, en una persona que están buscando por extradición, entonces vale la pena establecer el sí o el no a través de un proceso de una corte. Entendemos también que esta excepción a la extradición aplica solamente a crímenes cometidos antes de que se firme el acuerdo de paz. Si hubiera casos después y se pueden establecer elementos de juicio, entendemos nosotros que el campo está abierto para hacerlo.

SEMANA: La carta hace una revisión de las pruebas que obran en el expediente para cuestionar la decisión. ¿Sugieren falta de independencia de la corte?

K.W.: Absolutamente no. No sugerimos eso, no vemos eso, no creo eso. Creo que la corte hace parte de una rama independiente del gobierno, lo cual respetamos mucho. Es una rama con quien hemos disfrutado una relación excelente, como dije anteriormente. Este es un caso donde hubo una decisión, y sentimos la necesidad de explicar lo que son nuestras preocupaciones frente a esa corte. La razón por la que estamos hablando es porque alguien filtró eso. No ocurrió por decisión de nosotros. Tampoco es de mi gusto, pero quedó a la luz pública y vi la necesidad de ampliar y dar contexto.

SEMANA: Anuncian mecanismos legales para que Lemos responda ante la Justicia de Estados Unidos. ¿De cuáles están hablando?

K.W.: Entiendo que la decisión no es apelable, pero estamos examinando cuáles pueden ser nuestras opciones, y cuáles pueden ser las opciones de la familia. Como dije anteriormente, la víctima está viva y tiene familia en Estados Unidos, y esperaremos a ver si ellos van a usar recursos a nivel civil. Pero estamos encaminando lo que pueden ser las opciones dentro de la ley, solamente bajo la legalidad, y vamos a hacer esto abierta e institucionalmente.

SEMANA: ¿Este caso pone en riesgo las relaciones entre los dos países?

K.W.: Para nada. Lo importante y lo bueno entre las relaciones de los dos países es que siempre hemos podido hablar francamente, el uno con el otro. Y esto es lo que merecemos y los colombianos merecen. Así se trata con amigos y aliados. No tengo ninguna preocupación al respecto.