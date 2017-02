Exdirectivos de Odebrecht también desmentirían a Bula

El manuscrito del ex senador levantó suspicacias sobre la supuesta entrega de un millón de dólares a la gerencia de la campaña Santos. Exdirectivo de Odebrecht en Brasil le dijo a Semana.com una versión diferente a la del testigo estrella del escándalo.

El escándalo político que sacudió la campaña del presidente Juan Manuel Santos acaba de quedar en entredicho por cuenta del manuscrito de Otto Nicolás Bula dirigido al Consejo Nacional Electoral. En la carta, el ex senador asegura que ni le consta ni ha dicho que el dinero que le entregó al empresario Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña de reelección del primer mandatario.



Esta declaración terminó de levantar suspicacias sobre las afirmaciones del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien la semana pasada aseguró en un comunicado de prensa que "se ha establecido que de dicho monto (USD$ 4,6 millones de dólares), el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD $ 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente -2014”.

Al día siguiente, Martínez aclaró que esta información tenía como soporte la declaración entregada por el exsenador. Una avalancha de cuestionamientos cayeron sobre el gerente de la campaña Roberto Prieto, quien negó tajantemente haber recibido dinero de Otto Bula.



Desde el comienzo, la declaración de Bula no encajó con los testimonios que directivos de Odebrecht entregaron en Brasil, en el marco de una negociación con la justicia. Los testimonios que han rendido los dos expresidentes de Odebrecht Colombia, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli, a las autoridades en ambos países, también apuntan a tener versiones contradictorias sobre la supuesta financiación de la campaña de Santos.

Un alto exdirectivo de esta empresa en Brasil le dijo a Semana.com que Bula está mintiendo, pues el contrato que se firmó para obtener la vía Ocaña-Gamarra, así como los otros que Odebrecht firmó con el exsenador, no buscaron de manera encubierta o indirecta financiar la campaña presidencial. Otro exempleado de Odebrecht aseguró, incluso, que en este contrato había una cláusula que le prohibía a Bula usar este dinero para pagarle a funcionarios por las gestiones que iba a adelantar.

El tema se acaba de convertir en la pieza más delicada dentro de la investigación que adelantan las autoridades. Y se espera que a la luz de la anunciada entrevista de Eleuberto Martorelli con una comisión de la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral en Brasil, el interrogante que hoy pesa sobre la imagen de la campaña sea ampliado y esclarecido por el directivo.



Por lo pronto, la postura manifestada por fuentes de Odebrecht a Semana.com anticipan que habrá un choque de versiones que cada quien tendrá que probar.



La declaración de Bula, que muchos ven como una rectractación, tiene dos caras: de un lado confirma que hubo un pago de cerca de un millón de dólares a Andrés Giraldo. Pero de otro, asegura que "no le consta" el destino de este pago. Esto significa que Bula se reafirma en que el contrato de 4,6 millones de dólares con Odebrecht fue simulado para soportar dineros que no tenían justificación por parte de la firma en Brasil.



Los exdirectivos, en cambio, aseguraron en Brasil que este dinero se desembolsó a modo de cuota de éxito para que Bula facilitara que la adición de la vía Gamarra-Ocaña, contrato que finalmente fue entregado al Consorcio Rutad el Sol, del que hace parte Odebrecht.



A este nuevo capítulo en el escándalo de corrupción respondieron de inmediato los congresistas que pidieron que se nombre un fiscal ad hoc que investigue la veracidad del testimonio de Bula. También reitaron que la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral no rendirá frutos por lo que insistieron en que la competenencia tiene que ser asumida por el ente investigador.



Precisamente, el magistrado Alexánder Vega confirmó este martes que ningún magistrado acompañará al Fiscal General a Brasil, donde se adelantará la cumbre de fiscales del continente para evaluar el caso Odebrecht. Néstor Humberto Martínez, sin embargo, se comprometió con el organismo electoral a trasladar todas las evidencias que se obtengan.