Campaña de Santos habría recibido US$ 1 millón de Odebrecht

La Fiscalía asegura que de los sobornos recibidos por el exsenador Otto Bula, -US $ 4,6 millones de dólares-, se habría entregado una parte a la gerencia de la campaña de reelección de Santos. Prieto Uribe responde que los recursos en su totalidad provienen del dinero de la reposición de votos y no de donaciones.

En un sorpresivo anuncio, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que al menos 1 millón de dólares del dinero pagado por Odebrecht al exsenador Otto Nicolás Bula, por el contrato de Ocaña - Gamarra, se habría girado a la gerencia de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

El anuncio pone la lupa sobre el gerente de la campaña en el 2014, Roberto Prieto, quien ahora deberá responder a los interrogantes de la Fiscalía. A través de un comunicado, Prieto Uribe rechazó las acusaciones hechas por Bula y las calificó de "infundadas y tendenciosas (...) escasamente lo distingo y nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café", dijo.

Aseguró que como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014, promovió una política de no recibir donaciones, de manera que los gastos de la misma -afirma- fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución.



Por la firma del otrosí de la variante Ocaña - Gamarra fue capturado el exsenador Bula, quien convino con la firma Odebrecht en Colombia una comisión de éxito por la suma de US $ 4.6 millones. Esto con el fin de que la concesionaria Ruta del Sol S.A.S, en la que tenía participación accionaria Odebrecht, obtuviera esta adición.



El Fiscal asegura que desde Brasil se efectuaron los pagos a favor de empresas internacionales panameñas y

chinas, principalmente. Sin embargo, el Fiscal Martínez precisó que Otto Bula tramitó en el 2014 dos giros hacia Colombia, "que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD $ 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña “Santos Presidente -2014".

De ese millón de dólares, se descontó un 10 % de comisión que fue girada a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía.

Por este caso, la Fiscalía acaba de compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que investigue. Martínez destacó por primera vez, se trabaja de la mano con el gobierno panameño para desenredar el entramado de Odebrecht.



Prieto, por su parte, manifestó que "no deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña del 2014, al igual como se pretendió hacerlo con la del 2010, por un individuo investigado por la justicia al incurrir presuntamente en conductas delictivas".



En la investigación por el contrato de Ocaña - Gamarra, fue citada para entrevista el 11 de febrero, la exministra de transporte Cecilia Álvarez, que por motivos académicos está por fuera del país.



En el marco de las recientes publicaciones en Brasil, sobre la colaboración que anunció con la justicia el estratega Duda Mendoca, el Fiscal manifestó que recibió una solicitud de la directora nacional del partido Centro Democrático para que se investigue y se esclarezca el supuesto pago de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



Por ello, también se corrió traslado al Consejo Nacional Electoral, la entidad competente para investigar el cumplimiento de las normas sobre financiación electoral.

Sociedad panameña en la mira

El Fiscal Martínez también anunció que está probado que por el contrato de la Ruta del Sol tramo 2, por el que fue capturado el ex viceministro Gabriel García, la firma Odebrecht pagó US$ 6,5 millones de soborno.



Dice el Fiscal, que el dinero fue girado a varios instalamentos a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, a favor de la sociedad panameña denominada Lurion Trading INC. Esta firma se constituyó el 20 de enero de 2010, pocas semanas después de la entrega de la concesión al consorcio Ruta del Sol SAS, del que hace parte Odebrecht.



"Para el efecto se utilizó el sistema financiero internacional, incluidas las jurisdicciones de Estados Unidos, Antigua y Andorra", indicó Martínez.



Las acciones, inicialmente emitidas al portador, son de propiedad de varios ciudadanos colombianos que obraron por cuenta del viceministro de trasporte de la época Gabriel García, quien en su calidad de director del INCO suscribió el contrato de Concesión de la Ruta del Sol tramo 2. Estos ciudadanos, dice la Fiscalía, fueron citados a interrogatorio.

El Fiscal manifestó su "sincera gratitud" con Panamá, por tratarse del primer caso de cooperación en el que Colombia conoce la propiedad efectiva de una sociedad anónima panameña.