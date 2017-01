Archivan investigación contra Óscar Iván Zuluaga por caso hacker

Según la Fiscalía, no hubo motivos que permitieran inferir que el actuar del excandidato presidencial constituyera un delito.

Óscar Iván Zuluaga, exdirector del Centro Democrático, quedó en el ojo del huracán en 2010, cuando se conoció que alguien que trabajaba en su campaña presidencial interceptó ilegalmente a los negociadores de la mesa de La Habana.

Se trataba del hacker Andrés Sepúlveda, que en 2015 fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado y violación de datos personales agravado.



Por estas razones, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Zuluaga para determinar su responsabilidad en las acciones de Sepúlveda. Y este miércoles el ente acusador tomó una decisión trascendental en el caso.

Se decidió archivar la indagación en contra del excandidato presidencial al considerar que hay una “inexistencia de motivos o circunstancias fácticas que nos permitan siquiera inferir, en forma razonable, que el actuar del citado ciudadano, dentro de las diligencias que dieron lugar dentro de la investigación pueda revestir la característica de delito”.

Esto quiere decir que para el ente acusador no hay razones para judicializar a Zuluaga, pues se tuvo en cuenta que él pudo contratar a Sepúlveda para trabajar en su campaña, no necesariamente para actividades ilícitas y, según las pesquisas, no hay razones que comprueben la teoría de que se cometieron irregularidades.

Esto coincide con lo que ha manifestado Zuluaga durante el proceso, pues ha asegurado que contrató a Sepúlveda para que trabajara en su campaña y lo ayudara a posicionar en internet.



“Frente a la participación de Zuluaga, respecto de los hechos que son conocidos como el caso hacker se tiene que su conducta no corresponde a las estructuras del tipo penal”, indicó la Fiscalía para justificar la decisión.

Zuluaga considera que todo lo que pasó con su caso se trató de un complot que se promovió contra su campaña presidencial, pues -según dijo a varios medios de comunicación- quedó comprobado que tenían el objetivo de "boicotearla" y facilitar la reelección del presidente Juan Manuel Santos.