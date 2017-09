“Gina Parody fue víctima de un acto de persecución y hostigamiento”

En la mañana del miércoles un video en el que aparecía Gina Parody se convirtió en viral en Internet. En este la ex ministra de Educación se veía caminando en una calle en Nueva York cuando un hombre la aborda y le pregunta por qué no va a Colombia a dar su versión por los hechos de Odebrecht en la Fiscalía. La ex ministra le contesta que no tiene por qué dar explicaciones pues en Colombia no se adelanta un proceso penal contra ella.

En contexto: ¿Benefició Cecilia Álvarez a los Parody con una carretera?

Horas después de que el video ha sido difundido en las redes sociales, la defensa jurídica de la ex ministra emitió un comunicado en el que califica la situación que ella vivió en Nueva York como un “acto de persecución y hostigamiento”.

Vea el video:

En el documento agregan que, para ellos, el hombre que se aproximó a la ex ministra “la tomó por asalto para acosarla, grabarla y acusarla de estar eludiendo a la justicia colombiana”. La defensa de la ex ministra es la ex fiscal Angela María Buitrago y la de su pareja Cecilia Álvarez, Guillermo Puyana.

Escuche: ¿Puede la exministra Parody negarse a venir a Colombia para asistir a interrogatorio?

Ambos abogados aprovechan para hacer unas precisiones sobre el caso de sus clientes. Aseguran, por ejemplo, que las ex ministras pidieron que la Fiscalía hiciera su interrogatorio por videoconferencia pues desde el año 2016 están radicadas en Estados Unidos. Sin embargo, agregan que esto no ha sido posible a pesar de que en la ley está permitido ese procedimiento y se ha utilizado para múltiples diligencias. De hecho, aclaran que rindieron versión libre ante la Procuraduría, por cuenta de la investigación que se adelanta en su contra, desde ese país.

Por último, aseguran que respecto al “hombre que agredió a la doctora Gina Parody, se pedirá ante las autoridades norteamericanas las medidas legales para proteger a las doctoras Parody y Álvarez-Correa, de cualquier intento de agresión en el futuro”.

Las ex ministras han dejado saber en sus comunicaciones que entienden la denuncia penal en su contra como una "persecución política" del uribismo. Un grupo de congresistas del Centro Democrático radicaron ese documento en febrero de este año pidiendo que la Fiscalía investigara si la adjudicación del otro si Ocaña-Gamarra, que tuvo lugar cuando Álvarez era ministra de Transporte, benefició un puerto que fue de la familia Parody.

En ese momento, el mismo presidente Juan Manuel Santos salió a defender a sus ex funcionarias. En un trino aseguró "Qué tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras, esas sí impolutas".

Como se sabe ese otro sí terminó siendo uno de los ejes de la investigación por cuenta de los sobornos de Odebrecht en Colombia. El ex senador Otto Bula ya confesó que para asegurar el otorgamiento de esa adición se repartieron miles de millones de pesos. Las ministras no han resultado aún salpicadas por esas declaraciones, pero la Fiscalía las ha llamado a rendir una versión libre sobre lo sucedido.

La relación de ellas con ese otro sí se basa en dos puntos. Por un lado, porque Álvarez era ministra de transporte en el momento en que se tomarn decisiones clave para esa carretera. Por el otro, porque ambas como ministras firmaron el Conpes con el que se autorizó su construcción, pues fue avalado por todo el gabinete ministerial.

Desde hace meses, la pelea por la presencia de las ex ministras en Colombia se ha convertido en uno de los temas que más reclama la oposición al gobierno. Esta semana tenía lugar la tercera cita para esa diligencia y nuevamente ellas decidieron no presentarse. Aunque es verdad que no están inmiscuidas aún en un proceso penal, pues esto solo ocurre cuando la Fiscalía pide la imputación y señala los delitos, su negativa a venir al país ha generado malestar.

La frase de Gina Parody en el video en la que asegura que "no tengo que ir a ningún interrogatorio" levantó una ola de criticas. La respuesta de la ex ministra, por medio de sus abogados, seguramente no dejará tranquilos a quienes quieren verlas en el país.