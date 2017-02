Los reveladores audios que comprometen al gobernador de La Guajira

Wilmer David González Brito fue electo gobernador de La Guajira para el periodo 2016-2019, en remplazo de la destituida Oneida Pinto. Pero probablemente el nuevo mandatario no terminará. Esta semana la Fiscalía continuará destapando una serie de audios que evidencian que tras su elección hubo una danza de millones que habrían ido a parar a los bolsillos de concejales que impulsaron la campaña de González movilizando electores con todo tipo de dádivas.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra del mandatario. Los delitos que le imputaron al gobernador son cohecho y constreñimiento al sufragante.

“Hay 2.000 barras para presentar a esta gente”, dice una de las conversaciones que obtuvo la Fiscalía y que están siendo expuestas ante el Tribunal Superior de Bogotá donde el gobernador está siendo juzgado por los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal, cargos que podrían dejar por fuera del cargo al acusado.

Contexto: ‘Voté contra la elección de los tres últimos gobernadores’: Wílmer González Brito

La primera conversación con que cuenta la Fiscalía ocurrió el 2 de noviembre de 2016. En esta un hombre cercano al gobernador le informa que “ya hay dos mil barras para presentar a esta gente”, le dice que están en Barranquilla pero que el lunes viajará “con el efectivo”, la noticia resulta tan positiva que el interlocutor se anticipa a celebrar, afirma que la vuelta ya está lista “o sea es de nosotros la Gober, ¿oyo?”. Ante lo comprometedor y explícito de las afirmaciones el gobernador le dice al hombre: “por aquí no, por aquí no se puede hablar mucho”. En síntesis, la grabación permite oír que a un interlocutor desconocido que le dice al candidato a la Gobernación que le llevará una suma millonaria en efectivo y el candidato acepta.

Con base en las interceptaciones la Fiscalía argumenta que la contabilidad de la campaña del hoy gobernador es falsa pues en los libros contables que entregó al Consejo Nacional Electoral no se incluyeron los $2 mil millones cuyo financiador aun es desconocido. El Fiscal del caso sostiene que de los audios se deduce que la plata se dio a concejales y que esta no se incluyó como gasto.

En otra conversación, no menos delicada, sí están plenamente identificados los interlocutores. Se trata del mandatario departamental y la concejala Silbelly Solano. La charla data del 4 de noviembre pasado y en esta hablan de la cuota de una dádiva diez millones que circuló entre los colegas de la concejala y que ella no pudo recibir porque estaba en licencia de maternidad.

Puede leer: Con González, La Guajira quedó en manos de una casta tradicional

La concejal trata de llegar a un acuerdo con el gobernador para recibir un jugoso desembolso y así ella a su vez pagar “y no quedar mal” con sus líderes. En la conversación Solano dice que ha gastado cerca de diez millones de pesos en mercados, transporte y hasta chivos para movilizar su electorado, por cuenta de lo cual ya está sin fondos y requiere urgentemente ayuda. El candidato a la gobernación, comprende el reclamo y le pregunta

Wilmer González: Ok, ¿Entonces en tus cálculos cuanto habría que reforzar?

Silbelly Solano: Pues, a mí con lo que me dieron acá serían como once (11) millones que me han dado, once (11) millones y pico…, como nueve (9) más dóctor, veinte (20) millones, o sea aparte del acuerdo, diez (10) millones en logística

En otro llamada el nombre Silbelly Solano sale a flote nuevamente. Esta vez quienes hablan son Nicolás Elías Barros, esposo de la concejal en cuestión y un hombre cuya identificación aún es objeto de investigación. La charla ocurrió el 12 de noviembre de 2016, y en esta Barros habla de un desembolso de “300 milloncitos” y afirma que Silbelly entregó “de a cien mil pesos a cada uno”

Dentro de las decenas de llamadas con que cuenta la fiscalía para acusar al gobernador Wilmer Gonzalez hay otra en que quienes hablan es la concejal Solano con una familiar suya de nombre Yugenia. Esta le reclama porque no le ha pagado oportunamente la plata que habría de haberle dado Gonzalez. La llamada data del 15 de noviembre de 2016 y en esta la Concejal afirma que el candidato a la gobernación se comprometió “a darnos a nosotros 20 millones de pesos, nos mandó 10 millones que fue en logística y yo de los otros 10 millones que me iban a quedar libres le iba a dar a mi tía…”

Pero si bien la Fiscalía cuanta con varias horas de comprometedoras interceptaciones la defensa del gobernador no se ha quedado quieta. Los abogados de González intentan explicar ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde se adelanta el juicio, que las llamadas están siendo mal interpretadas y que el contenido no es más que expresiones culturales aceptables por el pueblo Wayuu donde es común que den obsequios.

Le sugerimos: Se siguen robando La Guajira

Y a nivel de la opinión pública, hoy apareció un gran anuncio en el diario EL Tiempo en el que en una página completa la “Misión Familiar Cristiana Asambleas de Dios de la Guajira” sale en defensa del gobernador. El anuncio sostiene que con la acción de la Fiscalía se está atacando la independencia y el derecho a la “auto determinación de los pueblos” pues González Brito fue electo popularmente con una votación de 223 mil votos. El comunicado además resalta los logros del gobernador en apenas 85 días de gobierno.

Pero al margen de los debates públicos hoy continuará la audiencia en la que la Fiscalía insistirá en que la elección del gobernador está viciada de ilegalidades y para demostrarlo continuará revelando llamadas y otros elementos que tienen contra la pared al gobernador Wilmer González.

Puede interesarle: Condenan a ‘Kiko‘ pero sigue la crisis de La Guajira