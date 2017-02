¿Juan Carlos Pinzón se lanza al ruedo?

Con un discurso cargado de mensajes que habría que leer entre líneas, el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, parece estar preparando su aterrizaje a la contienda por la presidencia de 2018.



Al instalar la Cumbre Concordia Américas, evento que se realizó en Bogotá, Pinzón invitó a la conciliación del país y a buscar consensos que ayuden a superar la polarización que hoy vive Colombia.



El mensaje sobre reconciliación no podría ser más claro cuando hizo alusión al trabajo hecho por los tres anteriores ex presidentes. De Andrés Pastrana dijo que diseñó el Plan Colombia que tanto le ha servido al país; sobre Álvaro Uribe hizo un especial reconocimiento a su liderazgo, que, anotó, fue determinante para el mejor destino que tomó Colombia y como no destacar, concluyó, el trabajo y papel del actual presidente Juan Manuel Santos.

Pinzón, quien también fue ministro de Defensa durante buena parte de la negociación con las Farc, agradeció a las Fuerzas Armadas que también pusieron su grano de arena para que el país se haya transformado.



El actual embajador en Washington, quien tiene plazo hasta mayo para presentar su nombre como aspirante a la presidencia, destacó lo que ha ganado Colombia en las últimas dos décadas y pidió no devolver esos logros. “Tenemos que hacer los ajustes necesarios para que de manera consensuada mejoremos donde haya que hacerlo”, dijo.

Como si estuviera haciendo los primeros esbozos de su plataforma política, señaló que los retos del futuro inmediato son atraer la inversión y generar empleos. Pero también trabajar por mejorar la educación y procurar que todos los colombianos tengan acceso a ella de buena calidad.



Otro gran reto es la justicia y la lucha contra la corrupción, indicó el todavía embajador. “Este tema requiere de un gran acuerdo nacional. No podemos destruir las instituciones que tenemos, sino construir sobre ellas”.



Frente al tema de la corrupción que, por estos días estremece al país, nuevamente llamó al diálogo y la unidad de todas las fuerzas y sectores para darle la respuesta que están esperando los colombianos.

Sobre la Paz manifestó que hay que seguir caminando hacia ella e hizo énfasis en trabajar en el futuro en la transición del Plan Colombia al Paz Colombia.



Aunque Pinzón todavía no ha dicho bajo qué partido se podría lanzar, pero que muchos no dudan sería la U, según su discurso estaría pensando más bien en buscar una alianza que le permita presentarse no como el alfil de Santos, sino como un aspirante de unidad nacional.