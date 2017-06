La diversidad sexual en la Colombia rural

Estos triunfos legales mejoraron en parte la vida de los LGBTI colombianos. Pero son logros más notorios en las grandes ciudades y poco aplicables en los sectores rurales y apartados del país. Sus historias dan cuenta de ello.





“La gente en mi pueblo era machista. Salía a la calle y me trataban mal. ‘La van a matar’, decían. Yo sentía mucha presión”. Las palabras son de Andrea Fernanda Tovar, una transexual de 25 años que vive en Chaparral, en el sur del Tolima. Nació en el municipio de Planadas -también en este departamento- y trabaja en un salón de belleza.

Ella cuenta que huyó hacia Bogotá por la discriminación y la intimidación. Incluso, en algunos establecimientos de la región no le permitían ingresar por su género. "Un día me dijeron: 'Nos reservamos el derecho de admisión porque acá no dejan entrar a gente como usted'. Y tuve que salir", recuerda.