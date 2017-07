“La Fiscalía no falló en vigilar a Gustavo Moreno”: Fiscal General

SEMANA: Entremos a los temas del momento. Empecemos con Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción hoy detenido. La Justicia norteamericana dice que la DEA desde noviembre del año pasado sabía que él estaba pidiéndole plata al exgobernador Lyons. Sin embargo, la Fiscalía colombiana solo abrió investigación en mayo de este año. ¿Por qué le cogieron tanta ventaja los gringos?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ: Ninguna ventaja. Fue la Fiscalía colombiana la que descubrió los hechos. Empezamos a recibir anónimos, informaciones que hicieron alentar las tareas de indagación y luego se consolidó la línea investigativa gracias al aporte del abogado del señor Lyons, quien se reunió con el fiscal y la vicefiscal general de la Nación el 12 de mayo. Cuando existió la evidencia de que había exigencias de dinero a Lyons, ese mismo día se abrió una investigación que delegué por escrito en cabeza del director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema.

SEMANA: ¿Cuándo se involucró Estados Unidos en el caso?

N.H.M.: En la medida en que la investigación fue avanzando y fuimos estableciendo que había un viaje de Moreno a Estados Unidos que estaba coordinando el abogado Pinilla, alias Porcino, llamamos inmediatamente al Departamento de Justicia porque era necesario tener la prueba del pago. Y les solicitamos formalmente cooperación. Ellos, de inmediato, sin pensarlo, porque son un socio estratégico maravilloso, ofrecieron que harían la cooperación internacional. Y eso implicaba que ellos inmediatamente tomaran contacto con Lyons para que el operativo fuera eficaz. El exgobernador les manifestó a los agentes norteamericanos que desde el mes de noviembre Moreno lo había abordado, llegado hasta su apartamento en Bogotá. Le pidió salir del apartamento, lo montó en su propio carro, y empezó a hablar de cómo se podía colaborar en el caso de él al amparo de unas exigencias materiales y económicas.

SEMANA: ¿Qué falló con este nombramiento?

N.H.M.: Mirándolo en retrospectiva, hay que ver qué falló. Resulta que su hoja de vida se acompasaba con los requerimientos del cargo, daba cuenta de un académico que se movía en las universidades, autor de muchos libros y conocedor del sistema penal. Se hizo un estudio de seguridad, también pruebas psicológicas. Además, como es un cargo estratégico que trabaja mucho con la cooperación norteamericana, le solicitamos a la DEA que hiciera el polígrafo. Y pasó esa prueba adecuadamente. De lo contrario, los estadounidenses nunca hubieran trabajado con el director de la Unidad Anticorrupción. Luego sí hubo debida diligencia para el nombramiento.

SEMANA: Pero se ha dicho que el magistrado José Luis Barceló le advirtió que Moreno no era de fiar.

N.H.M.: Yo creo que el magistrado Barceló jamás ha dicho eso porque él ha hablado conmigo después de mi posesión solamente en una oportunidad en la Corte Suprema y acerca de unos informes de Policía Judicial para una investigación, que estaban en mora. El magistrado Barceló jamás me tocó el tema Moreno.

SEMANA: ¿No cree usted que le corresponde cierta responsabilidad política por ese nombramiento?

N.H.M.: La responsabilidad al frente de entidades como la Fiscalía no es solamente respecto a la selección, sino también por la vigilancia de los funcionarios, una responsabilidad in vigilando. Y ella no falló. Aseguramos la integridad de las investigaciones. Porque advertimos a tiempo lo que estaba ocurriendo. La investigación, según los mismos aliados del Departamento de Investigación de Estados Unidos, es la más rápida que se ha hecho en el sur de la Florida en décadas. ¡En apenas tres semanas! Mover el aparato de Justicia estadounidense no es tan fácil. Tenemos horas de evidencia, videos, audios de lo que estaba ocurriendo. Y fue tan oprobioso lo que allí sucedió, que después de conocer el caso el gobierno norteamericano tomó interés en judicializar allá también. La lucha anticorrupción empieza por dentro. Son muchas las investigaciones en curso y no nos detendremos hasta que la casa esté limpia, esa es una tarea inaplazable.

SEMANA: Ya que está demostrado que Moreno era un corrupto, cuéntenos cuáles casos importantes pasaron por las manos de él.

N.H.M.: Las investigaciones más importantes como Reficar u Odebrecht, que son las macroinvestigaciones en curso, nada tuvieron que ver con Moreno. Él no coordinaba ninguna de ellas. El caso de Bioenergy sí está adscrito a esa unidad, pero por encima de Moreno hay un director, Álvaro Osorio, quien coordina esa investigación.

SEMANA: Bueno, pero algo tuvo que haber pasado por sus manos aunque no sean los expedientes que usted acaba de mencionar. Si se probó que recibió un soborno, pudo haber recibido otros. ¿Qué pasa con esos casos?

N.H.M.: Moreno no era fiscal de casos, pero sí coordinaba las investigaciones regionales y unas investigaciones en las cuales tiene mucho interés la Fiscalía, son los casos de corrupción a nivel nacional por los Planes de Ordenamiento Territorial, los llamados POT. A esas investigaciones yo mismo les he estado haciendo seguimiento y van por muy buen rumbo. Pronto veremos serias determinaciones.

"Las maquetas que se encontraron en los allanamientos por el atentado de Andino no eran para jugar estralandia propiamente"

SEMANA: ¿Se afectó el programa Bolsillos de Cristal con lo que pasó con Moreno?

N.H.M.: Para nada. Ahora está más fuerte que nunca. Nos fortalece nuestra autoridad moral para seguir investigando por toda Colombia.

SEMANA: Pasemos a la bomba del Andino. Ha habido mucho debate sobre la solidez de las pruebas contra el llamado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). ¿Está tranquilo sobre ese tema?

N.H.M.: Sin lugar a dudas. Una de las líneas de investigación da cuenta del concierto para delinquir de un nuevo movimiento terrorista que quedó evidenciado, que fue objeto de imputación, y que dio lugar a que la jueza de garantías declarara medidas intramurales respecto de esas personas. Se estableció por inferencia razonable de naturaleza probatoria la participación de algunos de ellos en el tema del Centro Andino. Aún no hemos hecho el descubrimiento de todas las pruebas. La Fiscalía tiene un acervo probatorio que es francamente contundente, gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional.

SEMANA: Hasta ahora nadie ha confirmado que las cámaras de seguridad del centro comercial tienen grabados a los responsables del atentado el día de la bomba. ¿Cómo se explica esto en un lugar tan vigilado con cámaras en cada esquina?

N.H.M.: Tenemos 2.500 horas de videos fuera y dentro del centro comercial. En algunos aparecen los capturados y la evidencia más directa está en un video cuando dos de las mujeres imprimen en un café internet los planos del centro comercial Andino.

SEMANA: ¿Es verdad que el MRP estaba preparando algo de mayor escala en Bogotá?

N.H.M.: Las maquetas que se encontraron en los allanamientos no eran para jugar Estralandia propiamente. No se trataba de juegos de niños. Revelan que se cocinaban actos terroristas de mayores proporciones. Hemos desarticulado una verdadera organización terrorista.

SEMANA: Usted ha manifestado algunas reservas sobre la justicia especial de paz. Eso no le debe haber caído bien al gobierno, pues al fin y al cabo usted era superministro cuando muchas de esas cosas se estaban tramitando.

N.H.M.: No he tenido reservas sobre la JEP. Sí por los proyectos que la han desarrollado inapropiadamente en mi concepto. Yo estoy de acuerdo con la JEP en términos estructurales. Creo que es un mecanismo necesario y eficiente para llevar a buen puerto un proceso tan complejo como el de las Farc. Lo que ustedes llaman ‘los peros del fiscal’ son mis preocupaciones legítimas. La Fiscalía lo que ha pedido en materia de justicia es que los linderos entre las dos jurisdicciones sean claros para que no den motivo a nuevas controversias ni se asuma que la jurisdicción ordinaria tiene otra agenda. Todos queremos la paz.

SEMANA: Pero usted ha mencionado otros temas además del de los linderos. En el Congreso habló de falta de claridad sobre la extradición y el tratamiento a los terceros que contribuyeron al conflicto.

N.H.M.: La JEP es un modelo de justicia transicional adecuado, pero tenemos que lograr que contribuya a cerrar jurídicamente el conflicto y no a abrir las venas de una nueva confrontación. Y para ello se necesita que no queden huecos jurídicos. Hay que hacer un esfuerzo por la precisión y la claridad.

SEMANA: Sobre la plata de las Farc usted tiene un inventario que va a ser confrontado con el que ese grupo tiene que presentar en agosto próximo. Entendemos que no puede dar cifras, pero usted dio la impresión de que el 1,1 billones de pesos que ya les ha sido incautado son apenas una fracción del total.

"Lo que pasó en Odebrecht es mucho más grave de lo que el país piensa. Pronto se verá"

N.H.M.: Así es.

SEMANA: Otra declaración suya que llamó la atención es que se habían encontrado sumas importantes en cuentas bancarias en el exterior. Como hoy mover cualquier suma por encima de 5.000 dólares en cualquier banco internacional es una odisea, no se entiende cómo las Farc puedan tener millones de dólares en estos.

N.H.M.: Hemos encontrado activos en el exterior. Tenemos la relación de los mismos y hay pruebas documentales tomadas de los computadores de las Farc; por cierto que en el museo de la Fiscalía los ciudadanos pueden apreciar de qué manera se extrae la información de los propios libros contables en las que hacen referencia a balances, inventarios, cuentas por cobrar e inclusive caletas.

SEMANA: Y qué ha pasado con temas como Odebrecht, Roberto Prieto y la financiación de las campañas presidenciales. Hace unas semanas hubo mucho ruido y denuncias suyas, pero últimamente no se ha vuelto a tocar el tema.

N.H.M: En la Fiscalía no hacemos denuncias, sino investigaciones, este caso de Odebrecht como otros tantos ha avanzado rápidamente. En apenas un mes de conocerse internacionalmente el caso, en Colombia ya habíamos identificado los contratos en los que hubo corrupción y de inmediato se produjeron las primeras capturas. Pero como queremos llegar hasta el fondo, ha sido necesario desarrollar una investigación más compleja, entre otras cosas, porque aún seguimos sin recibir pruebas del exterior. Estamos próximos a concluir la investigación. Lo que pasó en Odebrecht es mucho más grave de lo que el país piensa y terminó siendo diferente de lo que se anunció internacionalmente. Ya se verá en estas próximas semanas.

SEMANA: Cómo va la recuperación de su accidente. Se dice que casi lo tienen que operar de la columna. ¿Qué fue lo que pasó?

N.H.M.: Mis hijos me cuentan que tuve la misma lesión del futbolista Neymar, una fractura lumbar 4. Eso lo sacó de los estadios por seis semanas. La Fiscalía no me ha dado esa espera, y por eso estoy ya en ejercicio del cargo.