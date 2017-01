Hablan las EPS: "Leyes de maternidad serán el dinero mejor invertido"

Contrario a cualquier previsión y en medio de las quejas de un sistema de salud desfinanciado, el gremio de las EPS, que tendrá que asumir la carga de la recién sancionada ley que amplía cuatro semanas las licencias de maternidad, manifestó su respaldo irrestricto a este nuevo beneficio.



En entrevista con Semana.com, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Jaime Arias, calificó esta nueva normativa como una “muy buena noticia”. Explicó que, aunque cuesta más de 120.000 millones de pesos, hay que hacer un paréntesis a manera de excepción para subrayar que en esta Ley claramente serán mayores los beneficios.



Para Arias, las bondades se pueden medir en materia de gestión de riesgos para la población sana, ya que el país tendrá niños amamantados por más tiempo -actualmente el promedio nacional es dos meses-, y esto conducirá a un ahorro por menos servicios prestados. “Pero el real ahorro se da en 20 o 30 años, un niño bien amamantado es una persona que va a ser mucho más sana, es decir que el sistema de salud a largo plazo va a recuperar esa inversión”, dijo.



Indicó que las EPS no solo tienen que medir el aspecto económico sino ante todo buscar la salud y el bienestar de la gente.



Semana.com: ¿Cómo recibe el sector de las EPS esta nueva ley que fue sancionada ya por el Presidente de la República?



Jaime Arias: Estamos hablando de dos leyes conectadas, la primera es la que eleva el número de semanas de licencia de maternidad de 14 a 18 semanas, la segunda es la ley sobre lactancia materna. Digo que están conectadas porque una de las cosas buenas que podría producir la primera ley, es que las mamás puedan aumentar el número de días de lactancia materna que, en este momento y según la Encuesta de Demografía y Salud, está en un promedio alrededor de dos meses.

Esta Ley le da a las madres cuatro meses de licencia que deberían ser aprovechados para lograr una total cercanía emocional entre la madre y el niño; además, para dar una lactancia materna exclusiva, lo que conlleva a unas ventajas en el futuro del niño, pues la leche materna contiene una serie de anticuerpos que evita infecciones tempranas a los niños, mejora las condiciones de nutrición e incluso se ha llegado a comprobar que tiene efectos en la formación de células cerebrales. Nosotros las recibimos desde Acemi, las EPS, como un par de buenas noticias, que arrancamos bien en el sector.



Semana.com: Sin embargo, se creía que uno de los más afectados con esta Ley eran precisamente las EPS. ¿Cómo evalúan el tema de costos?



J.A.: Creo que tiene un alto costo, 120.000 millones de pesos adicionales es mucho dinero, pero si uno se pone a ver todos los recursos que maneja el aseguramiento se van acercando a 40 billones de pesos, es una fracción pequeña con muchos beneficios. Hay que buscar ese monto, es cierto, pero esos son los dineros mejor invertidos, pues son para los niños y las madres colombianas.



Una ley de estas cuesta 120.000 millones al año, eso quiere decir que las licencias de maternidad del 2017 van a costar unos 520 o 530.000 millones de pesos. Esos 100.000 millones son una fracción pequeña de los 40 billones



Semana.com: ¿Las EPS están entonces contentas con esta medida?



J.A.: Esto es apenas una de las muchas medidas que se siguen tomando que golpean tanto al presupuesto de Colombia como a las mismas EPS, pues son ellas las que terminan pagando. El año pasado hubo un impacto enorme por otra medida, que no tuvo tanto debate como esta y es igualmente dura. Por medio de una norma legal, se redujo de tres a dos días el pago de las incapacidades a todos los trabajadores en general. Esto costó a las EPS más de 200.000 millones de pesos.



Ya las EPS están acostumbradas a que anualmente aprueban unas leyes, se toman unas medidas, o hay unas sentencias de las cortes que les van imponiendo nuevas cargas y nuevos gastos que no están financiados. Recibimos eso con mucha preocupación porque el sistema de salud se sigue desfinanciando, está quebrado como dice el Ministro de Salud. Sin embargo, en este caso yo haría una excepción porque, aunque es una carga adicional, para el futuro de Colombia va a producir muchos beneficios en los niños, serán mejor nutridos, más aceptados y más queridos.



Las EPS no solamente tienen que mirar el aspecto económico, ante todo lo que tienen que buscar es la salud y el bienestar de la gente, lo que produce este proyecto.



Semana.com: ¿Cuando usted habla de bienestar es porque se podría calificar esta medida, incluso, como preventiva de futuros problemas de salud de los bebés?



J.A.: Los niños que son amamantados por más de seis meses tienen muchas más defensas frente a las infecciones, en ese sentido habría un ahorro por menos servicios prestados. Pero el real ahorro se da en 20 o 30 años, un niño bien amamantado es una persona que va a ser mucho más sana, es decir que el sistema de salud a largo plazo va a recuperar esa inversión.



El sistema de salud de Colombia está moviéndose más que cualquier otro país de América Latina e, incluso, que de toda América hacia unos modelos que antes se llamaban de prevención y que actualmente se llaman de gestión de riesgos de la población sana. Este es un movimiento que se realiza en el sistema de salud de Colombia desde hace algunos años y que nos pone muy por delante de otros sistemas de salud.



Semana.com: ¿Qué porcentaje se paga, de esta licencia de maternidad, por parte de la EPS y qué porcentaje termina pagando la empresa?



J.A.: Esto funciona como un seguro. A veces la gente cree que las EPS pagan todo de su bolsillo y no, ese es un dinero que es del sistema, eso viene con la prima. Las EPS se quejan de que muchas veces no les pagan la prima y no se calcula la UPC (Unidad de Pago por Capitación). En teoría esto es dinero público, del sistema de salud.



Semana.com: En un cálculo aproximado, ¿cuántas madres podrían tener acceso a este beneficio anualmente?

J.A.: Nosotros calculamos 120.000 madres que cuentan con este beneficio. Estas licencias solamente benefician a las madres que están inscritas, que son afiliadas o beneficiarias en el régimen contributivo. Esto no aplica para el subsidiado, pues el Gobierno está gastando casi 20 billones de pesos, por eso no tienen este beneficio. Algún día seguro va aplicar porque los dos regímenes van a ser idénticos.



Semana.com: Qué les dice a todos aquellos que una vez sancionada esta ley salieron a calificarla como discriminatoria por la desventaja laboral en la que pone a las madres…



Lo que sucede es que para las empresas es difícil, aquí y en todo el mundo reemplazar a ciertos funcionarios es difícil. Hay gente que sabe desempeñarse en un papel y cuando una funcionaria de esa empresa tiene que salir a una licencia de maternidad tiene que ser remplazada. Eso no tiene nada que ver con esta ley. Acá nada más se aumentó cuatro semanas, pero inclusive hay un país que tiene un año de licencia de maternidad, lo que sería mucho más grave para una empresa, aquí son cuatro meses.



Semana.com: El Presidente de Fenalco, Guillermo Botero, decía que el Congreso podía haber buscado otras alternativas que no fueran el aumento del tiempo de la licencia, ¿usted cree que puede haber alternativas que remplacen el tiempo que acaba de conceder el Congreso?



J.A.: No, aquí lo que buscó esta ley es que realmente la madre estuviera dedicada de tiempo completo y exclusivamente estos 4 meses a su bebé, el tiempo solo se remplaza con tiempo, la mamá finalmente tiene 14 semanas o 18 semanas y se va a ganar el mismo dinero. La filosofía de esto es darle tiempo a la madre para que esté más con su recién nacido.



Semana.com: ¿Cree viable lo que algunas organizaciones sociales salieron a pedir respecto a un mayor beneficio también para los padres?



J.A.: En el mundo en general se ha extendido la licencia de paternidad. En Colombia, antes, los hombres tenían siete días, ahora tienen dos semanas. También es bueno que el papá esté acompañando a la madre en los primeros días, me parece que eso es justo; sin embargo, no debería ser el mismo periodo que a las madres a menos de que el padre tenga que asumir toda la responsabilidad del bebé, digamos si la madre muere en el parto. Colombia es uno de los países en América Latina que más está avanzando en toda esta serie de medidas protectoras de los niños y de las madres.