"Es una realidad": Prieto sobre la entrada de dinero de Odebrecht a la campaña de Santos

El exgerente reconoce que ordenó los 2 millones de afiches y que la operación fue irregular. Asegura que el presidente Santos no sabía.

Roberto Prieto, en el ojo del huracán por el escándalo de Odebrecht, salió a dar explicaciones en Blu Radio sobre las acusaciones en su contra, y las relaciones de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, que él gerenció, con la multinacional brasilera.

La Fiscalía investiga si él fue el destinatario final de un millón de dólares que habría girado Odebrecht a la campaña en 2014. Ese dinero se habría canalizado a través de una de las figuras más prominentes en este caso: el exsenador Otto Nicolás Bula. Pero los señalamientos no se detienen ahí. Tanto el ex viceministro Gabriel García Morales, como Luis Fernando Andrade, director de la ANI, lo han nombrado como enlace de Odebrecht, en las declaraciones que le entregaron a la Fiscalía.

Contexto: ¿Llegaron los tentáculos de Odebrecht hasta la campaña de Santos?



Y un nuevo capítulo que relaciona a Prieto con la firma brasilera se abrió por las elecciones de 2010. Esa campaña de Santos, también encabezada por Prieto, contrató por 400.000 dólares a la compañía panameña Impressa Group, para elaborar dos millones de afiches para promocionar la figura del presidente. El pago habría sido asumido por Odebrecht y se hizo en una cuenta de Otto Rodríguez en Panamá.

Prieto ha desestimados las acusaciones que lo vinculan con sobornos de Odebrecht. Señaló, además, que las declaraciones de Bula son "calumniosas" y que no se ha relacionado con el exsenador. Este martes, en Blu Radio, Prieto retomó sus explicaciones.

"A quién le cabe en la cabeza que Odebrecht me va a entregar un millón de dólares a través de Otto Bula. Mi unica virtud es que nunca me he sentado con un delincuente". Y explicó cómo se armó la reunión entre Juan Sebastián Correa -secretario de Luis Andrade, director de la ANI-, Otto Bula y Andrés Giraldo, amigo de Prieto.

"La cita la cuadró un muchacho Juan Sebastián Correa, de la ANI. Correa conoce a Giraldo desde hace años, y sabe que Giraldo y yo somos amigos. Yo no estuve en la reunión".

Prieto explicó que hay incoherencias en las versiones de Bula sobre la forma en la que se habría entregado el soborno. "Bula dice que llega con la plata a una reunión y lleva $2.000 millones en una maleta y la entrega en un café. A quién le cabe eso en la cabeza. Otto Bula se inventó ese cuento. No sé por qué dijo lo que dijo, pero le puedo jurar que Andrés Giraldo no me ha dado ni un peso", agregó.

Le sugerimos: Juan Sebastián Correa, el enlace desconocido de la ANI con Otto Bula

"En esa reunión donde llegó Otto Bula estuvo Correa y Andrés Giraldo. Y luego llegué yo porque soy amigo de Andrés. Y yo no vi ninguna maleta", sostuvo Prieto.

Asimismo, se refirió al otro punto que vincula a la campaña de Santos con Odebrecht: los 400.000 dólares que puso la multinacional para pagar los afiches que promocionaban la figura del candidato en 2010. "Yo ordené los afiches. Eso estaba fondeado. Y me dijeron que lo pagaba Odebrecht. Bueno, mándele la factura a Odebrecht, dije".

Prieto aceptó que se cometió un acto ilegal al aceptar dinero de una compañía extranjera y, además, no registrarlo en los libros de contabilidad. "Yo acepto mi responsabilidad por ordenar los afiches, y la gente de la campaña tendrá que responder". Y agregó que el presidente no sabía nada de lo que estaba pasando.