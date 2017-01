La Fiscalía pone fin a las comisiones especiales en el exterior

Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, los funcionarios que se desempeñaban como consejeros judiciales fuera del país no contribuían a dar fluidez a los trámites de la entidad.

El fiscal general, Néstor humberto Martínez, puso fin a una de las políticas que implementó en la Fiscalía Eduardo Montealegre cuando estaba a cargo de la entidad. Se trata de las comisiones en el extranjero de los funcionarios, quienes en diferentes países se desempeñaban como ‘consejeros judiciales’.

Esas oficinas fueron creadas en el 2014 y tenían como función atender "situaciones especiales de carácter transitorio" en las misiones diplomáticas.

Además, allí se encargaban de "mantener vínculos en materia de investigación y facilitar el flujo de intercambio de información relevante para los procesos penales que se adelantaban en el país". Para esto, la Fiscalía mantuvo abiertas cuatro oficinas en España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

No obstante, para Martínez estas figuras no eran necesarias porque "no contribuían a dar fluidez a los trámites del ente acusador en el exterior". También porque, según él, en la práctica los temas de cooperación judicial "fluyen mejor directamente con los delegados de los ministerios o departamentos de justicia".

Al terminar las consejerías especiales, según la Fiscalía, se ahorrarán millonarios recursos que ahora serán reservados para ampliar la planta de fiscales en el país.