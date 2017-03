Juan Sebastián Correa, el enlace secreto de la ANI con Otto Bula

Una columna del periodista Mauricio Vargas generó la respuesta más fuerte que ha dado el exgerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, respecto al escándalo de Odebrecht. Vargas señaló que “el Presidente y su entorno llevan semanas tratando de evitar el derrumbe de la represa que contiene la verdad, poniendo un dedo en la grieta”. Y señaló a Prieto “amigo de confianza del Presidente y gerente de sus dos campañas” de disparar para los lados para evitar dar una explicación sobre los hechos.

Prieto respondió rápidamente a esas acusaciones y soltó lo que podría ser la pieza clave para resolver parte del entramado: Juan Sebastián Correa. El funcionario de la ANI, según el exgerente de la campaña de Santos, fue la persona que hizo el contacto entre Otto Bula y el empresario Andrés Giraldo en el Juan Valdez de la carrera 15 con calle 88 en Bogotá. En esa cita supuestamente, según Bula, Giraldo habría recibido un millón de dólares para Roberto Prieto.

“El trámite de la cita fue gestionado por el señor Juan Sebastián Correa, Secretario Privado del Director de la ANI. Testimonio que debe hoy reposar en la fiscalía. Y no como lo dijo un medio de comunicación que yo le había dado al señor Martorelli el número del celular de Andrés Giraldo para que lo llamara, y que este a su vez llamara a Otto Bula...como raro una vuelta de esas, no le parece?”, le escribe Prieto a Vargas en una sentida misiva.

La semana pasada el nombre de Correa se había refundido en la decena de personajes que Néstor Humberto Martínez mencionó en su rueda de prensa. El fiscal general hizo un recuento del estado de las investigaciones sobre la compañía brasilera. Cuando habló del otrosí para la vía Ocaña Gamarra (en el cual inicialmente se dijo que hubo sobornos de Odebrecht por 4,6 millones de dólares) mencionó al funcionario de la ANI.

“El señor Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI y funcionario de dicha entidad, ha sido vinculado formalmente a la investigación y rindió interrogatorio el pasado 20 de febrero”, dijo Martínez.

Correa se puede convertir en uno de los ventiladores de un proceso que cada trae más sorpresas. La Fiscalía le había seguido la pista desde hace semanas pues considera que puede ser la pieza clave para entender la forma cómo se entregó esa adjudicación y el papel que tenía Otto Bula en la misma.

Hasta la fecha lo que es claro es que Correa sí fue la persona que coordinó la reunión entre Andrés Giraldo y Bula. El funcionario de la ANI tiene un trabajo específico para esa agencia: es el enlace entre la entidad y el Congreso de la república. Por eso, parte de sus labores diarias en los últimos años es manejar la relación con los parlamentarios.

Semana.com pudo confirmar que la cita la concretó Correa por petición del congresista de Cordoba, Bernardo “el Ñoño” Elías. Bula le entregó a la Fiscalía pantallazos de chats entre Correa y el ‘Ñoño’ en el cual hablaban de temas muy específicos de la adjudicación de la Ruta del Sol y del trámite de los presupuestos en la comisión tercera del Senado. La justicia investiga sí había traslado de información privilegiada entre ambos.

Como ya lo había publicado Semana.com, el Ñoño Elías visitaba la ANI y preguntaba por la adjudicación de ese Otrosí de la vía Ocaña- Gamarra pues argumentaba que tenía un enorme caudal electoral en Norte de Santander. Según datos de la Registraduria, en 2014 obtuvo en ese departamento 3.974 sufragios. Fue el tercero más votado de la región, después de Carlos Hernández y Manuel Guillermo Mora, quienes sacaron alrededor de 30.000 y 20.000 votos, respectivamente.

El Ñoño le habría pedido a Correa que le hiciera un puente para que Andrés Giraldo recibiera a Bula. El empresario paisa, en entrevista con Semana.com, reconoció que él no conocía al exsenador cordobés y que había aceptado reunirse con él por solicitud de una persona “muy cercana”. Esa polémica cita es en la que supuestamente Bula le entrega un millón de dólares a Giraldo en una maleta y a la que llega después el gerente de la campaña, Roberto Prieto. En su carta al columnista Mauricio Vargas, Prieto señala que “Juan Sebastián Correa no solo organizó la reunión con el señor Otto Bula sino que estuvo presente, y fue testigo de que no llegó con maletines”.

Según pudo establecer este portal, la versión de Correa a la justicia es que esa reunión se dio después de la reelección del presidente Santos. Prieto además agrega en su documento que “Correa en testimonio que también debe reposar en la fiscalía reafirma lo dicho por el señor Giraldo. Incluso es más preciso, nos contó que revisando su agenda la reunión la tiene registrada en abril de 2015, para ser más exactos”.

Giraldo conocía al funcionario de la ANI pues es el hijo de un antiguo compañero de trabajo. Semana.com lo contactó en la tarde del lunes y este confirmo la amistad que unía a ambas familias desde hace décadas. “Conozco su familia y su padre. Espero y confío que su actuación a la cual no puedo referirme por ser esta reserva del sumario se encuentre ajustada a los parámetros de su cargo y de la rectitud”, le dijo a este portal.

El Ñoño, por cuenta de esa amistad que era pública y de vieja data, le habría pedido que sirviera de intermediario para llegar a Prieto. A su vez, Correa tenía contacto permanente con el Ñoño debido a su trabajo como enlace entre el Congreso y la ANI.

El funcionario de la ANI hoy es el principal escudo que tiene Prieto para defenderse de las acusaciones que lo señalan como el “hombre de Odebrecht”. Por eso, en su carta a Mauricio Vargas, el primer punto que aclara es que no fue él, sino Juan Sebastián Correa quien cuadró la cita entre Bula y Giraldo. El ex gerente de la campaña agrega que “Andrés como yo hemos sido víctimas de una infamia, que nos ha hecho mucho daño en lo personal, familiar y empresarialmente”.

Correa, por su parte, ya rindió su interrogatorio en la Fiscalía. Su testimonio será clave para determinar qué políticos frecuentaban la ANI y con qué interés, particularmente respecto a las obras de Odebrecht en la adición Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol.