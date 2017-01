Diálogo con el ELN se reactivará el 12 de enero

El Gobierno y el ELN convinieron una nueva fecha de reunión, será el pròximo jueves 12 de enero en Quito (Ecuador), según anunció Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno, en un comunicado. Con el anuncio se aplaza dos días la reactivación de las conversaciones que buscan encontrar fórmulas para iniciar la fase pública de conversaciones, pues la cita anunciada previamente correspondía al 10 de enero.

El inicio de la fase pública de los diálogos de paz con el ELN se ha dilatado en repetidas ocasiones. Cabe recordar que para el pasado 27 de octubre del 2016 estaba planeado ese acto en Quito. Sin embargo, fue aplazado porque el grupo insurgente no liberó al excongresista chocoano Odín Sánchez Montes de Oca, a quien tienen en su poder desde el pasado abril.

Esta situación se mantiene pues Odín Sánchez sigue en poder de la guerrilla, la cual aunque ha dado pruebas de supervivencia no ha confirmado la fecha de su liberación.

Según el ELN la liberación de los secuestrados "no se pactó en las negociaciones formales entre las partes", razón por la que se ha congelado la posibilidad de iniciar la fase pública de las negociaciones.

Además, justifican el secuestro diciendo que estas "retenciones" son acciones políticas y económicas a personas que forman parte del conflicto "pues no sólo financian o apoyan la guerra en algunas zonas del país, sino que, en muchos casos, su patrimonio se ha consolidado mediante la explotación del personal a cargo, la extracción indebida de recursos naturales o el aprovechamiento del manejo corrupto de los bienes del Estado".

El secuestro no es el único palo en la rueda. El ELN ha pedido el indulto de prisioneros como "gestos de voluntad política" previos al inicio de la fase pública, sin embargo, estos no han recuperado su libertad por no cumplir con los requisitos. Juan Camilo Restrepo asegura que la decisión no es un capricho del Gobierno sino una cuestión legal.

A finales de noviembre, el gobierno informó que el ELN hizo una solicitud para ir a consultas internas, que fue aceptada por el Ejecutivo, y se había fijado el 10 de enero como fecha para reanudar las pláticas que conduzcan a la concreción del plazo definitivo para la instalación de la mesa pública. En el entretanto, ambas delegaciones se reunieron en varias ocasiones en las afueras de la capital ecuatoriana para intentar destrabar el proceso.

Por su parte, el propio presidente Juan Manuel Santos se ha mostrado firme asegurando que el ELN debe liberar a los secuestrados para iniciar la fase pública de las negociaciones.

Además de Restrepo, en la reunión que tendrá lugar en Quito estarán presentes la exministra Luz Helena Sarmiento, el general retirado Eduardo Herrera Berbel, el psiquiatra Alberto Fergusson, la periodista María Alejandra Villamizar y Jaime Avendaño, experto en temas de convivencia y reinserción.

En la fase pública se debería estudiar la agenda que fue presentada por las partes en Venezuela el pasado 30 de marzo de 2016.