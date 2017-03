Medellín: ¿qué es una alerta roja ambiental?

Lo primero que hay que decir sobre la alerta roja fase 1 que declararon las autoridades del Valle de Aburrá, es que los paisas no están en el techo máximo de la emergencia ambiental. Como quien dice que el estado es de contingencia, no de emergencia. Y que, comparada la crisis con la del año pasado, esta es más benévola. Un ejemplo: las estaciones en 2016 llegaron a marcar 109 microgramos de material particulado 2,5 por metro cúbico de aire, mientras en esta oportunidad no sobrepasan los 67 microgramos.

Así, el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Eugenio Prieto, y los diez alcaldes de la región decidieron que era el momento de tomar medidas más drásticas para prevenir una verdadera crisis. Sin embargo, no se puede caer en el pánico, pues este no es el estadío más alto de una crisis ambiental, pues todavía faltarían la alerta morada y la marrón, que revelan las crisis verdaderas.

Puede leer: Medellín, declarada en alerta roja por contaminación

En diálogo con Semana.com, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez dijo que se declaró la alerta roja porque “hemos superado en algunas de las estaciones niveles que para nosotros no son buenos para la salud, por eso lo declaramos general y no por zonas, declaramos para anunciar medidas restrictivas en términos de movilidad y poder retornar a la normalidad. Es una medida pensando en la salud de la gente. Son medidas incómodas para las personas. Pero yo quiero decirle a la gente que esto es por el bien de todos, por la salud de todos. Entre todos vamos a aportar la solución”.

Carlos David Hoyos, director de Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, aseguró a este portal web que la decisión se tomó porque las estaciones de monitoreo, en las últimas 24 horas, estaban por encima de los umbrales de alerta naranja, y en los de alerta roja fase uno, “todas las estaciones menos una, y promediamos a que con el pasar del día íbamos a llegar a la totalidad en rojo. La única que estaba en naranjado era la de Girardota, o sea que desde Caldas hasta Bello teníamos alta contaminación”.

Puede leer: Medellín, la Beijing de Colombia

Uno de los problemas que llevaron a la crisis son las condiciones meteorológicas del Valle de Aburrá, pues la nubosidad cada vez es más densa, por lo que naturalmente no se hace el limpiado que producen los vientos en los días soleados. “El flujo vehicular y la actividad industrial es la misma, pero la condición meteorológica desde el viernes en la tarde no ha favorecido. El fin de semana festivo no ayudó mucho con la movilidad”, dijo Hoyos.

Después de que las estaciones mostraron que la contaminación del metro cúbico del aire estaba por encima de 55 microgramos de material particulado 2,5, el Área Metropolitana se reunió con su junta, pues era necesario tomar medidas urgentes, como las que se anunciaron en la tarde de este miércoles, que van desde la expansión del pico placa en número de carro y en horarios, hasta la regulación para camiones y volquetas. Así, se estima que se sacaría de circulación el 30 por ciento del parque automotor que diariamente ruda por las vías del Valle de Aburrá.

Puede leer. "El aire no se mejora por decreto; hay que cambiar hábitos": Alcalde de Medellín

Por otro lado, ya el IDEAM ha reconocido que las mediciones que realiza el Área Metropolitana son más estrictas que las del resto del país, por ejemplo, con más de 55 microgramos por metro cúbico, otras ciudades apenas estarían entrando en la alerta naranja, mientras Medellín y sus municipios vecinos están en la fase 1 de la alerta roja. Para no adentrarse en las fases dos de la alerta, el sábado en la tarde las autoridades evaluarán el éxito de las medidas tomadas, para de esa manera determinar si fue suficiente o habrá con que extender las medidas.

Al respecto de estas medidas, que estaban pidiendo algunos colectivos ambientalistas, y que no eran tomadas porque no gozan de mucha popularidad y primero se busca la buena voluntad ciudadana, Gutiérrez dijo: “Quiero resaltar el trabajo articulado con los diez alcaldes del área metropolitana, fue una medida concertada entre todos, porque de nada sirve tomarla sino estamos juntos. Estas son decisiones que yo sé que pueden molestar a algunas personas, pero lo primero es la salud, la vida, porque quienes más se enferman son los niños y adultos mayores. Yo tengo dos hijos, yo entiendo esto, por eso empecé desde el domingo a movilizarme en transporte público, en bicicleta”.

Para evitar problemas de salud, las autoridades recomiendan evitar actividades físicas y recreativas al aire libre, no exponer a la población vulnerable como niños y ancianos a deporte en el aire libre, utilizar el sistema de transporte público, compartir el vehículo particular y trabajar en casa.