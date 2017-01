El sacerdote que habría sido despedido de la Gran Colombia por defender al Papa

La Universidad La Gran Colombia está viviendo un episodio similar a lo que sucede en Los Andes con Carolina Sanín. No han ni siquiera comenzado en forma las clases y una polémica crece entre los estudiantes por cuenta de la expulsión del sacerdote Juan Guillermo García, quien por 17 años fue el asesor espiritual de ese centro educativo.

Las directivas de esa universidad aseguran que la salida del padre García se debe a que fue “desleal”. Sin embargo, por otro lado, un grupo de estudiantes asegura que detrás de todo estaría el rechazo del presidente del centro académico José Galat al apoyo público que el sacerdote hacia a la flexibilización de algunos temas de la Iglesia que ha realizado el Papa Franciso.



La historia de esta controversia inició el 2 de diciembre del 2016 cuando la universidad publicó en su página web la decisión del retiro del sacerdote. Ver comunicado.

En esa oportunidad, las directivas -en cabeza del presidente del centro académico José Galat- argumentaron que lo hacían para configurar, “un equipo de trabajo de alta confianza y respetuoso de las políticas de la alta dirección”. A reglón seguido señalaron que el padre García atentó, “contra el buen nombre e integridad de la institución”. (Ver carta directivos Armenia)

Otra razón argumentada en ese comunicado es que el padre García, en una visita a Armenia (Quindío), se “pronunció en términos desleales y retadores en contra de la Presidencia” que dirige Galat.

José Galat es un hombre reconocido porque fue candidato a la presidencia por el Partido Conservador y por sus posturas radicales. Fue rector de la universidad por más de tres décadas y tras unos cambios en los estatutos, ahora funge como presidente.



Recientemente ha generado polémica pues rechaza la dirección que el Papa Francisco le ha dado al catolicismo. Asegura que las posiciones del Sumo Pontífice son contrarias “al Evangelio y a lo que han enseñado todos los Papas”. Así lo predica en el programa universitario del canal Teleamiga, Un café con Galat.

El Papa Francisco



El debate arrancó en una página en Facebook “memes y confesiones umc” administrada por el estudiante Michael Sánchez quien asegura que la salida del sacerdote fue ordenada por Galat. “Él está en contra del Papa mientras el padre García respalda su pensamiento, por eso ordenó la salida”, denunció.

Este sería el detonante del retiro del padre García quien asegura respeta la autoridad de la Iglesia y las ideas del nuevo Papa que ha flexibilizado doctrinas católicas frente a los homosexuales, el matrimonio e incluso ha hablado en cambios estructurales en la iglesia.



Semana.com habló con el sacerdote García quien se mostró conmovido con la decisión de la dirección de la universidad. En su versión dice que semanas antes de su despido tuvo una confrontación con un asesor de Galat.

El sacerdote reconoce que en octubre del 2016 Armenia hizo un pronunciamiento por la muerte de un estudiante en Brasil, la salida de un administrativo que llevaba 12 años en la universidad y por unas palabras en contra de Galat.

En la ciudad del eje cafetero manifestó que le alegraba que quienes llevaban las riendas de la sede en Armenia fueran jóvenes, contrario a lo que pasaba en Bogotá en donde Galat se mantenía en el cargo. “El doctor Galat es un hombre que va a cumplir 89 años y ya no lo está haciendo bien”, les dijo a los asistentes a su charla.

En esa ciudad argumentó en público lo que había dicho en varios escenarios privados. “La pelea con el papa no le sirve a la universidad”, también señaló que Galat tenía una lucha perdida y que él ha intentado hacerlo cambiar de posición sin éxito.

García asegura que las directivas han violado sus derechos laborales, no le han respetado el debido proceso y señala que nunca fue notificado de su despido.

Tras un tiempo de reflexión, el sacerdote dice que está cansado del tema y no tiene esperanzas de regresar al Alma Máter que, paradójicamente, fundó su abuelo. “No voy a pedir cacao y no me le voy a arrodillar (a Galat)".

“No salió por sus posiciones”: Gran Colombia



La versión del padre García es contraria a la universidad. La decana de la Facultad de Derecho y vocera en este tema, Gloria Inés Quiceno, le dijo a este portal que no es cierto que el sacerdote fuera despedido por tener un pensamiento a favor del Papa Francisco.

“La razón de la salida son los términos desleales y en contra de los directivos de la universidad. En el momento que se rompa esa lealtad, pues se toma una decisión, es parte de la autonomía”, dijo Quiceno.

La decana negó también que la salida del presbítero fuera por sus críticas a Galat. “Esta es una universidad que tiene un enfoque crítico y social y hay libertad de pensamiento, ese no fue el motivo de la desvinculación por las diferencias entre los dos”.



En la universidad señalaron que acogieron el conducto regular para la salida del sacerdote y que la dirección de Desarrollo Humano le comunicó antes de diciembre de su despido, por lo que no era cierto que solo se hubiera pronunciado en la página web.



La controversia hasta ahora empieza ya que los estudiantes regresan de vacaciones. Allí se conocerá si apoyan al sacerdote más allá de las redes sociales o están de acuerdo con la decisión de las directivas de la Gran Colombia en cabeza de Galat.