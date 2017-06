Indignación: cámaras captaron brutal golpiza en Bogotá

La celebración de los verdolagas como campeones de la Liga Águila terminó este fin de semana en una tragedia para Santiago Tovar Vargas, un joven de 21 años, que fue a dar a urgencias con el tabique fracturado en partes, la cara reventada y 35 días de incapacidad médica.



Santiago es un estudiante de administración de empresas que trabaja en el área de Recursos Humanos de una empresa en Bogotá. El joven opita, recién llegado a Bogotá, tuvo que ser trasladado a una clínica después de intentar defender a una mujer que era brutalmente golpeada por su pareja.

La dramática noche comenzó cuando Santiago fue a celebrar el triunfo del Altlético Nacional al apartamento de un amigo, ubicado en el conjunto residencial Idanika, en Chapinero. Allí estaba departiendo un hombre a quien identifican los testigos como Óscar Leandro Yáñez, de 30 años, también oriundo de Neiva; estaba en compañía de su pareja.

Cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana del lunes, una cámara de video del ascensor del edificio registró la entrada a empujones de la mujer que no ha podido ser identificada, y que estaba siendo agredida al parecer por Yáñez. El hombre espera a que se cierre la puerta del elevador para descargarle una serie de cachetadas, puños y hasta le asestó un golpe de gancho.



Fueron 37 segundos en los que la mujer recibió más de ocho golpes mientras ella trataba de cubrir su rostro con sus manos y un bolso que cargaba. Apenas la puerta se abre, el sujeto la saca empujones y desaparecen del cuadro.

Otra cámara aparentemente a las afueras del edificio registra la salida de la pareja y la llegada de un hombre que golpea a Óscar. Ese es Santiago. Según su abogado, Danny Julián Sandoval, su cliente decide perseguir a la pareja para defender a la mujer de la golpiza que había empezado en los pasillos del apartamento.

Video de la agresión contra Santiago



SEMANA se comunicó con Santiago y aseguró que eran seis las personas que se encontraban en la reunión, sin embargo, únicamente él tomó la decisión de defenderla del agresor. “Cuando le pido que no la golpee, él me comienza a agredir y se la lleva al ascensor. Ahí me cierra la puerta y yo decido bajar por las escaleras, del séptimo piso donde está el apartamento de mi amigo del colegio, con el fin de evitar que la siga golpeando. No sé por qué empezó a golpearla, pero creo que es por celos”, explicó Santiago.



La escena habla por sí sola. Santiago no alcanza a hacer mucho antes de que el agresor se encienda en golpes contra él. Le propinó 31 golpes en el rostro, cabeza y cuello hasta dejarlo indefenso y desmayado. Según el parte médico que le entregó la Clínica Marly, además de las múltiples fracturas en varios de los huesos nasales de la nariz, resultó con varios hematomas en ambos párpados, tanto superior como inferior, heridas abiertas alrededor de su rostro, un edema en su labio superior, más otros moretones y golpes que como resultado le significaron 35 días días de incapacidad.

“Yo me metí en la pelea porque a una mujer nunca se le debe agredir”, aseguró desde su convalecencia Santiago, quien ya entabló un proceso penal en contra del agresor por lesiones personales.