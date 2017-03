Visitas guiadas

Existen registros de 39 visitas de Roberto Prieto a la Casa de Nariño desde que Juan Manuel Santos es Presidente de la República. Los libros de seguridad de la sede presidencial –habitualmente bien llevados- dejan ver que existen considerables vacíos de información en las anotaciones sobre las reuniones del señor Prieto con altos funcionarios de Palacio. Algunas veces el registro no señala a que oficina se dirigió, o no deja constancia de la hora de salida, como si el señor Prieto hubiera llegado pero no hubiera salido nunca.

Sin embargo hay varias conclusiones importantes que se pueden sacar del listado: La primera es que el despacho que más frecuentaba era el del Jefe de Estado, pero también iba a otras dependencias. Una de ellas fue la oficina de Néstor Humberto Martínez, entonces superministro y hoy fiscal general de la nación, a quien –de acuerdo con los registros- visitó por lo menos una vez.

Las medidas de seguridad de la Casa de Nariño exigen que los visitantes se presenten en el puesto de guardia de la carrera octava, pasen por un detector de metales, entreguen un documento de identificación válido y sean registrados indicando su número de identificación, la oficina a la que se dirigen y la hora de ingreso. Una vez dejan la sede de gobierno, los encargados de la guardia deben recuperar la ficha de entrada y dejar anotación de la hora exacta de salida.

El sistema de ingreso y registro de visitantes de la Casa de Nariño contiene información pública a la que puede acceder cualquier ciudadano a través del derecho de petición. Varias veces he ejercido esas peticiones para investigaciones periodísticas y he recibido la información completa. Pero esta vez no fue así.

Recibí una lista que extrañamente no está ordenada de manera cronológica y que contiene anotaciones, en algunos casos, inexplicables. Por ejemplo, el miércoles 20 de noviembre de 2013 el señor Prieto llegó a las 8:26 de la noche a la Casa de Nariño, no quedó registrada la dependencia a la cual se dirigía y no se informa su hora de salida. (Ver visita Nov20/2013.jpg)

En otras tres ocasiones, vuelve a aparecer la exótica nota “Sin Oficina” para visitas de Roberto Prieto que duraron cerca de dos horas en dos ocasiones y un tiempo no establecido en la otra. (Ver SinOficina.jpg)

En el año 2013, Prieto visitó tres veces a Catalina Crane, en ese momento Alta Consejera Presidencial para la gestión pública y privada. La primera de esas reuniones duró cuatro horas y la tercera cinco. (Ver visitas Alta Cons.jpg). También fue a ver cuatro veces al Presidente Santos, una al entonces secretario general Aurelio Iragorri y tres veces a oficinas no determinadas. (Ver visitas SriaGral2013.jpg )

En 2014, el año de la reelección, las visitas se hicieron más frecuentes. Por ejemplo el 8 y el 9 de enero llegó a ver al mandatario hacia las 6 de la tarde. No hay registro de salida en ninguna de las dos fechas. (Ver visitas EneroPresidente.jpg)

El 6 de abril, que fue un domingo, llegó a las 5 de la tarde y 4 minutos, tampoco hay registro de salida. Pero el lunes 7 madrugó otra vez a Palacio para visitar la Secretaría Jurídica, a cargo de Cristina Pardo. Allí llegó 9 minutos antes de las 8 y estuvo hasta las 11:05. (Ver visitas 6y7Abri2014.jpg)

Después de las elecciones hay una febril actividad del señor Prieto. En Julio 3 va a visitar al entonces secretario general Aurelio Iragorri y vuelve a verlo en las noches de agosto 4 y agosto 26. (Ver 3 visitas Iragorri.jpg)

Por cierto, por esas mismas fechas Roberto Prieto fue a visitar a su oficina al director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade, para hablarle de la vía Ocaña-Gamarra. Según me dijo Andrade en un mensaje de texto “El interés de Prieto fue a partir de julio del 2014. En ese momento los trámites pendientes eran externos a la ANI”. (Ver mensajetexto.jpg)

Externos significa que estaban en manos del CONPES, el CONFIS, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Es decir del alto gobierno. El jueves 2 de octubre de 2014, Prieto vuelve a visitar al Presidente. La reunión duró casi dos horas. (Ver visita al PresidenteOct2014.jpg)

El viernes 17 de octubre, el visitado fue el entonces Superministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez quien hoy como Fiscal General dirige la investigación sobre las actuaciones de Roberto Prieto y, de paso, tendrá que establecer lo que estas visitas pueden significar. (Ver visitaOct17/2014.jpg)

