La logia Name

El hermano senador y el hermano contratista. La fórmula que ha enriquecido a numerosas famiempresas políticas fue creada en la costa. Un miembro de la familia es jefe político, ubica su clientela en los puestos clave, gana capacidad de presión ante las administraciones locales y el gobierno nacional. El otro contrata con esas mismas administraciones, patrocina campañas electorales, acerca funcionarios y al final todos se enriquecen.

Los máximos exponentes de la estrategia han sido los Gerlein y los Name. En el caso de los Name la dupla fue iniciada por José Name Terán, el cacique liberal del Atlántico, y su hermano el ingeniero David Name Terán, cabeza visible de los negocios.

David Name, a través de la empresa Consultores de Desarrollo (Condesa), ha logrado numerosos contratos de obras públicas en toda Colombia. Entre ellos la vía Cartagena-Barranquilla, el diseño del sistema integrado de transporte masivo de la capital del Atlántico, la ampliación de la vía circunvalar, la interventoría del puente de la 44 en Cali, la vía de la prosperidad en el departamento del Magdalena, la vía Tame-Puerto Rondón en Arauca, la interventoría de Urra 1 en Córdoba, el contrato para suministro de energía en San Andrés y Providencia y muchos más.

Algunos de esos contratos han generado ruido pero David Name, indiscutible patriarca de la familia después de la muerte de su hermano José, continúa prosperando y mandando.

Su sobrino José David Name Cardozo, es senador por el Partido de la U. Su hijo David Name Orozco es la fórmula vicepresidencial de Alejandro Ordóñez.

El ingeniero Name la tiene clara. Hace unos días le dijo al diario El Heraldo de Barranquilla: “Como jefe de la familia Name haré todo lo que me corresponde hacer para apoyar la candidatura a la Vicepresidencia de mi hijo David Name Orozco, como también haré todo lo que me corresponde hacer, y como siempre lo he hecho, en apoyo a la candidatura al Senado de mi sobrino José David Name Cardozo”.

Él sabe perfectamente que la división no es buena ni para la política, ni para los negocios: “No hay ninguna fisura entre nosotros, ni yo la permito tampoco”. El patriarca agrega “Entre los primos lo que hay es una comprensión de las cosas”.

David Name Orozco, el compañero de fórmula del ex procurador Ordóñez se presenta como “pastor y profeta” cristiano. Sin embargo hay elocuentes pruebas de que su reino también está en este mundo.

Las escrituras en Panamá de la sociedad “Condesa”, empresa insignia de los Name, muestran que tanto el pastor David Name Orozco como su esposa y compañera de apostolado Diana García Borelly han hecho parte de la compañía. El pastor David ha sido presidente de la próspera empresa Condesa y su esposa ha manejado la tesorería. Los dos han sido miembros de la junta directiva.

Así como el hijo pastor tiene sus intereses terrenales, el padre contratista tiene su vena filosófica y espiritual.

En Barranquilla, David Name Terán creó su propia logia masónica llamada “Luz Hermética”, aunque otros masones creen que se trata más bien de un club de negocios e intercambio de favores e influencias. Hace un tiempo alcanzó el grado 33, el más alto de la masonería, y fue nombrado Gran Maestro Vitalicio.

La logia ha tenido su sede en una casa que perteneció al clan Nasser y que llegó a la venerable cofradía de Name por un controvertido acuerdo con la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Este centro de “conocimiento y filantropía” ha sido visitado por funcionarios, militares, magistrados y contratistas. Entre las fotos de los queridos hermanos que han llegado hasta allí, me encontré una del ex fiscal general Mario Iguarán al lado de Silvia Gette, la ex bailarina exótica que se convirtió en rectora de la Universidad Autónoma del Caribe y ha sido sindicada de múltiples delitos.

Ahora el ex procurador Alejandro Ordóñez ha decidido asociarse con los Name para buscar la restauración moral de Colombia.

