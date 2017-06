Jesús en Yopal: ¡Única presentación!

Señor…

–¿Sí?

–Nuevas noticias desde Colombia.

–No puede ser, San Pedro, por Mis Clavos: ¿no se puede tener un minuto de descanso sin que suceda algo en ese país?

–Es lo que hay, Señor…

–¿Y qué sucede ahora? ¿Otra vez esa señora loca esa hablando en Mi Nombre?

–No, mi Lord; no se trata de Viviane Morales…

–¿El viejito de las tirantas que se cree Mi Dueño cometió otro acto de corrupción en Mi Nombre?

–No, mi Señor. Es en Yopal: mira el monitor…

–¿Y quién es esa señora?

–La alcaldesa, Señor: la alcaldesa de Yopal: mira la pantalla, es el decreto que acaba de sacar…

–Léeme tú, que no tengo las gafas…

–“Decreto por medio del cual se hace entrega simbólica de Yopal al Señor Jesucristo”…

–Madre de mí, por Mi Sagrado Corazón…

–Y sigue: “La alcaldesa de Yopal, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, considerando que Dios es nuestro padre y creador, que ha conferido toda autoridad a su hijo Jesucristo…”.

–No sigas, no sigas: a ver si entiendo: ¿me están entregando el municipio de Yopal?

–Así es Padre Nuestro…

–¿Pero no se supone que ese país es laico?

–Pues se suponía, sí, pero es nuestra oportunidad…

–No sé qué pensar, San Pedro, me confundo…

–Bueno, Señor: no es para nada un mal gesto. Y geopolíticamente nos permite hacerle algo de contrapeso a Alá, que tiene medio oriente. Yopal también queda en el oriente. Y a Shivá, y a Bachué.

–No sé, no sé: algo que no me cuadra… ¿Quién es la alcaldesa?

–Es como Yavhé: alguien que ayuda mucho a su hijo…

–¿Y sí crees que debo recibir las llaves de esa ciudad?

–Pues aprovechemos…

–Pero yo imaginaba que mi regreso a la Tierra sería algo más espectacular, sin querer demeritar a la gente de Payandé…

–Es Yopal, Señor…

–Eso: de Yopal… Imaginaba algo más teatral: humos, luces, una ciudad grande… No sé… Pero ¿Yopal?

–Es rica en tradiciones e hidrocarburos…

–¿Y cómo sería el acto?

–No sé, Señor: imagino que con políticos locales y las fuerzas vivas de la ciudad. Un acto en el Club del Comercio o algo así…

–¿Y aparecería en la prensa local?

–Claro, Señor, y aun en la nacional… John Calzones siempre es noticia.

–¿Quién?

–John Calzones… El verdadero alcalde de Yopal. Acaba de salir de la cárcel…

–¿Y se llama así?

–Así es, Mi Rey.

–¿Y con ese nombre no es el ministro del Interior, al menos?

–Es el mandamás de Yopal, Mi Lord.

–¿Y tú pretendes que pose al lado de ese señor Calzones?

–Pero si ya lo hiciste con Barrabás, Señor…

–Pero lo de Barrabás no era lavado de activos, no era enriquecimiento ilícito: ¡por Mí Madre Pura, a dónde quieres que vaya!

–Aguarda, Señor: me está entrando un beeper… Señor: es Luis Pérez, gobernador de Antioquia. Dice que, ya que vamos a Colombia, quiere hacerte un homenaje en el restaurante Mondongo’s en Medellín…

–¿Pero no fue allá dónde condecoraron con arepas al que tanto nos ofende, al usurpador aquel?

–Otro beeper: mira: que el presidente Santos quisiera condecorarte con la Cruz de Boyacá por los esfuerzos que has hecho por la paz…

–¡No! ¡Ese me recuerda a Judas! Se convierte en mi mejor amigo y luego me pone a tomar vinagre…

–Y mira, acá, en mi Twitter, el senador Uribe…

–¿Uribe, el que tiene Mis Ínfulas?

–Sí: dice que acaba de recibir un WhatsApp tuyo en que dices que estás preocupado por la situación del país…

–Sería normal: ¿no oíste todo lo que dijo en Grecia?

–… y que te invita a que te metas en su baraja de candidatos…

–¿Pero se volvió loco?

–Señor: no te queda bien hablar así del hermano de uno de tus apóstoles…

–No sé: no me huele nada bien…

–Sería una descortesía, Mi Dios. Y una torpeza política: mira en el monitor a ese pastor gritando cosas del lobby gay, al líder rechoncho que organiza marchas contra los antifamilia, contra el procomunismo: ¡es tierra fértil para Tu Ajedrez! ¡Los enloqueces!

–¿Y si no voy?

–Pueden tomar represalias: el Concejo te clava una multa…

–¿A mí, que soy el Redentor?

–Pues se la clavaron a Petro, que se cree Tu Par…Te pueden confiscar la aureola, la túnica, Señor…

–No sé, no sé: siento miedo.

–Señor: allá, te confunden con Yerry Mina, te llaman el Altísimo: es clave para El Proyecto que vayas: el palo no está para cucharas…

–Pero no hay agua, ¿no lo ves? ¿Quieres que reciba un municipio sin agua? ¿Cómo se supone que caminaré sobre las aguas si no hay acueducto? ¡Todo se lo roban! ¿Con qué haré vino?

–Pero puedes ofrecer milagros más impactantes: transformar el agua no en vino, sino en petróleo, como lo está haciendo la petrolera Perenco…

–No me suena…

–Piensa estratégicamente: allá está tu tocayo Santrich, te puedes lucir haciendo un milagro…

–Estoy cansado, San Pedro: que me manden las llaves con el papa, cuando vaya. Me da miedo bajar. Me da miedo con esa clase política de Yopal.

–Espera, Mi Rey: otro beeper…

–¿Y esta vez qué es?

–Que John Calzones retiró la oferta…

–Por Mí Mismo: me salvé…

–Pero tienes otra invitación: el alcalde Peñalosa quiere hablar contigo para que le ayudes con algo de unas firmas…

