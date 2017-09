Colombia pasa 'raspando' su evaluación en el índice de salud

El jueves se dio a conocer el índice de salud, una iniciativa del observatorio Así Vamos en Salud para evaluar el sistema a nivel nacional. Este año, la cifra total subió de 62 puntos a 64. “Pasamos raspando el año, pero no hay espacio para complacencias”, dijo el ministro Alejandro Gaviria en un mensaje de video divulgado durante el evento. Los cambios globales no son notorios, aunque representan una mejoría de dos puntos. “Esto es lo esperado; no hay cambios dramáticos pero cuando se hace un ‘zoom’ en cada eje –situación de la salud, institucionalidad, percepción y financiamiento- se encuentran temas importantes”, señalo Augusto Galán Sarmiento, director del observatorio.

Por ejemplo, el eje de situación en salud, que describe cómo se sienten los colombianos en esta materia, disminuyó frente al año anterior en solo un punto, de 79 a 78. Pero la razón del descenso es muy relevante. Como explica Galán, ese punto tiene que ver con la tasa estimada de mortalidad por accidentes de tránsito por cada100.000 habitantes, que si bien mantuvo un mismo resultado bruto, presentó un ajuste al compararlo con los registros internacionales. Esto hizo que el indicador cayera 25 puntos. Lo importante es que en Colombia los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y eso además de preocupar “indica que la salud es mucho más que EPS, batas blancas y fonendoscopios”, dice el médico. “Vivimos pendientes de las EPS, pero la salud es más integral que eso”, agrega.

También resultó inquietante la situación de salud mental, pues aunque la tasa de homicidios se mantuvo igual, aún es muy alta para los estándares internacionales. Otro eje, el de la percepción ciudadana, que mide la experiencia de los usuarios en el sistema de salud, bajó de 69 a 63 debido principalmente a la queja generalizada por la falta de acceso oportuno a los servicios. Este problema se corrobora en el eje de efectividad institucional, que mide la cobertura, disponibilidad y oportunidad de la atención, en la que se observó que esta no se ajusta aún a los tiempos máximos que exige la ley.

El eje que más repunte tuvo fue el de la financiación, que busca evaluar el sistema de las perspectivas macro y microeconómicas. Pasó de 37 a 55 puntos porque este año se incluyeron, además de las finanzas de las EPS, los balances financieros de clínicas y hospitales y de la industria farmacéutica. “Eso da resultados positivos al agregar la solvencia y rentabilidad de esas entidades, pero no quiere decir que estemos bien en esa materia”, dice Galán. Si bien en estos balances financieros les va peor a las EPS que a las IPS y a la industria farmacéutica, se pudo establecer que el problema de las finanzas del sistema es de liquidez.

En las regiones la situación es diferente, pues cuando se mira por departamento se observan que muchas IPS presentan crisis. Y es que por primera vez el índice se extendió a los departamentos, lo que permitió ver en detalle el sistema. Pero en estas zonas falta información, y eso implicó hacer el índice con solo 61 indicadores y no con 75. Por esta razón, los índices nacional y departamental no se pueden comparar, ni los datos sobre el gasto financiero del régimen contributivo por departamento. Por eso Galán hace un llamado para que las entidades territoriales logren tener mejores fuentes de información.

Teniendo en cuenta que la salud va de la mano con el desarrollo, cada región se clasificó en categorías. La percepción en salud resultó más dura en los departamentos de mayor nivel socioeconómico, y por eso estos son los más castigados en ese aspecto. Los investigadores mostraron inquietud por Valle del Cauca, pues dentro de su categoría quedó en el último lugar con un puntaje de 59 sobre 100.

El objetivo de esta herramienta es recoger la información del país en materia de salud para que de ella surjan soluciones a muchos de los males que aquejan al sistema. Para más información sobre el índice vea www.asivamosensalud.org.