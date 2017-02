¿Hijos después del cáncer?

Lina no se había preocupado por tener hijos, hasta que le diagnosticaron un carcinoma en su mama izquierda y le dijeron que debía iniciar sesiones de radioterapia para eliminarlo. Tenía 31 años cuando llegó el dictamen y aunque un embarazo todavía no estaba en sus planes, sí quería ser madre en algún momento. Ese anhelo tendría que esperar pues lo primordial en ese momento era su vida.

A una situación similar se enfrentan más de 69000 adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 39 años que son diagnosticados con cáncer cada año, según datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En esta población, los carcinomas más comunes son la leucemia, tumores de cerebro, linfomas, melanomas, cáncer de tiroides, de testículo y de seno, neoplasias cuyos tratamientos pueden provocar infertilidad a corto o largo plazo.

La quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas o cirugía, los tratamientos para combatir el cáncer, pueden causar daños a los óvulos. “Hay pacientes que por la quimioterapia pueden quedar con una menopausia prematura y esto las vuelve infértiles porque los ovarios dejan de liberar óvulos”, explica el mastólogo Sebastián Quintero. En el caso de los hombres, la acción de los medicamentos tiene efectos sobre la producción de espermatozoides, que se vuelve más lenta o se detiene totalmente.

Quintero señala que existen muchos medicamentos usados en el tratamiento que están contraindicados en el embarazo porque “pueden generar malformaciones fetales”. En el caso de que la mujer con cáncer esté embarazada, se deben evaluar los riesgos y en dado caso “se suspende temporalmente el tratamiento para que se desarrolle el embarazo”, afirma Quintero.

Después del tratamiento la recomendación de los expertos para mujeres como Lina, es esperar mínimo dos años después de la terapia para intentarlo, periodo suficiente para descartar alguna reincidencia del carcinoma. Sin embargo, no hay que olvidar que el tiempo que se tome depende de las características de cada paciente y por eso, la decisión debe estar basada siempre en el criterio médico.

Los métodos de reproducción asistida son una buena opción no solo para hombres, sino para aquellos pacientes que tienen el cáncer cuando niños o en la adolescencia. En el caso de los hombres, “se aconseja que antes de empezar la quimioterapia, congelen unas pruebas de esperma para tener la posibilidad de la fecundación in vitro”, dice Quintero. En las mujeres, aunque el periodo vuelva regularmente después del tratamiento, esto no siempre es sinónimo de fertilidad, pues es probable que los óvulos queden afectados o destruidos por la medicación. Por eso, ellas tienen la posibilidad de congelar sus óvulos. En todo caso, es fundamental que los pacientes hablen claramente con el médico de esta situación antes de empezar el tratamiento.

