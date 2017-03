¿Por qué los hombres no van al médico?

“Cuando uno va al médico sale enfermo, por eso no voy sino hasta que me sienta mal”, dice Álvaro, quien comparte una de las excusas más comunes entre los hombres para no visitar con frecuencia al doctor. Entre ellos no es una costumbre hacer consultas preventivas, creencia que si se cambia podría contribuir a que disminuyan las cifras de muertes por complicaciones cardiovasculares, cánceres como el de próstata y el de colon o enfermedades de transmisión sexual.

Otro ejemplo que ilustra bien la situación de ellos frente a la visita al médico lo dio hace algunos años el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien confesó que no le prestó atención a un dolor que sentía en el pecho y no consultó porque generalmente se sentía bien. Cuando los síntomas se agravaron tuvo que acudir al médico y en seguida fue enviado a la sala de cirugía, pues su corazón ya estaba teniendo fallas serias.

Las razones por las cuales es común que los hombres ignoren síntomas y acudan al médico cuando su condición está más avanzada son puramente socioculturales. Así lo explica el psicólogo Sebastián Lara: “Ellos se ponen sobre sus hombros ese estereotipo de que no se enferman porque son los fuertes y protectores de la familia”, dice. Adicionalmente, muchos de ellos han formado creencias sobre hábitos de vida y la masculinidad, “en su dieta generalmente las verduras pasan a segundo plano y las carnes, embutidos, tan dañinos para la salud, son los protagonistas de su alimentación”, dice la médica Andrea Hernández.

De ese modo, el problema de actitud es lo que hace que ellos posterguen la cita con el especialista hasta las últimas consecuencias. “Muchos pacientes se molestan cuando uno les cuestiona los hábitos de vida que llevan y los pone en regímenes para cambiarlos. No son disciplinados con las dietas ni el ejercicio y por eso simplemente no regresan”, explica Hernández.

Hay otras creencias que aumentan la oposición de ellos a visitar al médico. Por ejemplo, el examen de la próstata o la colonoscopia, importantes para prevenir dos de los tipos de cáncer que más les afectan, están vinculados a un sinfín de mitos sobre la virilidad. “Es posible que aún se mantengan costumbres heredadas de los padres, quienes tampoco asistían al médico hasta ya verse derrumbados, porque les daban prioridad a otros asuntos como el trabajo”, añade Lara.

Las primeras causas de muerte por enfermedad en hombres y a la vez las más comunes en ellos, como las cerebrovasculares, la diabetes, las renales, las enfermedades crónicas del sistema respiratorio y algunos tipos de cáncer como el de próstata, son prevenibles. El problema es que “ellos no suelen compartir sus dolencias con otras personas; de hecho, no hablan de problemas de salud con frecuencia, lo que impide que empiecen a preocuparse por prevenir las enfermedades”, asegura Hernández.



En Colombia sólo el 32 % de los hombres asiste al médico de manera preventiva, según datos de la Encuesta Nacional de Salud. Ellos tienden a ir a un centro de salud solo cuando se sienten verdaderamente enfermos o con complicaciones tan graves que ameritan hospitalización. Según la misma encuesta, el 59 % de los internados en clínicas son hombres, frente al 41 % que son mujeres.