La visita de Rafael Correa a Colombia

Rafael Correa ya no está en el poder pero sigue activo. El próximo 22 de septiembre dará una conferencia en la Universidad Nacional de Colombia sobre “La revolución educativa”, un proyecto que lideró durante su gobierno. Ecuador se precia de ser el país de la región que más invierte en educación superior, un 2 por ciento de su PIB. Dicha inversión se vio reflejada en la creación de nuevas universidades, el nombre de una de ellas ha estado en los titulares de las noticias recientemente: la Universidad Yachay. Sucede que Lenín Moreno, el sucesor de Correa, ha denunciado que el proyecto "RedTech" en el que se invirtieron 3.000 millones de dólares no avanza como debería. Correa se ha defendido diciendo que está en fase de estudios, que no existe despilfarro y que no conoce a nadie que haya ido a Yachay y no haya salido asombrado. Cabe recordar que la tensión entre Correa y Lenín no ha hecho sino crecer.