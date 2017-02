Icetex desembolsará dinero a estudiantes de Ser Pilo Paga

Después de que se conoció una carta firmada por un estudiante del programa Ser Pilo Paga, llamado José Antonio Araujo Pitre, dirigida al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación Yaneth Giha en la que denunciaba que los estudiantes ‘Pilos‘ como él aún no habían recibido el apoyo de sostenimiento y que algunos estaban padeciendo hambre, el Icetex confirmó hoy que desde este viernes 24 de febrero se desembolsará el dinero y finalizará el próximo viernes 3 de marzo.

En la misiva se podía leer: “Hay compañeros que están pasando física hambre, algunos otros están enfermos sin una moneda para comprar una pastilla, muchos tenemos que caminar entre una y dos horas para poder llegar a nuestras universidades a estudiar”. Araujo indicó en su carta que estas dificultades les impiden a él y al resto de beneficiarios de Ser Pilo Paga tener un buen rendimiento académico, lo que podría llevar a algunos a la deserción.

Por medio de un comunicado, la entidad que promueve créditos educativos, aseguró que el apoyo de sostenimiento es una ayuda económica semestral que ofrece el Estado a los beneficiarios del programa con el que contribuye para los gastos académicos durante el desarrollo de su vida universitaria.

Durante los días de desembolso, los estudiantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios del programa recibirán el apoyo de sostenimiento. Para hacer uso de este, deben tener la tarjeta recargable del Banco Popular, según explicó el Icetex. La cuota de subsidio varía entre un salario mínimo legal vigente (para los que estudian en su ciudad de origen) o de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, si vienen de otros municipios o departamentos.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que según el cronograma del programa, los desembolsos del apoyo de sostenimiento se deben realizar después de finalizar el proceso de legalización y renovación de los créditos condonables por parte de los estudiantes.

Este año, dicho proceso culminó los pasados 10 de febrero (para los beneficiarios de la tercera versión) y 14 de febrero (para los beneficiarios de las dos primeras versiones), por lo que la entidad se encuentra dentro los plazos establecidos para realizar dichos desembolsos, según Icetex.

En el comunicado asegura que: "el cronograma de 2017 ha funcionado de la misma manera que en las dos versiones anteriores de ‘Ser Pilo Paga‘, programa que actualmente permite a más de 30.000 jóvenes hacer realidad el sueño de estudiar en las Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad de su preferencia".

Según explicaron fuentes oficiales del Icetex a Semana Educación existen dos factores que demoraron el desembolso. El primero tiene que ver con la renovación del crédito con las universidades, “un trámite que se hace entre los alumnos y las instituciones. Estas últimas deben constatar que, efectivamente, el alumno pasó al siguiente semestre y que cumplió con el nivel de notas previstas para que sea renovado el crédito de ayuda que ofrece el programa del gobierno”.

El segundo factor tiene como protagonista al Ministerio de Hacienda que, según el Icetex, no había desembolsado el dinero ayer. Por último, esta misma fuente del Icetex señaló que la ayuda al sostenimiento no lo cubre todo, “es un apoyo, pero no es que sin esa ayuda no puedan sobrevivir”.

