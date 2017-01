Los 120.000 millones que el Banco Agrario le prestó a Odebrecht

Cuatro días después de que la Supersociedades declaró insolvente la firma brasileña, el banco le prestó una millonaria suma sin garantía de pago. El senador Jorge Robledo insinúa presiones de altos funcionarios del Estado.

Aunque el escándalo de Odebrecht ha salpicado hasta ahora a exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, el senador Jorge Robledo (Polo) ha denunciado un presunto caso de corrupción vinculado con la firma brasileña que comprometería a funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Le puede interesar: Odebrecht saldría de Ruta del Sol y del proyecto del río Magdalena

Se trata de un préstamo por 120.000 mllones de pesos que el Banco Agrario le otorgó a Odebrecht en diciembre del 2015, con tasas de interés más bajas que las del mercado, y apenas seis meses después de que su presidente, Marcelo Odebrecht, fue capturado en Brasil (19 de junio del 2015).

Por si fuera poco, el préstamo fue autorizado por la Junta Directiva del banco sólo cuatro días después de que la Superintendencia de Sociedades la declaró en quiebra. Tras varios meses de investigación, la entidad reportó activos de Odebrecht por 25.000 millones de pesos y pasivos por 29.000 millones de pesos.

El crédito fue desembolsado al consorcio Navelena SAS, conformado por Odebrecht (86 %) y Valorcon, para financiar la precostrucción de las obras de navegabilidad del río Magdalena, contrato que le había sido adjudicado en el 2014, por 2,5 billones de pesos.

Le recomendamos: Frente a Odebrecht, Uribe se defiende atacando

“O es un caso de negligencia y de una gran irresponsabilidad de la Junta Directiva del Banco Agrario o es un grave caso de corrupción. Una entidad financiera del Estado, con dinero de los colombianos, la que le prestó plata a una multinacional quebrada”, dice Robledo como para advertir las repercusiones del asunto. “La Junta Directiva del Banco Agrario tenía que saber la situación financiera y penal de Marcelo Odebrecht. No se entiende cómo un banquero presta plata a alguien que no tiene cómo responder. Bueno, en caso de que un banco se maneje bien”.



Robledo apuntó responsabilidades, en principio, al expresidente del Banco Agrario Francisco Solano, pero también a la junta directiva del Banco, quienes tuvieron que autorizar el crédito, y en la que tienen asiento el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. “Ellos tienen que decirle al país por qué el Banco Agrario actuó de esa forma tan irresponsable, o tan corrupta. El que hayan enviado a sus delegados no los exonera de la responsabilidad”.



Sin embargo, Robledo se atrevió a emplazar públicamente al presidente Juan Manuel Santos, al vicepresidente Germán Vargas Lleras, a la exministra de Transporte Natalia Abello: “¿Presionaron para que el Banco Agrario aprobara el crédito a Odebrecht cuando todos los bancos privados le habían negado el préstamo? Eso es lo que se debe saber, si el Banco Agrario actuó bajo presión y quién lo presionó”.



Sobre Vargas Lleras, el senador Robledo dijo: “Él, que todo lo sabe, el genio de la infraestructura, donde no se mueve una hoja sin que él lo sepa, debería decir si el préstamo a Odebrecht no fue comidilla en la altas esferas del gobierno”.



Robledo les exigió a los organismos de control y a la Fiscalía hacer caso de la denuncia que documentó la organización Justicia Tributaria. Su director, José Roberto Acosta, se la presentó a muchos congresistas, sólo el senador del Polo le “puso bolas” a la denuncia.



Tras presentar las evidencias, Robledo pidió a la opinión pública poner la lupa sobre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien el pasado mes de diciembre afirmó que “no había rastro de corrupción en las obras del río Magdalena”. Para el senador del Polo, el fiscal dio una absolución tras estudiar 3.200 folios en 15 días, y cuestiona que se le hayan pasado por alto los documentos públicos sobre el préstamo del Banco Agrario a Odebrecht.



En principio, la investigación de Justicia Tributaria presentada por el senador Robledo podría destapar un nuevo capítulo en el escándalo de Odebrecht. El de los funcionarios del gobierno Santos.