El colapso del tránsito en Bogotá

A los bogotanos la ciudad se les quedó chiquita. Fotografías aéreas de las vías arteria en hora pico solo confirmarían lo que para cualquier ciudadano de a pie es una realidad: el sistema vial capitalino está colapsado. Y no solo hace años la infraestructura no soporta la magnitud del tráfico, sino que además la capital ya no tiene hacia dónde crecer.



A Bogotá solo le queda 2 por ciento de área de expansión –en un territorio mayoritariamente rural y de reserva forestal–, motivo por el cual el crecimiento poblacional se disparó hace un tiempo en los municipios aledaños. En busca de mejor calidad de vida y lejos del ajetreo urbano, muchos bogotanos decidieron irse a vivir a Chía, Cajicá, Cota, Tocancipá… Y, en una ciudad que tiene las mismas vías hace décadas, esto solo intensificó el caos de movilidad.

Además, como explica el secretario de Planeación Distrital, Andrés Gómez Ortiz, “Bogotá se mueve en forma de herradura: la concentración del empleo formal sigue estando en el eje Caracas-Séptima desde el norte hasta la calle 6, y en el eje Américas-calle 26 desde el centro hasta el aeropuerto. Esto genera desplazamientos muy cargados porque la mayor densidad de viviendas está en las periferias occidentales”.



Pero ¿a qué se debe que Bogotá esté estancada? ¿Por qué no se han construido más vías? El problema ha sido de voluntad política. En 1997, la Ley 388 creó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), un instrumento urbanístico para que las ciudades pudieran definir el uso de su territorio y encauzar un desarrollo armónico. Después de años de planificación, en 2004 se expidió el POT de Bogotá, que fijó su rumbo para los siguientes 12 años.

El plazo venció el año pasado y los resultados del diagnóstico de la Secretaría de Planeación son inquietantes, pues a grandes rasgos solo se ejecutó el 35 por ciento de lo proyectado. En pocas semanas la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Consejo Territorial de Planeación revisarán el nuevo POT, formulado por la Alcaldía de Enrique Peñalosa, y luego pasará al Concejo para que lo apruebe. Sin duda, los planes frustrados en las últimas tres administraciones deberán convertirse en una lección aprendida, pues el POT no solo impactará en el tema de movilidad –uno de los más importantes para el día a día de los bogotanos–, sino que además proyectará el futuro de una de las ciudades más densas del mundo.