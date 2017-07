"Trump ha apoyado el proceso de paz y quiere seguirlo haciendo": nuevo embajador de Colombia en EE.UU.

La vida de Camilo Reyes ha estado marcada por la diplomacia. Ha ocupado importantes cargos como embajador en varios países, secretario general de la Cancillería, ministro de relaciones exteriores de Ernesto Samper, entre otros.

Ahora fue designado como el reemplazo de Juan Carlos Pinzón para representar el gobierno colombiano en la capital de Estados Unidos. SEMANA habló con él acerca de los retos en este cargo que asumirá a partir de la próxima semana.

SEMANA: A pesar de que usted es diplomático en todo el sentido de la palabra, llevaba un buen tiempo alejado de esa labor. ¿Qué lo llevó a aceptar el cargo como Embajador de Colombia en Washington?

Camilo Reyes: Toda mi vida profesional he estado metido en la diplomacia. Fui canciller de varios gobiernos, ministro de Relaciones Exteriores, embajador y también mi experiencia en la Cámara de Comercio Colombo Americana me ha mantenido conectado con las relaciones internacionales y sobre todo con Estados Unidos. Eso me llevó a aceptar el cargo.

SEMANA: ¿Y cuáles son sus retos en la Embajada?

C.R: Son varios, pero lo principal es mantener el carácter estratégico y profundizar en lo que tiene hoy día la relación de Colombia y Estados Unidos. Segundo, mantener y ojalá aumentar el apoyo de los Estados Unidos al proceso de paz.

SEMANA: ¿Cómo así que aumentar?

C.R: Cuando digo aumentar me refiero a la parte política, que ha sido importantísima, y procurar ayuda financiera para el proceso de posconflicto. También trabajar el aspecto bipartidista de la relación colombo-americana, que tiene tanto tiempo y tanta historia. Teniendo en cuenta todo eso, uno no puede de ninguna manera descuidar la parte de comercio e inversión, pues los Estados Unidos siguen siendo el principal socio de Colombia. Si bien el desempeño de la economía mundial nos ha afectado, hay que ver la forma en que podamos utilizar mejor los instrumentos que tenemos en lo que tiene que ver con comercio e inversión.

SEMANA: Y sobre todo ha cobrado mucha importancia el tema de drogas entre Estados Unidos y Colombia...

C.R: Sí, claro. Evidentemente, el tema del narcotráfico es un tema que ha adquirido importancia, pero eso no quiere decir que el gobierno no vaya a corresponder a ese reto, que es un reto del país, es un reto para Colombia.

SEMANA: Se ha especulado mucho de lo que piensa el presidente Trump referente al proceso de paz. Unos dicen que lo tienen en una agenda aparte. ¿Usted qué opina?

C.R: Lo que yo he visto, y que ha sido público, es que el presidente Trump ha apoyado el proceso de paz y quiere seguir apoyándolo. Yo pienso que hay unas señales suficientemente buenas y positivas, pero eso no quiere decir que no haya mucho trabajo por delante.

SEMANA: ¿Pero no hay preocupación en el gobierno frente al tema de la paz y Donald Trump?

C.R: No, para nada. Las declaraciones que ha entregado el presidente Trump han dejado claro que apoya el proceso de paz en Colombia.

SEMANA: Otro tema es Venezuela. Inclusive lo conversaron los presidentes Santos y Trump en mayo, en la Casa Blanca...

C.R: Indiscutiblemente. Lo importante es seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países y seguir utilizando los instrumentos que tenemos para impulsar muchas relaciones y otros desarrollos que ha habido en la región. Todo lo que he dicho es una parte de senda muy amplia que hay por fortalecer y de suma importancia.

SEMANA: Y sobre todo que llega a un país que da muchas noticias en materia de relaciones internacionales…

C.R: Importante tener presente todo el campo que hay por trabajar. Hay que aumentar lo que ya hay construido.