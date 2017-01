Nuevo Código de Policía entrará a regir con 30 demandas encima

El lunes 30 de enero entrará a regir el nuevo código de Policía, una normativa actualizada y en la que se insertaron múltiples artículos para castigar contravenciones como ingresar sin pagar en el transporte público, botar basura en la calle o la posibilidad de grabar los operativos policiales.

A pesar que estas normativas ayudan a la convivencia de los ciudadanos, no todos están satisfechos con las disposiciones que se empezarán a aplicar. En la Corte Constitucional se han presentado 50 demandas de las cuales 20 fueron archivadas, las demás están en proceso de revisión.



La Policía Nacional ya conoce 29 reclamaciones a artículos del código de las cuales ha tenido que entregar un concepto a la Corte Constitucional que estudia los argumentos.



Luego de que fuera sancionada la ley por parte del presidente Juan Manuel Santos en julio del 2016, una avalancha de reclamaciones se presentaron, las más sobresalientes: espacio público, ruido e ingreso a inmuebles sin orden escrita.



Los demandantes han dicho que en el primer caso el Código de Policía viola el derecho al trabajo ya que la normativa prohíbe ocupar el espacio público.



En el caso del ruido, la norma que establece que la Policía puede ingresar a un inmueble para obligar al dueño a bajarle el volumen a un dispositivo sonoro. Los reclamantes han argumentado que ese tipo de acciones no las podría realizar el policía porque viola su derecho a la propiedad privada.



En el último caso, ingreso a inmuebles sin orden escrita, la Policía ha dicho que esa normativa no es nueva y que es un ajuste al Decreto 1355 de 1970. Los demandantes consideraron que se viola el derecho a la intimidad.



El capitán Juan David Palacio Ardila, abogado asesor de la Secretaría General de Bogotá y uno de los jurídicos que ayudó a construir el código, señaló que las demandas no van a afectar la puesta en marcha. “Hay que aclarar que no son demandas que van a tumbarlo, los argumentos son solo sobre artículos”.



El código está blindado, sostiene el capitán Palacio, pues “hubo buena vigilancia por parte del Congreso para no alterar la jurisprudencia, además las demandas parten de supuestos, no sobre hechos”, por lo que pidió tiempo para que este entre en vigencia y se establezcan resultados.



A pesar de las demandas, el código podrá aplicarse. El exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán asegura que los códigos no tienen la posibilidad de que se les haga un control previo y por eso la suerte de los artículos demandados sólo se conocerá “cuando se profiera el fallo y se decida cada una de las demandas presentadas”.

Así las cosas, a la media noche del 30 de enero comenzará a regir el nuevo Código de Policía, cuyos artículos buscan establecer establecer condiciones claras para la convivencia. A pesar de ello, varios tendrán que esperar el estudio y las determinaciones de la Corte para conocer su suerte final.