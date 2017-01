Venezuela se siente ofendida por Vargas Lleras; la canciller lo excusa

El vicepresidente afirmó que las viviendas gratuitas son para la población desplazada, pero de la zona, y no para los "venecos". La Cancillería de Venezuela exigió excusas al considerar xenófobas las expresiones.

Las siempre delicadas relaciones entre Colombia y Venezuela se vieron sacudidas este viernes por unas indelicadas declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras en Tibú, Norte de Santander, durante la entrega de unas casas gratuitas.

Vargas Lleras afirmó que las viviendas gratuitas son para la población desplazada, pero de la zona, y no para los "venecos". La reacción de Venezuela no se hizo esperar y por medio de un comunicado la Cancillería del país vecino exigió disculpas a Colombia.

Consulte: Canciller venezolana intenta colarse entre empujones a reunión de Mercosur

"La República Bolivariana de Venezuela exige al gobierno de Colombia las excusas debidas a los venezolanos ofendidos por las expresiones xenófobas y discriminatorias emitidas por su vicepresidente", señaló la Cancillería venezolana.

El gentilicio "Venecos" que utilicé es común en Norte de Santander y no tiene ninguna carga despectiva para con los ciudadanos venezolanos — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 28 de enero de 2017

Después del vuelo que tuvieron sus declaraciones, Vargas Lleras se volvió a referir a los hechos, a los que calificó de exagerados. “Yo no quise ofender al pueblo venezolano, ese gentilicio que usé, no debe llamarse a equívocos, allá como bien lo dijo el alcalde y el gobernador es un término amable (...) no quise ofender para nada al pueblo venezolano, un pueblo hermano”, explicó el vicepresidente.

Puede leer: Maduro maniobra en la crisis y cambia al presidente del Banco Central

Sin embargo, se mostró preocupado por la situación que se vive en la frontera. “Yo sí pienso que el señor (Nicolás) Maduro hace mucho tiempo desbordó un régimen democrático, la libertad de prensa, el tema institucional. Lo único que les diría es que ha pasado también con las notas de protesta del gobierno colombiano que nunca han sido contestadas frente al maltrato de nuestros compatriotas en el territorio venezolano”, agregó Vargas Lleras.

Contexto: El impresionante éxodo de venezolanos a Colombia

En múltiples ocasiones, Maduro ha atribuido a los colombianos los problemas de seguridad e ilegalidad tanto en la frontera como al interior de Venezuela, ha amenazado y expulsado a colombianos y en medio de las abundantes crisis fronterizas de los últimos años ha cerrado los cruces entre los dos países. En el peor momento de las crisis, miles de colombianos atemorizados cruzaron a pie el río Táchira con sus enceres.

Desde la ciudad peruana de Arequipa, la canciller colombiana Maria Ángela Holguín, que acompaña al presidente Juan Manuel Santos en un encuentro bilateral en ese país, dijo a los periodistas "nosotros, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, creemos que hay que tener un lenguaje de respeto. Veo que las declaraciones de vicepresidente las han tomado de una manera ofensiva".

Puede leer: CIDH pide a Venezuela indemnizar a los colombianos deportados

"Yo creo que la interpretación del gentilicio que utilizó (el vicepresidente) es un tema que pueda ser peyorativo e insultante", agregó la canciller. Sin embargo, aclaró que haciendo un llamado a todos los funcionarios a respetar el modo en que se utiliza el lenguaje y el modo en que uno se refiere a otro país, se puede trabajar por una integración, un respecto y un trabajo en conjunto para los dos países.

La jefa de la diplomacia colombiana también aseguró que lo que dijo Vargas "fue una interpretación peyorativa, que estoy segura que en ningún momento el vicepresidente lo quiso hacer".

La Cancillería venezolana afirmó que permanecerá atenta y "actuará en las instancias internacionales respectivas, ante cualquier agresión o violencia que pudiere suceder contra los venezolanos" en Colombia, "instigada por el mensaje de odio públicamente emitido" por el vicepresidente. Una sensibilidad que ha estado ausente de los múltiples pronunciamientos de Maduro sobre los colombianos.

El término "veneco" suele utilizarse en la frontera binacional para referirse a venezolanos que tienen familia colombiana.

*Con AFP y AP