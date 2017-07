Álvaro Uribe: ¿está habilitado para ser vicepresidente?

Por estos días los precandidatos del Centro Democrático recorren el país presentando sus propuestas, en campaña por la candidatura única a las elecciones presidenciales. Los seguidores de Álvaro Uribe esperan la decisión definitiva y que el expresidente de a conocer el nombre de quién será su carta para volver al poder. De momento, las senadoras María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, el congresista Iván Duque, el exviceministro Rafael Nieto, y el excomisionado de paz Carlos Holmes Trujillo, son los que se disputan ese privilegio.

Más allá de su programa de gobierno, María del Rosario Guerra sorprendió con una propuesta llena de controversia. En entrevista con el diario El Colombiano de Medellín, aseguró que si llegara a ser elegida candidata del Centro Democrático nombraría como su fórmula vicepresidencial al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La pérdida de credibilidad en las instituciones, de la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, el mal momento de la economía, nos exige retomar el rumbo. Y si fuera la candidata presidencial, analizando quién podría ser mi fórmula presidencial, no hay ninguno que pueda ayudarme más para sacar este país adelante que Álvaro Uribe Vélez”, dijo Guerra.

Que Uribe, después de ser el primer mandatario en reelegirse de forma inmediata, sea vicepresidente de la República, no es una propuesta novedosa, así sorprenda en estos momentos. Por el contrario, sus seguidores, en diferentes épocas, la han contemplado para que se mantenga en el poder, así sea tras bambalinas.

En 2010, cuando la Corte Constitucional tumbó el referendo para la segunda reelección fueron varios los que expusieron esta alternativa. Por ejemplo el entonces senador uribista Roy Barreras lo propuso como fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos: “De esta manera le haríamos un homenaje al presidente y además aseguraríamos la elección de Juan Manuel Santos en primera vuelta”, dijo en aquella ocasión en un debate en Hora 20. Sin duda, eran otros tiempos.

Cuatro años después también se ventiló esa alternativa, pero Uribe fue la cabeza de lista del Centro Democrático y fue elegido senador. Ahora, cuando no se sabe si el expresidente volverá a lanzarse al Congreso, ha vuelto a moverse la posibilidad de que Uribe sea quien gobierne, pero desde la vicepresidencia.

En una de sus columnas en Semana, el pasado mes de noviembre, León Valencia aseguró que el candidato del uribismo sería Iván Duque y el vicepresidente Álvaro Uribe, comparándolos con Vladimir Puttin, quien era el poder detrás del presidente Dimitri Medvedev.

Pero más allá de polémica que genera titulares, ¿sería posible que el expresidente Uribe ocupe el segundo cargo del Estado? SEMANA se dio a la tarea de consultarle a expertos en el tema y registró visiones encontradas.

El vicepresidente por esencia tiene la vocación de ser presidente. Ambos cargos tienen las mismas condiciones para ocuparlos, pero la Constitución prohíbe que una persona que ya haya sido presidente vuelva a repetir en el cargo.

Así quedó establecido a partir de junio del 2015, cuando la Cámara de Representantes aprobó en último debate el artículo incluido en la reforma de equilibrio de poderes que eliminó la reelección. De esa manera quedó cerrado en la Constitución el acto legislativo 02 de 2004, que dio origen a la ‘Yidispolítica’.

Lo aprobado dice que presidente no puede repetir en el cargo. Pero, según el artículo 197 de la Constitución: “esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio”.

Los expertos constitucionalistas se apegan a las interpretación. Es claro que de ser así la dupla Guerra-Uribe sería una ingeniosa movida política y electoral, pero -de acuerdo con la Carta Magna- el exmandatario no podría hacerlo porque el fin último de la vicepresidencia es suplir al presidente en el caso de que este llegara a faltar y Uribe ya estuvo sentado por ocho años en la silla presidencial, así lo define el exfiscal general Alfonso Valdivieso.

Sin embargo hay posiciones contrarias que coinciden en advertir que las inhabilidades consagradas en la Constitución para ejercer la Vicepresidencia no afectarían a Uribe.

Según la Constitución estas inhabilidades son para quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; quienes hayan perdido la investidura de congresista; y quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

El expresidente Uribe, hasta ahora no tiene ninguna de esas inhabilidades, tampoco las prohibiciones y en la práctica sí podría llegar a la Vicepresidencia.

Sin embargo, el constitucionalista, Juan Manuel Charry, entrega una reflexión: el expresidente sí puede llegar a ese cargo, pero no puede usar esa fórmula para violar la prohibición de la reelección. “¿Qué pasa si la senadora gana, pero a la semana siguiente renuncia y nos deja a Uribe cuatro años? Eso se llama fraude a la ley”.

Aunque Álvaro Uribe no se pronunció directamente frente a la propuesta de María del Rosario Guerra, sí descartó que su lugar en la próxima campaña sea como fórmula vicepresidencial.

“Creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es impulsar nuevos líderes en lugar de alimentar ambiciones mías. Mi vanidad no es mi persona. Mi motivo de orgullo es que el Centro Democrático tenga jóvenes muy buenos que sean una garantía para la patria”, dijo el expresidente en una reciente entrevista con la emisora Meridiano 70 de Arauca.

Uribe también dio a entender que no está inhabilitado para ser vicepresidente. “Seguramente algunos dirán que yo no estoy impedido para ser vicepresidente, pero si llegara a aceptar eso y eso se diera van a inventar la teoría jurídica y van a decir que así no haya impedimento explícito, hay que entender que el vicepresidente va a tener vocación de ser presidente y entonces hay que aplicarle las mismas inhabilidades”.

La tesis de Uribe vicepresidente vuelve a ventilarse en una campaña política, como viene sucediendo desde que dejó el poder. Sin duda María del Rosario Guerra se ganó titulares de prensa con su propuesta, seguramente con la idea de picar en punta en la disputa interna del Centro Democrático por la candidatura presidencial.