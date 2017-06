Vargas Lleras contradice en un trino al director de su partido

“El único candidato que tiene asegurado aval con nosotros es Vargas Lleras”. De esta manera, Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, se refirió este martes a la aspiración presidencial del exvicepresidente. Sin embargo, como el vicepresidente no se ha lanzado oficialmente, el trino le cayó bastante mal. Tan solo unas horas después respondió de manera tajante con una seguidilla de trinos: "Se equivoca el Dr. @ jevelezg, Director de Cambio Radical, cuando afirma que está listo un aval que yo nunca he solicitado", escribió.

Luego agregó otros dos mensajes: "También se equivoca el Dr @ jevelezg cuando se refiere a futuras candidaturas y coaliciones para las elecciones de 2018" y "No he solicitado ningún aval, ni nadie está autorizado a hablar en mi nombre".

Vélez había dicho que Cambio Radical no buscará coaliciones partidistas para las elecciones del próximo año. “Cuando uno tiene a Nairo Quintana todos quieren arrimarse, pero no estamos pensando en eso ni haremos campaña de peleas”, dijo Vélez.

“Cuando uno tiene a Nairo Quintana todos quieren arrimarse".

En sus declaracines, Vélez había dado detalles de cómo se comportará el partido frente a los comicios legislativos de 2018. Lo primero que anunció fue que su partido ya abrió las inscripciones para Senado y Cámara.

Aseguró que quien desee aspirar como candidato de Cambio Radical deberá ingresar a la página del movimiento e inscribirse. “Lo hacemos desde ahora porque queremos hacer unos cambios fundamentales. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página del partido para ser candidato a la Cámara de Representantes por cada una de las circunscripciones que se dé o puede ser candidato para Senado de la República”, explicó Vélez.

Como Cambio Radical ha recibido críticas por el otorgamientos de avales a personas que luego terminaron en la cárcel, como el exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, o el exalcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, el partido anunció algunas medidas preventivas. Por ejemplo, publicarán las hojas de vida de los aspirantes con el fin de que los votantes puedan estudiarlas y si hay reparos con pruebas, el partido no avalará dicha aspiración.

Según Vélez, esperan sacar por lo menos 20 senadores y más de 35 representantes. “Venimos haciendo un trabajo departamento por departamento. Será el partido que presentará más crecimiento en Colombia el próximo año”, aseguró el director. Actualmente, tienen 9 senadores y 15 representantes.

“No es el momento para la reforma política y Ley de Tierras”

Una vez más, el director de Cambio Radical confirmó que por decisión de la bancada no apoyarán ni un artículo de la Ley de Tierras ni de la reforma política. En días pasados, Vélez le dijo a SEMANA que el Gobierno no había acogido sus propuestas frente a la reforma política, entre ellas la de eliminar la lista cerrada, lo que generó malestar al interior de esa colectividad y por ende la decisión de no apoyar ninguno de los artículos de ambas leyes.

“Eso no quiere decir que estemos en contra del Gobierno, solo que nos parece que no es el momento de esas dos iniciativas de ley”.

Frente a ese tema agregó que la propuesta del Gobierno obliga a los partidos a hacer una consulta para definir la lista y a ocho meses de las elecciones es difícil hacerla.

En el tema de Ley de Tierras, el partido considera que con el decreto ley que firmó el presidente Juan Manuel Santos hace unas semanas más lo que la Corte Constitucional definió en materia de zidres, queda incluido todo lo que el país necesitaba urgentemente para resolver el tema de tierras, incluyendo los temas de titulación, formalización, acumulación de tierras y de cómo habilitar la tierra en el futuro para poderla trabajar.

“La guerra en Colombia fue por tierras y para qué llevar una ley al Congreso en plenas elecciones para que se vuelva un debate político”, agregó el jefe de ese partido.